Anmeldere gir «Snømannen» hard medfart

Denne uken er det premiere på den internasjonale filmatiseringen av Jo Nesbøs grøsserroman «Snømannen», med profilerte Michael Fassbender i hovedrollen som Harry Hole.

Forventningene har vært enorme og forhåndsomtalen omfattende. Men de første anmeldelsene peker i retning av at filmen er direkte skuffende.

NRKs Marte Hedenstad og Adresseavisens Terje Eidsvåg så filmen på en pressevisning i Trondheim mandag, og er skjønt enige om at terningkast to er en passende dom.

– Kjedelig

Eidsvåg kaller «Snømannen» for en «blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser», og konkluderer med at den internasjonale filmversjonen av Jo Nesbøs suksessgrøsser slett ikke er god.

NRKs Marte Hedenstad mener at rollefigurens dybde har forsvunnet i overgangen fra bok til kinolerret, og med seg har den tatt den intense spenningen som har gjort «Snømannen» til en internasjonal bestselger.

– Igjen står en helt standard og ganske kjedelig krimfortelling, som aldri lar meg kjenne hjertet i halsen, skriver Hedenstad.

Hedenstad mener det er er imponerende at en film som handler om en seriemorder som bytter om hodet på snømenn og lik faktisk klarer å bli kjedelig.

– Men filmen evner ikke å skape spenning underveis, eller bygge opp til thrilleren den forsøker å være mot slutten, skriver hun.

Overrasket

Terje Eidsvåg sier til NRK at han er overrasket over at «Snømannen» ikke har blitt en bedre film.

– Regissør Tomas Alfredssons tre siste filmer har vært fantastiske, selv om de har hentet handlingen fra blodige og spenningsdrevne bøker. Med et bra ensemble av fantastiske skuespillere er jeg overrasket over at filmen rett og slett er ganske dårlig, sier Eidsvåg.

Han sier at enkelte av scenene har kalkunpreg over seg – særlig scenene med Val Kilmer, som spiller politimannen Gert Rafto.

Eidsvåg mener at noe av problemet med filmen er at man ikke bryr seg nok om karakterene.

– For at grotesk, psykologiserende og handlingsdrevet krim skal bli troverdig og interessant på film må historien og menneskene gjøres interessante nok til å bry seg om. Der sliter «Snømannen», skriver anmelderen.

Insentivordningen

«Snømannen» fikk i fjor drøyt 40 millioner kroner, nesten hele potten av den nye insentivordningen for filminnspilling i Norge. Ordningen innebærer at norske myndigheter tar en del av regninga og tilbakebetaler noe av produksjonskostnadene til en filmproduksjon. Ordningen gir produksjonsselskaper tilbake 25 prosent av innspillingskostnadene påløpt i Norge.

Eidsvåg vil ikke ha noen mening om hvorvidt dette var rett bruk av pengene, men tror at noen i bransjen antakelig vil stille det spørsmålet.

– Om filmen vil øke Jo Nesbø-turismen er ikke godt å si, men norske landskap, norsk natur og norsk snø, særlig rundt Bergen og Oslo, er blant filmens sterkere sider. I tillegg har en av de sentrale personene I Dovregubbens hall av Edvard Grieg som ringetone på mobilen, skriver Eidsvåg i sin anmeldelse.

Verdenspremiere på Rjukan

Med et filmcrew på rundt 150 stykker og 1700 statister ble innspillingen sett på som den største produksjonen som har blitt gjort i Norge.

Det ble gjort opptak til filmen i blant annet Holmenkollen, Ekebergåsen og på Harry Holes stamplass «Schrøder» på St. Hanshaugen i Oslo. Det ble også filmet i Bergen og på Rjukan. Onsdag er det verdenspremiere på filmen på Rjukan, hvor det er invitert til folkefest, med blant andre regissøren til stede.

Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsborough, Jakob Oftebro, Chloë Sevigny, Val Kilmer, James D’Arcy, Toby Jones og J.K. Simmons befinner seg på rollelisten.