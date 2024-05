Linn (24): – Dei som trur teikneserien er død, må tru om igjen

Teiknesestriper!

Ei 130 år gammal kunstform: kort og humoristisk samfunnskommentar. Sånn som legendariske Pondus under her.

Saman med papiravisa døyr dei ein langsam død ... Neida!

Pondus i kjent stil. Av Frode Øverli. Pondus vert rekna som den største norske teikneserien, men kan ikkje skryte av same suksess på sosiale medium.

Ein ny generasjon

Før du seier noko: Vi veit allereie at teikneserieromanar opplever ein ny vår.

Men kva med teikneseriestripa? Den frå avisa?

Jau då, Noreg har mange semi-store teiknarar utan fast spalteplass i ei riksdekkjande avis, som likevel har eit bra antal følgjarar på sosiale medium.

Spesielt på Instagram.

Men kva med dei plattformene som først og fremst er for video, som TikTok? Korleis kan generasjon Z og Alfa få eit forhold til teikneseriestripa, dei som ikkje har vakse opp med Pondus og Nemi-hefte liggjande ...

Over 400.000 visningar

Linn Isabel Eielsen (24) er frå Haugesund, men sit som regel i si knøttvesle studentleilighet i Oslo og teiknar.

Ho teiknar historier om livet som student, sjølvbilde, eksamen, studielån og Taylor Swift. Blant anna.

– L-innsikt er teikneserien eg sjølv sakna.

Eielsen sjonglerer mellom bacheloroppgåva i medievitskap (om teikneseriar, sjølvsagt), ny teikneseriebok og TikTok-publiseringar. Ho er også musikar. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

Dei fleste innlegga har fleire tusen likarklikk og titals tusen visningar. Eit par av dei har til og med over 400.000 visningar.

Og alt er på norsk.

– Eg er veldig takknemleg for at så mange likar det!

Den store overgangen

L-innsikt er med andre ord ein veldig godt lesen teikneserie.

– Eg vil absolutt påstå at Linn Eielsen er sin generasjons teikneserieskapar.

Det seier ein som kan mykje om teikneseriar: Fredrik Rysjedal.

Fredrik Rysjedal Rysjedal er teikneserieskapar og har forska på digitale teikneseriar som stipendiat ved Universitet i Bergen. Han er óg redaktør i Tegnerforbundet sitt tidsskrift Numer.

Då Instagram fikk sveipefunksjonen, vart appen som skapt for å dele teikneseriar. Det førte til stor suksess for fleire, til dømes Hanne Sigbjørnsen med Tegnehanne.

Men det er få eller ingen andre som har gjort same suksess på TikTok, ifølgje Rysjedal.

– Til skilnad frå Instagram, er TikTok først og fremst ein videoapp. I tillegg kan du få mange visningar på eit innlegg sjølv om du ikkje har mange følgjarar.

På same måte som Teghehanne, er L-innsikt meir eller mindre sjølvbiografisk. Det er også ein grunn til suksessen, trur han.

Tegnehanne om Linn: – Veldig glad for å vere hennar forbilde Foto: Stine Friis Hals / Aschehoug Ekspander/minimer faktaboks Hanne Sigbjørnsen skriv dette i ein e-post til NRK: Om Instagram-suksessen – Det kan nok stemme at eg var ein av dei fyrste norske teikneserieskaparene til å slå gjennom på Instagram. Eg slo først gjennom med blogg, så vegen til Instagram var kort. Publisering på papir kom som eit resultat av suksess på nett, ikkje omvendt. Det var ikkje så vanlig den gongen, men det er vel mest vanlig no. Om L-innsikt – Linn er verkeleg god på å bruke sosiale medium for det dei er verdt. Eg er veldig glad for å vere hennar forbilde. Om framtida til teikneseriane – Eg håpar teikneseriane består, sjølv om sosiale medier oppfordrar meir og meir til video. Det er eit unikt kunstuttrykk, og skaparar som Linn gjer at folk som vanlegvis ikkje ville oppsøkt teikneseriar, endar opp med å lese det likevel. Og det er bra.

– Hadde ikkje klart det utan sosiale medium

Forretningsstrategien til mange nye teikneserieskaparar er altså å få mykje merksemd på sosiale medium, og deretter selje bøker.

Vi spør Rysjedal, mannen som kan mykje om teikneseriar:

– Er det eit problem? Forsvinn noko av kvaliteten på sosiale medium?

