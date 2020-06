Det er lett å tenke at man må reise langt bort til spektakulære steder for å oppleve stor kunst, men sånn er det ikke nødvendigvis. Det er mange kortreiste kunstopplevelser å finne i vårt eget land, enten du er i nord, sør, øst eller vest.

Her er 20 anbefalte kunstverk. En liste som kan være ekstra nyttig dette året hvor de fleste av oss skal feriere i Norge.

Disse er det også verdt å ta en liten omvei for å få med seg.

Flyktig og minneverdig

VIRKELIG STØRRELSE: Den britiske skulptøren Antony Gormley (190 cm) bruker gjerne sine egne mål som målestokk. Foto: Lars Eriks Skrefsrud / NRK «Menneske i Moderskipet», kunstverk av Antony Gormley og Snøhetta gir en helt annen opplevelse i mørket. Foto: Terje Hong / NRK Foto: Alexander Nordby / NRK Lys, skygger, reflekser er flere av effektene du kan studere i kunstverket «Menneske i Moderskipet». Foto: Lars Eriks Skrefsrud / NRK

Kunstverk: «Menneske i Moderskipet»

Kunstner: Antony Gormley og Snøhetta

Sted: Lillehammer

År: 2011

Skulpturen i Jernbaneparken på Lillehammer er satt sammen av stålkuler i ulike størrelser, noe som gir den et flyktig og transparent uttrykk. Noen av kulene har tilsynelatende ramlet ut av figuren og ligger tilfeldig utover gulvet. Skulpturen er plassert inne i et vakkert arkitektonisk rom skapt av Snøhetta.

Hvorfor: Den oppløste kroppen har noe flyktig ved seg, som den uklare skikkelsen bare er et minne. Å se den kan bli et minne for livet – og de minste kan få i oppgave å telle kuler på gulvet.

Let etter bilder i gulvet

DETALJER: Mønstrene er ofte basert på geometriske former og folder seg ut som abstrakte kaleidoskopiske blomster. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Kunstverk: Gulvutsmykking

Kunstner: Gunilla Klingberg

Steder: Hamar

År: 2014

Den svenske kunstneren Gunilla Klingberg har fått internasjonal oppmerksomhet for sine gulvutsmykninger. Inspirert av italiensk middelalder skaper hun gulvutsmykninger med mørk betongmasse innfelt i et lysere sementrelieff. Ett av de fineste er i kulturpassasjen på Hamar.

Hvorfor: Dette er vakkert og spesielt. Samtidig har mønstrene små delvis lesbare piktogrammer – ett sted kan man for eksempel se en hånd som holder et eple. Se hva du finner!

Se mens du har sjansen

HYLLEST: «Fiskerne» viser tre menn som trekker inn et enormt garn fylt med fisk, som en hyllest til fiskerinasjonen Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kunstverk: «Fiskerne»

Kunstner: Pablo Picasso/Carl Nesjar

Sted: Oslo

År: 1970

Det fineste integrerte kunstverket på listen er «Fiskerne» som pryder fasaden av Y-blokka i regjeringskvartalet – bare et lite steinkast unna Karl Johans gate. Den verdensberømte kunstneren Pablo Picasso skapte skissen, mens Carl Nesjar preget bildet inn i veggen av naturbetong med sandblåserapparat.

Hvorfor: Bygget er vedtatt revet, så hvis du er i Oslo-området må du sørge for å se dette verket før det er for sent!

Foroverlent konge

STOR KONGE: Kong Haakon VII-skulpturen har et kraftfullt formuttrykk med sin levende overflate der den rager i byrommet. Foto: Morten Holm / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Frigjøringsjubileet 8. mai 1995 Utenriksminister Bjørn Tore Godal legger ned krans ved statuen av kong Haakon VII på 7. Juniplassen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Kunstverk: Kong Haakon VII-statue

Kunstner: Nils Aas

Sted: Oslo

År: 1972

Av figurative skulpturer er Nils Aas' Kong Haakon-statue fra 1972 den fineste i Oslo, der den troner på 7. juni-plassen foran Utenriksdepartementet. Den høye, magre kongens skikkelse er abstrahert og karikert, men vi ser med en gang at det ham, der han står med soldaterluen mot hjertet og med blikket rettet mot Akershus festning.

