Tilbyr eksamensjuks mot betaling

I pandemiens skygge har juks på hjemmeeksamener skutt i været. Ifølge Felles klagenemnds årsrapporter, ble antallet tilfeller av juks i 2021 mer enn tredoblet sammenlignet med 2019.

Nå kan NRK fortelle om én av studentgruppene som har utnyttet juksemulighetene. Gruppen består av arabiske studenter som har bodd i Norge i kun få år.

Disse studentene står overfor utfordringer når det gjelder å mestre det norske språket. Noen av dem søker hjelp til akademiske oppgaver og hjemmeeksamener, men det kan kollidere med det gjeldende regelverket.

NRK har fått innsyn i flere private facebook-grupper der vi har funnet titalls eksempler på kjøp av ulovlig hjelp til eksamensoppgaver.

I kommentarfeltet tipses det om en mann som «jobber med sånt». En kvinnelig deltaker beskriver ham som respektert og legger til hans telefonnummer.

Det viser seg at mannen er ansatt ved en norsk institusjon for høyere utdanning. Vi prøver å kontakte kvinnen som tipset om ham, men får ikke tak i henne.

Det opprinnelige innlegget er på arabisk. Her er en illustrasjon oversatt til norsk:

Tilbyr å skrive hjemmeeksamen

NRK ringer akademikeren i arbeidstiden hans. Vi utgir oss for å være en arabisktalende økonomistudent som heter «Nadia».

– Kan du skrive en hjemmeeksamen for meg? spør vi.

– Det kan jeg, svarer han.

Akademikeren bekrefter at han vil skrive hjemmeeksamenen for «Nadia» dersom han har tid når eksamen er rett rundt hjørnet. Alternativt oppfordrer han oss til å finne en annen faglig dyktig person, slik som en universitetslærer, som kan påta seg oppgaven.

– Men det beste hadde vært om du kunne bestå eksamenen på egen hånd, sier han.

Vi forklarer at «Nadia» mener denne fire timers hjemmeeksamenen er for vanskelig til å klare selv, og at hun tidligere betalte for ulovlig hjelp, men strøk.

Vil ha penger

– Hvor mye tok han andre? spør akademikeren

«4.000 kroner», sier vi.

– Jeg vil ta mindre, ikke bekymre deg. Og jeg tar ingenting før du har bestått eksamen, sier han.

Her kan du høre et utdrag av samtalen. Vi har brukt en skuespillers stemme for å anonymisere hvilken dialekt akademikeren har.

Vi spør hvordan han kalkulerer prisen. Han forklarer at det varierer etter studienivå og fag, og at bachelor- og masterstudenter får forskjellige prislapper:

– Er det et fag jeg underviser eller kjenner fra før, eller er det et helt nytt felt for meg? Kan jeg ta eksamenen uten forberedelser, eller vil det ta meg fem dager å gå gjennom pensum? Det er ulike faktorer som spiller inn, sier han.

Snart skal vi fortelle akademikeren at han prater med en journalist, og ikke en student. Men først vil vi fortelle om de som jukser.

Angrer ikke på å ha jukset

Vi kaller henne Mariam. Det er ikke hennes ekte navn, men NRK kjenner hennes identitet.

«Mariam» som hadde gått grunnskole i hjemlandet, stod overfor en avgjørende utfordring da hun skulle søke høyere utdanning i Norge: Å bestå en obligatorisk norskprøve på nivå B2 (høyere mellomnivå).

Prøven består av fire deler – skriftlig, muntlig, lesing og lytting.

Ved tre anledninger nådde «Mariam» ikke opp i den skriftlige delen.

Hun var utålmodig og ivrig etter å sette i gang med studiene, forteller hun.

– Det frustrerte meg at fremtiden min hang i en tynn tråd, og at én enkelt skriftlig oppgave skulle ha en så avgjørende innvirkning – særlig siden studiet var av praktisk art.

I desperasjon spurte hun en venninne om en «tjeneste».

Ved prøven som fulgte, tok «Mariam» med seg to telefoner, men overlot kun én til eksamensvaktene. Den andre skjulte hun i lommen.

Gjemt under et klesplagg hadde hun ørepropper i ørene.

«Mariam» snikfotograferte oppgaven og videresendte bildet til venninnes telefon.

Venninnen i ørene leste opp svarene.

– Hver gang jeg hostet, stoppet hun opp og leste saktere, så stavet hun de vanskelige ordene.

NRK har snakket med venninnen som bekrefter historien.

– Hva tenker du om at du har lurt systemet, og at den karakteren du fikk var ufortjent?

– Jeg er ikke stolt av det, men jeg angrer ikke på det heller, sier hun og utdyper:

– Jeg er praktisk anlagt og kommer til å bruke hendene i yrket jeg har valgt. Så jeg skjønner ikke poenget med å bevise høye akademiske norskkunnskaper når jeg ikke trenger det ute i arbeid.

Støtte, men også skepsis

På Facebook-grupper der folk spør om ulovlig hjelp, dukker det opp innlegg med jevne mellomrom. De fleste innleggene handler om å be om hjelp til juks, mens det er færre som annonserer at de tilbyr juks mot betaling.

Kommentarseksjonen viser tydelig støtte og takknemlighet for dem som tilbyr ulovlig hjelp. Flere av kommentarene er dekorert med hjerter og blomster. Samtidig finnes det også stemmer som advarer om at denne formen for hjelp potensielt kan skade studentene mer enn den gagner dem.