– Det kan bli eit problem dersom ein byrjar å tene pengar på innhald laga etter ønske frå følgarane sine.

Eielsen er Patreon-mottakar.

– Då er risikoen at ho blir slave til følgjarane i staden for å vere den som legg premissane, seier han.

Dette er Eielsen veldig bevisst på, og seier at ho prøver å ikkje la seg farge for mykje av TikTok-trendar.

Men ho er helt sikker på at ho ikkje hadde klart det utan sosiale medium.

– Eg føretrekker det trykte formatet! Men det er vanskeleg å leve av det. Derfor brukar eg sosiale medium som ein promoteringskanal, seier Eielsen.

Eielsen byrja å teikne som 16-åring, og har alltid vore stor fan av Tegnehanne. No er ho like gamal som da Hanne Sigbjørnsen fekk gjennomslag. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

Egmont: – TikTok-suksess har ikkje noko å seie

Nyleg vart Eielsen signert av Egmont, og ho gir snart ut den tredje boka med L-innsikt.

Men Egmont presiserer til NRK at Eielsen sin suksess på TikTok ikkje har noko å gjere med deira signering.

– Linn kom til oss med ein veldig god idé til ei bok. Vi baserer våre avgjerder på kvalitet, ikkje på kor stor ein er på sosiale medium, seier pressekontakt for teikneseriar og barnebøker, Tonje Tornes.

Tonje Tornes i Egmont Serieforlag fortel at teikneseriane har flytta seg frå bladhylla til bokhandlaren. Men at dei framleis sel ein god del Pokémon, Donald og Lego-blad. Foto: Maren Kvamme Hagen / NRK

Trenden no, ifølge Tornes, er at teikneseriane er flytta frå bladhylla over i bokhandlaren. No er det meir vanleg å lese teikneserieromanar og liknande.

Det går altså an å vere teikneserieskapar i 2024.

Linn Eielsen synest det er spennande at L-innsikt kan vere ein del av overgangen frå det trykte til det digitale.

– Dei som trur teikneseriestripa er død, må tru om igjen!

I august kjem den tredje boka til Eielsen. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

Nyare, norske teikneseriar (som også er på sosiale medium) Ekspander/minimer faktaboks Her er nokre av dei største og mest aktive: Tegnehanne (2010) av Hanne Sigbjørnsen. 129k følgjarar (og fast Aftenposten-spalte) pluss fleire bøker.

(2010) av Hanne Sigbjørnsen. 129k følgjarar (og fast Aftenposten-spalte) pluss fleire bøker. Nemi (1997) av Lise Myhre. Mest kjent frå aviser og magasiner, men har 109k følgjarar på sin Instagram (på engelsk!). Har også eige magasin og fleire bøker.

(1997) av Lise Myhre. Mest kjent frå aviser og magasiner, men har 109k følgjarar på sin Instagram (på engelsk!). Har også eige magasin og fleire bøker. Lunch (2007) av Børge Lund. 57k følgjarar på Instagram, som til og med vart ein kortvarig TV 2-serie med ekte menneske i The Office-ånd.

(2007) av Børge Lund. 57k følgjarar på Instagram, som til og med vart ein kortvarig TV 2-serie med ekte menneske i The Office-ånd. Absurdgalleriet (2001) av Sverre B. Graff. 212k følgjarar på Facebook, 12k på Instagram. Har også eigne bøker.

(2001) av Sverre B. Graff. 212k følgjarar på Facebook, 12k på Instagram. Har også eigne bøker. Dunce (2019) av Jens K. Styve. 18k følgjarar, men med engelsk tekst.

(2019) av Jens K. Styve. 18k følgjarar, men med engelsk tekst. Intet nytt fra hjemmefronten (2014) av Therese G. Eide, 11,6k følgjarar på Instagram. Går i mange ulike aviser og magasinar. Også i bokform.

(2014) av Therese G. Eide, 11,6k følgjarar på Instagram. Går i mange ulike aviser og magasinar. Også i bokform. Inadekvat (2019) av Eirik Andreas Vik, 7k følgjarar på Instagram. Gjest i Pondus-magasinet.

(2019) av Eirik Andreas Vik, 7k følgjarar på Instagram. Gjest i Pondus-magasinet. L-innsikt (2016) av Linn Isabel Eielsen, 7k følgjarar på Instagram og 7k på TikTok. Også med eigne bøker og fast spalteplass i teikneseriebladet Storefri.