Batman-karakteren Robin kommer ut av skapet i ny tegneserieutgave

Superhelten Robin har skapt overskrifter etter at den nyeste tegneserieserieutgaven «Batman: Urban Legends #6» ble lansert i forrige uke. Robin er også kjent som Batmans trofaste sidekick gjennom mange år, og er en kjent og kjær karakter i DC-universet.

Foto: DC Comics

I beskrivelsen av tegneserien heter det at helten må ta imot hjelp fra vennen Bernard og lære noe om seg selv som han ikke visste. Et helt nytt kapittel av hans liv starter her, skriver DC.

I utgaven får Robin, som uten kappe heter Tim Drake, spørsmål fra sin mannlige venn om han vil gå på date med han.



Og ja, det vil han.

– Seksualitet er en reise

Meghan Fitzmartin, som sammen med tegnekunstner Belén Ortega har skapt tegneserieutgaven, forteller til BBC hvorfor det var på tide at Robin kom ut av skapet som skeiv. Ifølge henne føltes det som en puslespillbrikke falt på plass.

– Jeg gikk gjennom en hel haug med tegneserier som jeg selv vokste opp med, og tilbrakte tid med karakteren (Robin) for å finne ut av hva slags historie jeg ville fortelle. Da var det noen brikker i historien som bare kom sammen, forteller hun.

Fitzmartin forteller videre i intervjuet at Robins seksualitet og legning er en del av ham som karakter, og at det gir mening for resten av historien hans at han nå kommer til rette med seg selv om det. Vi får nå vite at han blir forelsket i menn, samtidig som han tidligere også har vært i forhold med kvinner – men tegneserieskaperen har valgt å ikke sette noen merkelapp på det.

– Jeg ønsket å hylle det faktum at seksualitet er en reise, sier Fitzmartin.

Vitner om frihet på mange nivåer

– Det at det kommer fram flere skeive superhelter i dag har nok mye med bevisstgjøring å gjøre, både blant lesere og dem som lager historiene, sier Tonje Tornes, som er tegneserieredaktør i Egmont.

– Det er en selvsagt en forventning til at også disse universene skal speile vårt eget, og dermed ha ulike personer i de ulike helterollene. Det gjør jo også historiene så uendelig mye mer komplekse og interessante, fortsetter hun.

Hun forklarer at tegneserier i mange land har vært underlagt regler på hva som kan fokuseres på fordi barn ofte er leserne av seriene. Ekstrem vold og sex var generelt i mange tiår ikke greit å vise, og det var svært lite snakk om legning. Man trodde foreldre kun ville kjøpe tegneserier basert på et veldig tradisjonelt verdisyn.

Og siden superhelter heller ikke blir eldre, mener Tornes at dette kan være én av mange forklaringer på overvekten av heterofile superhelter.

Tonje Tornes forteller at det kan være mange forklaringer på hvorfor det har vært så få skeive helter å se i superheltuniverset, men at dette definitivt er i ferd med å endre seg. Foto: Privat

– Mannlige også, for den saks skyld, eller hvite. Og siden alle som har skrevet manus til superhelthistorier – slik Fitzerman nå gjør – også har måtte forholde seg til de fortidige historiene – selv om karakterene blir mer moderne med tiden – så er det visse ting som sjelden forandres på. Legning er en av dem. Frem til nå.

Tegneserieredaktøren mener at Tim Drakes historie vitner om frihet på mange nivåer. Både for forfatterne av historiene, som ikke lenger trenger å tenke på om det å skrive fram en skeiv superhelt er et problem, men også for alle som heier på og kjemper for mangfold: For nå vil flere ulike menneskers historier blir fortalt, til og med i et superheltunivers.

– Kan du som leser først leve deg inn i at folk kan gå gjennom vegger, eller skyte laser med øynene, så kan du ikke ha noe som helst problemer med å leve deg inn i et mangfold av bakgrunner og erfaringshorisonter – selv om de er ulike dine egne. Så dette er en veldig gledelig utvikling for hele superheltsjangeren, sier Tornes.

Stadig mer legning- og kjønnsmangfold

Robin ble først introdusert i 1940, og det er første gang vi får vite om hans seksuelle legning. Men fansen har allerede spekulert i mange år.

Tegneserieskaperne har i økende grad forsøkt å være mer LHBTQ-inkluderende. Nyheten om Robin kommer noen måneder etter at en versjon av Marvels Captain America skapte overskrifter ved å komme ut som homofil. Den moderne versjonen av Batwoman er lesbisk, og i 2020 introduserte DC Comics Flash som den første ikke-binære superhelten. Også Marvels Loki skal ha en flytende kjønnsidentitet.

Speiler en viktig utvikling i samfunnet

– Representasjon er utrolig viktig, og det at vi har tilgang til historier i bøker, film og mediene for øvrig som gjenspeiler mangfoldet har mye å si, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Inge Alexander Gjestvang i FRI stiller seg svært positiv til endringene som skjer i superheltuniverset. Foto: Pressefoto / FRI

Han mener at det er en naturlig utvikling at åpenheten i samfunnet omkring temaer som kjønn og seksualitet også blir skildret i filmer og tegneserier, og at også helter og skurker blir mer synlige om hvem de er under kapper og spandex.

– Noen vil kanskje si at studioene som står bak kun gjør dette for å tiltrekke seg nye lesere og at de ikke har et engasjement som stikker så dypt, men jeg tror at det å skrive historier om skeive superhelter er med på å skape dybde i universene og som gir grunnlag for nye og spennende narrativer.