Hvorfor: Skulpturen bærer på små formmessige gåter: Hvorfor står Kongen foroverlent som i sterk motvind? Er det et bilde på hans sterke viljestyrke og hans motstandskraft?

Forsøker å fange luften

LUFTIG: Studenter på Blindern har forholdt seg til skulpturen i større eller mindre grad i snart 60 år. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Kunstverk: «Air»

Kunstner: Arnold Haukeland

Sted: Oslo

År: 1962

Personlig har jeg etter mange år på Blindern, på Universetetet i Oslo, et virkelig inderlig forhold til skulpturen «Air» av kunstneren Arnold Haukeland. Den har siden 1962 tronet på Fredrikkeplassen. Her gjør han et forsøk på å utrette det umulige: Å skape et skulpturelt og varig bilde av den flyktige, usynlige luften.

Hvorfor: Se verket som er den første abstrakte monumentalskulptur her i landet, samtidig som du kjenner på følelsen av studentliv på universitetsområdet.

Dopause i kunsten

BRUKSKUNST: Doene i rødt, hvitt og blått står som en humoristisk befriende motvekt til alle monumentale figurative skulpturer av stolte historiske skikkelser som troner foran Stortinget. Foto: Hallstein Guthu / KORO

Kunstverk: «Liberté»

Kunstner: Lars Ramberg

Sted: Oslo

År: 2006/2014

Denne interaktive installasjonen står ved Eidsvolls plass. Verket består av tre offentlige toaletter, og spiller på spenning mellom det lave: toalettene, og det høye: de store liberalistiske grunnlovsidealene Frihet, Likhet og Brorskap.

Hvorfor: Dette er et kunstverk som også har en bruksfunksjon – doer som kan brukes mens du lytter til taler av Charles de Gaulle, Kong Haakon VII og Franklin Roosevelt.

Endrer seg med lyset

PÅ NÆRT HOLD: Mønsteret i metallet kan minne om blindeskrift. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix PÅ NÆRT HOLD: Mønsteret i metallet kan minne om blindeskrift. Foto: Hilde Røiseland / NRK PÅ NÆRT HOLD: Mønsteret i metallet kan minne om blindeskrift. Foto: Hilde Røiseland / NRK

Kunstverk: Scenetårnene på Operahuset

Kunstner: Astrid Løvaas og Kirsten Wagle

Sted: Oslo

År: 2008

Hele operabygget er som en mektig skulptur, og har blitt en populær turistattraksjon. Noe av kunsten er så integrert i arkitekturen at grenseovergangene er vanskelige å få øye på, som i Astrid Løvaas' og Kirsten Wagles aluminiumsbekledning på scenetårnene. Gjennom et intrikat preget mønster av konvekse og konkave punkter i metallet, kan vi se lysets skiftninger reflekteres i bygningen.

Hvorfor: Du ser stadig noe nytt. En hvit formiddag vil scenetårnene være nesten usynlige mot himmelen, mens de vil gløde som kobber når det er solnedgang.

Berømte helårsfontener

INSPIRASJON: Carl Nesjar vokste opp ved havet i Larvik. Han skriver selv: «Over alt rundt oss så vi svabergene i granitt som isbreen hadde slipt og polert til abstrakte skulpturelle former» Foto: Hilde Røiseland / NRK INSPIRASJON: Carl Nesjar vokste opp ved havet i Larvik. Han skriver selv: «Over alt rundt oss så vi svabergene i granitt som isbreen hadde slipt og polert til abstrakte skulpturelle former» Foto: Hilde Røiseland / NRK INSPIRASJON: Carl Nesjar vokste opp ved havet i Larvik. Han skriver selv: «Over alt rundt oss så vi svabergene i granitt som isbreen hadde slipt og polert til abstrakte skulpturelle former» Foto: Hilde Røiseland / NRK

Kunstverk: «Helårsfontene»

Kunstner: Carl Nesjar

Sted: Ås

År: 1971

Utenfor Auditorium Maximum på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet på Ås står en mektig stålkonstruksjon som om sommeren skulle overflommes med vann som skaper bevegelse og bryter lyset, mens den om vinteren fryser til en mektig isskulptur. Dette er en av Carl Nesjars berømte helårsfontener. Den mangler dessverre vann nå, men er likevel imponerende.

Hvorfor: Landskapet fra Nesjars barndom har festet seg ved ham som en livsvarig kunstnerisk inspirasjonskilde. Se om du ser forbindelsen.

Romantisk og rasjonelt

KONTRAST: Tidvis oppstår det en spennende kontrast mellom titlenes naturlyriske stemning, og uttrykkets harde former. Skulpturen «Fugleflukt» av Arnold Haukeland står utenfor sykehuset i Sarpsborg. Foto: Sebastian Nordli / NRK Foto: Sebastian Nordli / NRK Foto: Sebastian Nordli / NRK

Kunstverk: «Fugleflukt»

Kunstner: Arnold Haukeland

Sted: Sarpsborg

År: 1970

Utenfor Sarpsborg sykehus, Arnold Haukelands oppvekstby, kan du oppleve hans skulptur «Fugleflukt», som er skapt som et abstrahert tredimensjonalt bilde av trekkfuglene. Selv om Haukeland var opptatt av å utforske og utvikle sitt abstrakte formspråk, beholdt han alltid disse referansene til naturen.

Hvorfor: Her lar han det poetiske og romantiske i tittelen tørne sammen med noe mer rasjonelt, stringent og kjølig. For deg som liker kontraster.

Noe å se og lytte til

RUVENDE: Den monumentale skulpturen ruver over parkanlegget på Storedal i Skjeberg.

Kunstverk: «Ode til lyset»

Kunstner: Arnold Haukeland og Arne Nordheim

Sted: Skjeberg

År: 1970

Hvis Arnold Haukeland begeistrer deg, kan du reise videre til Skjeberg og se hans «Ode til lyset». Dette er et samarbeidsprosjekt med komponisten Arne Nordheim på Storedal kultursenter, et kulturanlegg for opplevelse av natur og kunst, spesielt tilrettelagt for synshemmede.

Hvorfor: Skulpturen er tjue meter høy, og står i en åker i Skjeberg. Den sender ut sfæriske klanger og lyder. Noe for både øyne og ører.

Vikingkonge til frustrasjon

BEVEGELSE: Aase Texmon Rygh, som regnes som dronningen av den modernistiske skulpturen i Norge, var opptatt av å fastholde bevegelse, skape en brytning mellom tyngde og oppdrift, i sine skulpturer. Foto: Haugar Vestfold Kunstmuseum

Kunstverk: «Bjørn Farmand-monumentet»

Kunstner: Aase Texmon Rygh

Sted: Tønsberg

År: 1971

Bronsemonument som troner på Farmannstorvet i Tønsberg, er viet småkongen Bjørn Farmann – sønn av Harald Hårfagre. Mange har ristet oppgitt på hodet, for skulpturen ligner slett ikke på noen vikingkonge: Den er helt abstrakt, består av to mektige bronseplate som er tvunget sammen og danner en vridd bølgeform.

Hvorfor: Hva ser du? Kanskje illuderer skulpturen nettopp en veldig dønning, eller muligens en skipsbaug. Uansett: Overflaten er riflet og fanger lyset på en utpreget vakker måte.

