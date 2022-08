Klokken er 12:31, og et varsel tikker inn på mobilen: Det er «time to BeReal».

Etter lanseringen i 2020, er det først nå at appen BeReal har blitt et virkelig fenomen. De siste ukene har den toppet appmarkeder i Norge, USA og Storbritannia, for å nevne noen.

Nettstedet Wired omtaler den som «anti-Instagram». Ingen filtre, og uten muligheten til å legge ut glansbilder fra de aller beste øyeblikkene i livet. BeReal vil at du skal vise ditt «ekte liv».

Men funker det egentlig i praksis?

Om BeReal Ekspandér faktaboks BeReal er skapt av franske Alexis Barreyat, og kom ut i 2020. Det er først i løpet av våren og sommeren 2022 at populariteten har skutt fart.

Med BeReal kan man dele bilder ved visse tidspunkt i løpet av dagen. Man har to minutter på seg til å ta et bilde etter at varselet kommer.

Det finnes ingen filtre.

Tar man bildet for sent, bil det vises når det publiseres

Man kan dele bilder som blir synlige kun for venner, eller så kan man dele bilder som blir synlig for alle brukerne av plattformen

Det er kun mulig å se andre sine innlegg etter at du selv har lagt ut noe den dagen.

Andre brukere kan kommentere og legge igjen video-reaksjoner som svar på brukernes innlegg

For hvert bilde man deler kan man kan slå av eller på visning av lokasjon (bynavn og land der bildet ble tatt)

Det er mulig å rapportere brukere, innlegg og kommentarer inne i appen

Man må oppgi mobilnummer for å kunne bruke appen.

Aldersgrensen er satt til 13 år. Kilde: Barnevakten / BeReal

– Mer ekte enn Instagram

Stella (15) og Ylva (15) kjenner godt til BeReal.

– Det er kult at den viser ting uten filter. Men det er også litt kjedelig at man må ta et eget bilde for å se andre sine, mener Ylva.

Stella og Ylva har begge lastet ned BeReal. Stella har imidlertid rukket å slette den igjen. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– På Instagram kan du redigere og fikse på alt. Med denne er det mer at du viser det du gjør akkurat der og da, forklarer Stella.

Appen markedsfører seg nettopp som en slags «anti-Instagram». Men er det faktisk en mer ekte framstilling av hverdagen?

– Ja, det vil jeg absolutt si, svarer Ylva.

– Hvis du er hjemme må du nesten bare sende bilde mens du er hjemme. Ikke mens du er ute og spiser, på fest eller henger med venner.

Likevel har den også noen baksider, mener jentene.

– Man får varsler hele tiden om at andre legger ut ting, og reaksjoner på dine innlegg og sånn. Det stressa meg litt, sier Stella.

Hun har slettet appen igjen, og sier hun savner mer samhandling.

– Man kan for eksempel ikke chatte eller ringe hverandre med BeReal, slik man kan med Snapchat eller Instagram.

Det er fint å se det hverdagslige, som en bekreftelse på at folk faktisk gjør helt vanlige ting mesteparten av tiden, mener jentene. Men det hverdagslige kan også bli kjedelig i lengden.

ALARM! På tide å ta dagens bilde. Appen tar et bilde med begge mobilkameraene samtidig for å fange øyeblikket. Er du heldig med timingen, kan et BeReal-innlegg se slik ut. ...eller så kan det se slik ut.

Vil ekskludere influensere

I beskrivelsen på App Store proklameres det tydelig: «BeReal kommer ikke til å gjøre deg berømt. Har du lyst til å bli influenser, bør du bli på Instagram og TikTok».

Det sier de mest for å skille seg ut, tror medieviter og IT-gründer Ida Aalen.

– De sosiale mediene blir likere og likere, og stjeler funksjoner fra hverandre. Dette er et forsøk på å differensiere seg, kanskje like mye for investorer som for publikum, sier hun.

For selv om BeReal har mange brukere, tjener eierne neppe penger på den. Appen er nemlig gratis og reklamefri – enn så lenge.

Forfatter og gründer Ida Aalen tror BeReal vil slite med å holde seg tro mot sitt eget konsept i lengre tid. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Spår nedtur

– Det er typisk at når et nytt sosialt medium vokser fram, har folk lave skuldre, fordi det ikke er så mange andre der, forklarer Aalen.

– Men etter hvert som flere og flere kommer på, ser man at det blir mer selvsensurering. Jo flere som ser deg, jo mer blir man bevisst på seg selv. Og det er jo helt naturlig, sier hun.

Voksende popularitet kan derfor, paradoksalt nok, være det som dreper populariteten til BeReal på sikt, tror Aalen.

– Det er et uløst problem for de sosiale mediene, fordi de trenger å vokse for å få inn midler og etablere vaner, men da begynner folk også å selvsensurere.

Når det etter hvert blir flere og flere som ser det du deler, endrer dynamikken seg, forklarer medieviteren. Kanskje vil du ikke at tanta di eller kollegaen din skal se hva du gjør akkurat nå?

Friidrettsutøver Naomi van den Broeck måtte slette Instagram etter at denne videoen tok helt av. Du trenger javascript for å se video. Friidrettsutøver Naomi van den Broeck måtte slette Instagram etter at denne videoen tok helt av.

Møtt med kritikk

BeReal ønsker å være et vindu inn i den «ekte» hverdagen. Men appen har fått mye kritikk de siste ukene for at den ikke fungerer etter hensikten. I hvert fall om man spør kommentatorer i Washington Post, The Guardian eller The Atlantic.

Kritikerne mener blant annet at appen bare er med på å konstruere et annerledes image enn for eksempel Instagram. BeReal vil at du skal være så autentisk som mulig.

– Men ideen om et «autentisk selv» er egentlig mest merkelig, mener Aalen.

– Man bruker ordet autentisk som om det finnes en ekte versjon av deg, og en falsk versjon som tenker litt mer over det man sier og gjør. Er relasjonen til moren din autentisk fordi den er annerledes enn med vennene dine?, spør hun.

– Hva vi sier og hvordan vi oppfører oss kommer jo helt an på hvor vi er og hvem vi er sammen med.

Skal ha samtykke

Organisasjonen Barnevakten mener det er viktig å være bevisst på hvordan man bruker appen.

– Det er hvordan man bruker appen det kommer an på, som med alle andre sosiale medier. Å være bevisst på hva man deler og til hvem er viktig, og at barn ikke bruker sosiale medier til å etablere direkte kontakt med fremmede, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Hun sier en situasjonsapp som BeReal, byr på noen utfordringer når det gjelder samtykke «siden alt går litt fort».

– Det handler om å «fange nuet» innenfor en kort og tilfeldig varslet tidsintervall, og man tar bilder begge veier samtidig. Ifølge loven skal man ha samtykke av de som er med på bilder før man deler.

Dette kan være utfordrende når appen «bestemmer» når du skal ta bilde, og når alt skal gjøres innenfor to minutter, mener hun.

Tonheim Tønnesen sier foreldre bør snakke med barn og unge om smarte valg og nyttige innstillinger i appen. Deres tips ser du her: