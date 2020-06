Mot sommerferien går kunstverden som regel gradvis inn i sommermodus. Tempoet senkes, og lite skjer. Men i år er alt helt annerledes. Nå syder og koker det i institusjoner som åpner igjen etter mange ukers lockdown.

Disse utstillingene er verdt å få med seg i Norge denne sommeren.

Erotisk fra Picasso

NYSKAPENDE: Picasso banet veien for en flunkende ny kunstforståelse gjennom sitt mangfoldige prosjekt. Grafikk: Pablo Picasso

Institusjon: KODE

Utstilling: «Pablo Picasso Suite 347»

Varighet: Til 29.11.20

Sted: Bergen

Pablo Picasso regnes som selve grunnleggeren av den modernistiske malerkunsten. En større Picasso-utstilling er derfor alltid en stor begivenhet. Den sagnomsuste «Suite nummer 347», som er kjent for sitt eksplisitte erotiske innhold, er en bildeserie bestående av 347 grafiske trykk som Picasso skapte gjennom 200 dager i 1968, da han var 87 år gammel.

Serien, som er en mektig visuell refleksjon over Picassos eget liv, et flettverk av motiver og referanser både til hans eget omfattende kunstnerskap og til kunsthistorien.

Interessant vri

UTE OG INNE: Signalbygget «The Twist» på Kistfos, tegnet av den danske stjernearkitekten Bjarte Ingels, danner en snodd bro over den brede Randselva. Så det er flere grunner til å ta turen dit. Foto: Ida Golberg

Institusjon: Kistefosmuseet

Utstilling: «Come out»

Varighet: Frem til 11.11.20

Sted: Jevnaker

For første gang vises et større utvalg av Christen Sveaas kunstsamling i et norsk museum. Utstillingen tematiserer koronakrisen. Den handler om hvordan kunsten reflektere over den nye unntakstilstanden, og vise oss hvordan pandemien har gitt oss helt nye ryggmargreflekser og langt på vei endret oss.

Utstillingen favner verk av både norske og internasjonale kunstnere, fra Sverre Bjertenes og Mette Tronvold, til Anish Kapoor og Marina Abramovic.

Tankevekkende om tall

KROPPEN SOM MÅLESTOKK: I Oddvar Darens «Måling av snehøyde» bruker han kroppen som målestokk. Foto: Oddvar Darén / Trondheim Kunstmuseum

Institusjon: Trondheim Kunstmuseum

Utstilling: «Beyond Measure»

Varighet: Frem til 8.8.20

Sted: Trondheim

Utstillingen «Beyond Measure» handler om vår tilbøyelighet til å ville tallfeste virkeligheten: Alt skal måles og registreres. Vi plasserer ting inn i hierarkier, statistikker og skalaer. Men finnes det noe som går hinsides målestokken?

En håndfull norske og internasjonale samtidskunstnere utforsker på ulike måter hvordan målestokken også kan bli et maktmiddel, og viser tilkortkommenheten i denne måten å tilnærme seg virkeligheten.

Sår humor om fedme

HJERTESKJÆRENDE: Bildet der Susiraja har teipet gjennomsiktige plastposer med høyhælte sko fast i bena sine er hjerteskjærende og tankevekkende. Her viser hun en kroppslig skjønnhetsmal som utelukker mange. Foto: Iiu Susiraja

Institusjon: Sørlandets kunstmuseum

Utstilling: «Iiu Susiraja: Dry joy»

Varighet: Frem til 9.8.20

Sted: Kristiansand

Iiu Susiraja tematiserer sin egen overvekt på en vond, men også humoristisk måte. Tidvis poserer hun i klassiske feminine objektpositurer, for eksempel liggende utspredt på en seng. Andre ganger gjør hun høyst ukonvensjonelle ting, som å legge magen på et brett, eller ha en feiekost under puppene.

Susiraja snur på den klassiske selvforskjønnende selfien, gjør oss bevisst på hva vi forventer av selvfremstillinger i dag, og viser hun en kroppslig skjønnhetsmal som utelukker mange.

Afrikanske fortellinger

BILGUMMI: Bildekkgummien som den Sør-Afrikanske kunststjernen Nicholas Hlobos ofte bruker i sine arbeider, har noe maskinelt og umenneskelig ved seg, samtidig kan det tunge, myke materialet minne om hud. Foto: Nicholas Hlobo

Institusjon: Astrup Fearnley Museet

Utstilling: «Alpha Cucis»

Varighet: Frem til 6.9.20

Sted: Oslo

Utstillingen er en sjeldent livsbejaende og fargerik opplevelse. Her er det malerier, skulpturer, installasjoner og tekstiler. «Alpha Crucis» er navnet på den klareste stjernen i sydkonstellasjonen i Melkeveien, men som kun er synlig på den sørlige halvkule. Av den grunn er denne stjernen ikke nevnt i de gamle antikke skrifter. Dette er et bilde på at virkeligheten gjennomgående har vært betraktet med et vestlig utsynspunkt.

Utstillingen har fått fornyet aktualitet med massedemonstrasjonene mot rasisme. Mange av de afrikanske kunstnere tematiserer nettop rase og undertrykkelse.

Med fokus på foto

SELFIE: I B. Ingrid Olsons selvportretter, der hun bruker speil til å spalte opp sitt eget bilde, skaper hun et sterkt uttrykk for vår tids fremmedgjorte selvopplevelse i møte med en teknologisk og digital virkelighet. Foto: B. Ingrid Olsen / Hennie Onstad Kunstsenter

Institusjon: Henie Onstad Kunstsenter

Utstilling: «New Vision»

Varighet: Frem til 13.9.20

Sted: Bærum

Henie Onstad kunstsenters nye fototriennale «New vision» presenterer over 100 verk av 31 internasjonale kunstnere fra de siste tre årene. Utstillingen utforsker det lekne og eksperimentelle ved fotografiet, men også det gripende og det forførende. Her finnes alt fra skulptur og installasjon, datamanipulerte fotografier, VR-prosjekter til klassisk mørkeromsfotografier.

New Vision viser oss hva kunstfotografiet kan være i selfiens tidsalder.

Alle slags skyer

KONTRAST: Cory Arcangel har fjernet lyden og alle andre visuelle elementer fra Nintendo-spillet Super Mario Bros., og skaper en underlig kontrast til den hektiske digitale virkeligheten.

Institusjon: Stavanger Kunstmuseum

Utstilling: «I Skyene»

Varighet: Frem til 20.9.20

Sted: Stavanger

Utstillingen «I skyene» tar for seg skyer i kunsten både som romantisk motiv, metrologiske fenomener, symboler i kunsten, men utstillingen er også opptatt av de digitale skyene. Her flettes eldre, moderne og samtidig kunst sammen. Du kan se alt fra J. C. Dahl og Lars Hertervig til Per Kleiva, Torbjørn Rødland og Mari Slaattelid.

Hvorfor har skyene spilt en så viktig rolle i kunsten? Skyer er i hvert fall noe vi alle har et forhold til, vi er jo usedvanlig opptatte av vær.