Kraniet som kunst

KONTRAST: Den høye hule formen i pusset aluminium danner en mektig kontrast til den strenge universitetsarkitekturen. Foto: Cathrine Wang / KORO

Kunstverk: «Skal/Kranium»

Kunstner: Per Inge Bjørlo

Sted: Kristiansand

År: 1971

Per Inge Bjørlo arbeider ekspressivt med sine mektige formuttrykk. Som 17-åring fikk han en hodeskade, som gjorde at han som kunstner kretset omkring hodeformen og kraniet som motiv. Dette ser vi i skulpturen «Skal/Kranium» som er plassert utenfor hovedinngangen til Universitetet i Agder i Kristiansand.

Hvorfor: Turen for å se denne er kanskje det nærmeste du kommer «hjernetrim» i ferien?

Rusten «restekunst»

FLYTTET: På Lars Hertvigs plass står en av Antony Gormleys rustne menn. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix STAVANGER TINGHUS: En av de rustne mennene fikk plass på tinghuset. I NORD: En annen av Gormelys statuer, «Havmannen», står i Mo i Rana. Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Kunstverk: Del av «Broken Column»

Kunstner: Antony Gormley

Sted: Stavanger

År: 2003

Det fantastiske monumentet til Antony Gormley, «Another Place» der 100 jernmenn var plassert ut, forstyrret innflyvning til Sola, og ble dermed fjernet sent på 1990-tallet. Men fremdeles finnes det en og annen mann igjen: I 2003 var Gormley tilbake i Stavanger med «Broken Column» som består av 23 jernmenn i en brutt søyle fra Rogaland kunstmuseum til havnen.

Hvorfor: Ta turen rundt i byen og se hvor mange jernmenn du finner.

Rett ved toget

OLAV KYRRE: Mange i Bergen så for seg kongen i en mer ridderaktig utforming enn hva billedhogger Knut Steens sølvfargede stålplater kunne by på. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kunstverk: «Olav Kyrre-monumentet»

Kunstner: Knut Steen

Sted: Bergen

År: 1998

Noe av det første som møter deg hvis du kommer ruslende fra togstasjonen i Bergen, er det mye omdiskuterte «Olav Kyrre-monumentet» fra 1998, utformet av Knut Steen. Monumentet er laget i stål, et mektig abstrakt uttrykk med skarpe og renskårne krystallinske former.

Hvorfor: Ta deg tid til å se om klarer å se konturene av noe figurativt midt i det abstrakte

To fluer i en smekk

RØD OG VARM: Rød Vind skal illudere hvordan scirocco, den varme vinden fra Sahara, virker. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kunstverk: «Rød vind»

Kunstner: Arnold Haukland

Sted: Bergen

År: 1978

Går du lenger innover i byparken langs Lille Lungegårdsvann, finner du en av modernistpioneren Arnold Hauklands flotteste skulpturer, nemlig «Rød vind» fra 1978. Den er plassert foran inngangspartiet til KODE 2, bygget der Stenersen-samlingen til museet holder hus.

Hvorfor: Verdt å se i seg selv, men slå gjerne sammen med et museumsbesøk.

Fiolinvirtuosen

VERDENSKJENT FIOLINIST: På Nedre Ole Bulls plass står Stephan Sindings klassiske skulptur av fiolinisten og komponisten Ole Bull. Foto: Tore Zakariassen / NRK HEDRET I HJEMBYEN: Ole Bull-statuen ble avduket i 1901. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kunstverk: «Ole Bull-monumentet»

Kunstner: Stephan Sinding

Sted: Bergen

År: 1901

Hvis du er glad i mer tradisjonell skulptur, kan du ta inn over deg Stephan Sindings mektige fontenemonument fra 1901 på Ole Bulls plass. Den har et senromantisk og dramatisk uttrykk der store deler av monumentet illuderer et klippelandskap med fontene. På toppen står en rank og fiolinspillende Ole Bull. Nedenfor klippen er en fossegrim som ser opp mot musikeren.

Hvorfor: Du kan i grunnen ikke være i Bergen uten å forholde deg til Ole Bull.

