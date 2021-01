Har du et nyttårsforsett om å begynne å bake? Eller ble du kanskje bitt av bakebasillen i 2020 og er klar for nye utfordringer?

Det kan virke som om det stadig kommer nye bakebøker på markedet, og det er ikke alltid like lett å navigere.

Om du er nybegynner eller erfaren baker, om du vil ha søtbakst eller grovbrød, om du er gira på surdeig eller eltefritt, om du vil ha med eller uten gluten – her er fem anbefalte bakebøker.

Brød for ferskinger

LIDENSKAP FOR BRØD: Dette er svensken Martin Johanssons tredje brødbakebok. Han var tidligere kjent for bloggen Pain de Martin. ANIS- og linfrøbrød: I «Brød, brød, brød» får du alt fra helt «vanlig» hvetebrød til mer spenstige varianter som brød med anis og linfrø. BISCOTTI, eller kavringer, er kjempegodt til kaffen. BAGELS gjort enkelt.

Tittel: «Brød, brød, brød – Oppskrifter, råd og snarvegar»

Forfatter: Martin Johansson

Martin Johansson Utgitt: 2020, Samlaget

2020, Samlaget Stikkord: Enkel, tips og triks

Er du av dem som har sett brødbaketrenden som tok av i 2020, og tenkt: «åh, skulle ønske det var meg, men det virker litt vanskelig»? Da er «Brød, brød, brød» bakeboka for deg. En enkel og oversiktlig kokebok, med en god balanse mellom varierte oppskrifter, tips, triks, illustrasjoner og betraktninger som vil gjøre din introduksjon til brødbaking så smertefri som mulig.

«Brød, brød, brød» er Martin Johanssens tredje brødbakebok, og er en fin og oversiktlig bok for nybegynnere. Den kan altså være en fin gave til noen som har lyst til å begynne å bake brød, men som synes det kan virke litt skummelt.

Passer for: Deg som vil dyppe tåa i baking, og er mest interessert i brød og rundstykker.

Vanskelighetsgrad: Lett. Kokeboken har en enkel og oversiktlig struktur, med lettfattelige beskrivelser, samt fine tips og triks, noe som gjør den ypperlig til helt ferske brødbakere, så vel som de mer erfarne.

Dette bør du tenke på: Hvis det er surdeigsbrød du er mest interessert i, kan denne bli litt for generell.

Brødbakekunst

BRØD PÅ GAMLEMÅTEN: «Surdeig» av Casper André Lugg og Martin Ivar Hveem Fjeld lærer deg å lage brød, helt uten butikkgjær. SURDEIGSBRØD: Få like vakre hjemmelagde brød som forfatterne av boka. LAG DIN EGEN KULTUR: Du får veiledning til hvordan lage, bruke og holde i live en surdeigskultur. Å BRETTE DEIGEN: Brødbaking er en kunst som krever tid og oppmerksomhet.

Tittel: «Surdeig»

Forfatter: Casper André Lugg & Martin Ivar Hveem Fjeld

Casper André Lugg & Martin Ivar Hveem Fjeld Utgitt: 2015, Vigmostad & Bjørke

2015, Vigmostad & Bjørke Stikkord: Surdeig, grundig, nærgående

Surdeigsbaking er et helt univers i seg selv. På internett eksisterer det en jungel av surdeigsinformasjon – fra blogger og forumer til Facebook-grupper og YouTube-videoer. Det hele kan få deg til å føle at det nesten blir uoverkommelig, men det er det ikke! Denne bakeboken kan være akkurat det du trenger for å komme i gang.

«Surdeig» er en grundig og vakker bakebok som leier deg gjennom hele prosessen, fra starter til nystekt brød. Surdeigsbrød kan sies å være bakingens kunst. Denne flotte boken gir deg konnotasjoner til brødbakingens historie- og naturnærhet, og om du vier den tid og energi, vil den gi deg mange gode brødopplevelser.

Passer for: Deg som synes det er veldig tilfredsstillende å lage ting helt fra bunnen av, som liker å virkelig gå i dybden på ting, og som ikke kvier deg for en utfordring.

Vanskelighetsgrad: Middels/viderekomne. Surdeig er litt mer komplisert enn brød med gjær, da det krever mer presisjon og finurlighet.

Dette må du tenke på: Surdeigsbaking krever tid, tålmodighet og dedikasjon. Du må være seriøs, dette er ikke noen kjapp affære. Du må være klar til å inngå i et modent og forpliktet forhold med surdeigen du er i ferd med å sette liv i.

Gled en allergiker

FAMILIEPROSJEKT: Foreldrene Yiannis Filolias (avbildet) og Elisabeth Carlsen lagde bloggen «Pappa uten gluten» for å dele oppskrifter de utviklet for sønnen Sevastianos (avbildet) som har Cøliaki. FOCACCIA: Saftig focaccia laget med kesam og masse olivenolje. SKOLEBOLLER: Klassiske skoleboller med hjemmelaget vaniljekrem, melisglasur og kokos. SJOKOLADEKJEKS: «Chocolate chip cookies» med havsalt.