Innleggene vi har kjennskap til er hovedsakelig skrevet på arabisk, og disse blir ofte liggende på nettet.

NRK har imidlertid også oppdaget innlegg på norsk, med norskklingende navn, spesielt på Finn.no. Disse innleggene kan være utfordrende å spore opp, da de som regel fjernes ganske raskt.

Kan gi store konsekvenser

Tall fra SSB viser at innvandrere oftere enn andre faller ut av studiene og ikke fullfører graden de startet på.

Kari Mari Jonsmoen er professor som har forsket på blant annet andrespråksstudenter.

Hun forklarer at disse studentene har en stor utfordring foran seg. De kommer inn med det som er B2-nivå. Dette er tilstrekkelig for å starte et studium, men hvis de ikke utvikler språket underveis, er det ikke tilstrekkelig i det lange løp, ifølge Jonsmoen.

– Misforståelser kan oppstå, sier hun.

Mange av disse studentene er voksne med barn, jobb og hjemlige forpliktelser. Det kan begrense tiden til å utvikle språkferdighetene sine, men de må vurderes på samme grunnlag som andre studenter, påpeker professoren.

– Jeg må vite at studentene kan fagstoffet. Det må de blant annet vise meg i det de skriver. Hvis de har misforstått faget eller kommuniserer dårlig på norsk og skal ut og jobbe som sykepleier, for eksempel, kan det få uheldige konsekvenser.

– Av og til kan jeg føle at de kan mer enn det de uttrykker, men det kan jeg ikke vite. Derfor kan jeg ikke ta hensyn til det, sier Jonsmoen.

Professor Kari Mari Jonsmoen ved Oslo Met – storbyuniversitetet.

Ukjent for myndighetene

Felles klagenemnd er organet som behandler klager vedrørende annullering av eksamen og utestengelse som følge av juks. De er underlagt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Marianne Klausen i Felles klagenemnd opplyser til NRK at de aldri har behandlet en fuskesak der en ansatt og en student er mistenkt for ulovlig samarbeid.

Klausen har ledet Felles klagenemnd i syv år. Hun understreker at ansatte i universitet- og høyskolesektoren har lojalitets- og taushetsplikt. Hvis de bidrar til at studenter jukser, er det ekstra alvorlig, da de selv er med på å undergrave tilliten til sin egen arbeidsplass og en viktig samfunnsinstitusjon, mener hun.

– Arbeidsgiverne skal kunne stole på at studentene som går ut av studiestedene faktisk har den kompetansen de har dokumentasjon på. Det er derfor det er så viktig at institusjonene jobber målrettet med å avdekke fusk, sier hun.

Leder Marianne Klausen i Felles klagenemnd.

I 2022 behandlet Felles klagenemnd 254 klager på vedtak om fusk. Klagerne er ofte studenter, og de representerer forskjellige etnisiteter i Norge. Av disse var 83 saker av typen ulovlig samarbeid mellom to studenter. Resten var enten plagiat eller bruk av ulovlige hjelpemidler.

Dette er tall for klager på vedtak, ikke det totale antallet av de som har jukset. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) opplyser at de ikke har oversikt over sakene som ikke ble tatt videre til Felles klagenemnd, da disse ble avsluttet lokalt ved studiestedene.

Fuskesaker i 2022, ifølge Felles klagenemnd.

Sier han ikke tjener penger på juks

NRK valgte å avslutte forhandlingen med akademikeren før det ble aktuelt å betale det han krevde.

Da NRK konfronterer akademikeren med at «Nadia» faktisk er en NRK-journalist, avviser han bestemt at han profitterer på juks.

– Jeg lovet henne å skrive eksamen, men gjennomførte det ikke.

– Hvorfor lovet du det?

– Jeg syntes synd på henne.

Mannen snakker med rolig stemme. Vi har vår samtale rundt et bord på et offentlig sted.

– Det er selvsagt galt å love noe slikt, men jeg mente det ikke. Det er intensjonen som gjelder, sier han.

– Du forhandlet penger og bekreftet til oss at du ville skrive eksamen for «Nadia». Har du en kommentar til dette?

– Som jeg har sagt: jeg sa «ja» til «Nadia», men gjorde det ikke. Dette er noe jeg aldri har gjort, og heller aldri vil gjøre.

Han innrømmer at han tidligere har hjulpet studenter mot betaling, men hevder at det kun dreide seg om grammatikk i ordinære oppgaver og lekser, og at det kun var snakk om noen få hundrelapper.

Holdt på å gi opp selv

Akademikeren deler sin egen erfaring som ny i Norge. Særlig det første året på bacheloren var vanskeligst for ham, da han studerte opptil 14 timer daglig for å klare seg.

– Det tæret på psyken, og jeg var på randen til å gi opp. Det var et mareritt. Nå ser jeg ambisiøse nyankomne studenter falle ut av studiene. Det skader Norge på flere nivåer.

– Rettferdiggjør dette å ta betalt for at disse studentene skal klare seg?

– Selvsagt ikke. Men jeg mener likevel at studenter med svakere norskkunnskaper bør få et annet eksamensopplegg, hvor de kan vise faglige ferdigheter uavhengig av om de kan perfekt grammatikk eller ikke.