Splitter nytt

NY UTSMYKNING: Nye stålsøyler laget av kunstner Bård Breivik pryder Torgallmenningen i Bergen fra og med sommeren 2020. Foto: Tore Zakariassen / NRK FRA GRANITT TIL STÅL: Bård Breivik foreslo selv å erstatte søylene med stålsøyler, som ble produsert i Kina. Foto: Tore Zakariassen / NRK BLE FERDIG: Kunstneren døde av kreft i januar 2016, men rakk akkurat å ferdigstille den nye søylene. Foto: Tore Zakariassen / NRK OMDISKUTERT: De gamle granittsøylene var omdiskutert og ble av mange kalt «Barbiebein». Nå skal flere av de gamle søylene settes på havbunnen ved Laksevåg og i Gulen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Kunstverk: «Søylene på Torgallmenningen»

Kunstner: Bård Breivik

Sted: Bergen

År: 1999/2020

På Torgallmenningen kan du se Bård Breiviks søyler, som i tjue år har gledet og opprørt bergenserne. De er blitt kalt «Barbiebein» og blitt beskyldt for å ødelegge byrommet. Det var Breivik selv som i 2009 foreslo å bytte ut granittsøylene med nye stålsøyler, da steinen begynte å slå sprekker. Disse nye stålsøylene er nå akkurat kommet på plass.

Hvorfor: Vær blant de første til å se dette kunstverket ferdig. Søylene ble avduket midt i juni.

En bit av Berlin

HISTORIE: Murrestene blir stående som samtidsruiner, historiske relikvier, eller rester av en tid som er forbi. Foto: Anita W. Lande / Trondheim Kunstmuseum

Kunstverk: «Kapitalisticher Realismus»

Kunstner: Lars Ramberg

Sted: Trondheim

År: 2015

Utenfor Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, kan man se Lars Rambergs verk «Kapitalisticher Realismus», som er deler av Berlin-muren med ordet SALE skrevet med neonbokstaver.

Hvorfor: Ramberg viser denne spenningen mellom en streben etter å fastholde historien, og det å kommersialisere den. Kunstverket kan inspirere til interessante diskusjoner.

«Levende» kunst

I ENDRING: Dette verket forandrer seg som en film i takt med bevegelser i omgivelsene. Foto: Nordland fylkeskommune

Kunstverk: «Uten tittel»

Kunstner: Dan Graham

Sted: Lofoten

År: 1996

Dan Grahams store glasskonstruksjon «Uten tittel» som ligger nært E10 ved Lyngvær gamle fergeleie mellom Svolvær og Leknes i Lofoten, speiler det storslagne landskapet. Det skaper et levende landskapsbilde, og blir en underlig hybrid mellom arkitektur, skulptur og maleri.

Hvorfor: Verket reflekterer over maleriets historiske funksjon som speiling av virkeligheten, men skaper også en situasjon der betrakteren (du) ser seg (deg) selv som seende.

Kunstverk du kan være i

STJERNEBUNN: I bunnen av kilden i midten er det en metallplate der stjernene på nordhimmelen er stanset ut i miniatyr. Foto: Kjell Ove Storvik / KORO Labyrinten er et kunstverk man kan sette seg ned og være i. Foto: Kjell Ove Storvik / KORO Labyrinten er nedsenket i terrenget. Foto: Kjell Ove Storvik / KORO

Kunstverk: «Labyrinten»

Kunstner: Guttorm Guttormsgaard

Sted: Tromsø

År: 1991

Hos Universitetet i Tromsø kan du finne Guttorm Guttormsgaards «Labyrinten». En 620 meter lang labyrint leder inn til en varm kilde i midten. Temperaturen i kilden er 37 grader året rundt, og gir frostrøyk om vinteren, mens den gir sydenfølelse om sommeren. I bunnen av kilden er det en metallplate der stjernene på nordhimmelen er stanset ut i miniatyr.

Hvorfor: Et kunstverk i sin egen rett, men som også er et sted man kan være.