Tittel: «Den store glutenfrie bakeboka – med alt du har savnet ... og mer til»

Forfatter: Yiannis Filolias & Elisabeth Carlsen

Yiannis Filolias & Elisabeth Carlsen Utgitt: 2019, Frisk forlag

2019, Frisk forlag Stikkord: Glutenfritt, barnevennlig, enkelt

Min mor har, så lenge jeg kan huske, hatt en glutenintoleranse. Jeg har opp gjennom årene prøvd å lage glutenfrie kaker, rundstykker og brød til henne, med ymse resultater. Da jeg erklærte at jeg skulle lage focacciaen fra «Den store glutenfrie bakeboken» til henne, var hun skeptisk. Resultatet? Det overgikk all forventning. «Jeg trodde ikke dette gikk an!» utbrøt hun.

Siden har jeg laget flere oppskrifter fra boken, med lik reaksjon: «wow, det smaker jo som ekte ...». Undertittelen «med alt du har savnet ... og mer til» overdriver ikke. Oppskriftene gir luftige boller, sprø og seig pizzabunn, og tjukk og porøs focaccia. Denne baksten kommer til å tilfredsstille selv de som ikke er glutensensitive.

Passer for: Deg som er allergisk eller sensitiv til gluten, åpenbart. Også til deg som elsker å bake til de du er glad i, og som vil gjøre en av dine nære glutenallergikere ekstra glade.

Vanskelighetsgrad: Lett/middels. Oppskriftene er forholdsvis enkle å følge. Forskjellige hvetemelserstatninger vil by på forskjellige utfordringer, og krever muligens litt forhåndskunnskaper i baking.

Dette bør du tenke på: Til tross for at mye brødbakst automatisk er vegansk, er ikke denne boken laget for veganere. Hvis du derimot også er veganer, kan du enkelt gjøre oppskriftene helt plantebaserte ved å eksperimentere med erstatninger for egg og meieriprodukter.

Latmannsbrød

MER ELTEFRITT: Ina-Janine Johnsen tar steget fra eltefritt brød til eltefri bakst i sin nyeste kokebok. FRØBRØD: Frøbrødet og de andre brødene kan lages i jerngryte, men er ikke avhengig av det. PISTASJBOLLER: Deilige, innbydende pistasjboller er en favoritt. BAGUETTER: Eltefrie baguetter.

Tittel: «Eltefri bakst – gjærbakst gjort enkelt, sunt og smakfullt»

«Eltefri bakst – gjærbakst gjort enkelt, sunt og smakfullt» Forfatter: Ina-Janine Johnsen

Ina-Janine Johnsen Utgitt: Frisk forlag

Frisk forlag Stikkord: Eltefritt, enkelt, søtbakst, brød

Når man hører «eltefritt» er det kanskje vanligst å tenke på grytebrød, men slik Ina-Janine Johnsen viser i «Eltefri bakst» kan omtrent alt av gjærbakst lages helt uten elting. Bakeboken gir deg alt fra vakre briocheboller, via smidig pizzadeig, til innbydende firkornsbrød – gjort så enkelt at hvem som helst kan få det til.

Oppskriftene i denne boken krever verken kjøkkenmaskin eller muskler, her er det snakk om å la tiden gjøre jobben. Det kan kreve litt planlegging, men med gode tips og stødig veiledning er «Eltefri bakst» perfekt for deg som vil ha mest mulig smak for minst mulig arbeid.

Passer for: Deg som har en travel hverdag, men likevel har lyst på ordentlig, hjemmebakt brød.

Vanskelighetsgrad: Lett. Hele poenget med eltefri baking er at det er enkelt. Hvis du synes baking kan virke litt skummelt, er dette stedet å begynne.

Dette bør du tenke på: Knaing og elting byttes ut med hevetid i bakeprosessen til eltefritt brød. Det krever derfor bedre planlegging enn mye annet brød, men til gjengjeld mindre «aktiv tid».

Få bakeribrødet hjemme

POPULÆR KJEDE: Godt Brød har bakerier rundt om i hele Norge. Du kan lage brødene deres selv hjemme ved hjelp av bakeboken «Godt Brød». På bildet: Bakesjef Stein Arve Bernes. MÜSLIBRØD: Grovt müslibrød. KANELSNURR: Lag de uimotståelige kanelsnurrene hjemme. LYST SURDEIGSBRØD: «Godt Brød» har også en del om surdeigsbrød.

Tittel: «Godt Brød – våre beste økologiske oppskrifter»

Bakesjef i Godt Brød: Stein Arve Bernes

Stein Arve Bernes Utgitt: 2015, Innholdsbyrået

2015, Innholdsbyrået Stikkord: Bakeri, økologisk

Bakerikjeden Godt Brød har gitt ut en bakebok med oppskrifter til deres mest populære brød og bakst. Selv om boken også er en reklame for bakerikjeden, er den en unektelig god brødbakebok med mye verdifull innsikt og mange saftige oppskrifter.

«Godt Brød» er en estetisk kokebok, med deigoppskrifter som er delvis mer avanserte enn det mest elementære. Likevel er stegene godt begrunnet og oversiktlig forklart, noe som gjør at de oppleves som spennende, men samtidig enkle. Det er morsomt å føle at man får til å lage bakst «slik som på bakeri».

Passer for: Deg som har bakt en del før, og vil utforske nye måter å få brødet til å smake enda mer som på bakeri.

Vanskelighetsgrad: Middels. Bruken av forskjellige typer mel, frøblandinger og kokte korn gjør at denne kan oppleves som litt mer komplisert enn andre bakebøker.

Dette bør du tenke på: Her gjelder det samme som med «Brød, brød brød». Hvis du i det hele tatt er interessert i å begynne med surdeigsbaking, kan denne bli litt for knapp på den delen, til tross for at den har flere oppskrifter med surdeig.

