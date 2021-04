Humor er som kjent et universelt språk, og kan by på interessante og ofte nye perspektiver fra andre samfunn enn vårt eget, lille nisseland. Humoren vi inntar her på berget er stort sett enten vår egen, den britiske eller den amerikanske.

Har du lurt på hvordan det står til med standup-miljøene ute i den store verden? Eller har du kanskje lyst til å sjekke om humor er så overførbart som det later til? Da er det bare å skru på undertekstene og løfte blikket, for her kommer seks anbefalte humorshow som garantert gir deg nye perspektiver.

Rappkjefta og energisk italiener

FRA ITALIA: Saverio Raimondo. Foto: Netflix

Hvem: Saverio Raimondo

Saverio Raimondo Hva: «Den talende satyr» (2019)

«Den talende satyr» (2019) Land: Italia

Denne mildt sagt rappkjefta komikeren har en smittende energisk fremføring som, kanskje takket være språkets kvaliteter, kan få selv de mest banale ballevitser til å fremstå poetiske. Innholdet er kanskje ikke Europas mest banebrytende, men Raimondos elleville tempo kombinert med fyrig, italiensk innlevelse gjør han til en av få komikere som faktisk løfter helt ålreit innhold til nye høyder med energi og intensitet.

Passer for: Deg som liker tradisjonell standup, og ikke får nok av utrolig raskt italiensk tempo.

Morsomt innblikk i det franske samfunnet

FRA FRANKRIKE: Fadily Camara Foto: Netflix

Hvem: Fadily Camara

Fadily Camara Hva: «La plus drôle de tes copines» (2019)

«La plus drôle de tes copines» (2019) Land: Frankrike

Franske Fadily Camara gir et innblikk i det interessante, franske samfunnet – med alle ulemper og fordeler det har å by på. Camara er, som Raimondo, temmelig tradisjonell i stilen, men har et meget godt håndlag med tekstarbeidet. Hun serverer ferske og uforutsigbare observasjoner som ikke bare kan tilskrives at jeg ikke kjenner det franske samfunnet så godt som jeg kanskje burde. Hun har dessuten et meget presist kroppsspråk – som jo er et behagelig sikkerhetsnett å ha dersom en vits ikke funker helt.

Passer for: Deg som liker tradisjonell standup, men savner litt uforutsigbar tekst og morsomme innblikk i det franske samfunnet.

Sylskarpt om et polarisert Frankrike

FRA FRANKRIKE: Fary. Foto: Netflix

Hvem: Fary

Fary Hva: «Fary Is The New Black» (2018)

«Fary Is The New Black» (2018) Land: Frankrike

Vi finner plass til enda en fransk komiker, rett og slett fordi denne karen må med. Fary er en av Frankrikes mest populære og viktigste komikere, og hans kombinasjon av politisk engasjement og sylskarp observasjonshumor erobrer stadig nye verdenshjørner. Hans lunefulle og sarkastiske fremtoning tar for seg blant annet å leve i terrorberedskap, systematisk og strukturell rasisme i Frankrike og Napoleons tvilsomme heltestatus. Her er det mulig å lære noe samtidig som du slår deg på låret, som vi sier i Østfold.

Passer for: Deg som er engasjert i både humor og politikk, og vil ha førstehåndsperspektiver fra et stadig mer polarisert Frankrike.

Innsiktsfullt fra Nederland

Hvem: Soundos el Ahmadi

Soundos el Ahmadi Hva: «Komikerne inntar verden» (2019, Nederland-kategorien)

«Komikerne inntar verden» (2019, Nederland-kategorien) Land: Nederland

Nok en innsiktsfull komiker fra kontinentet: Nederlandske Soundos el Ahmadi har materiale om blant annet det nederlandske samfunnet i kjølvannet av MeToo, og det å være nederlandsk kvinne med marokkansk bakgrunn. Interessante innfallsvinkler du ikke akkurat får servert på God Kveld Norge, med andre ord. el Ahmadis mimikk er dessuten en studie i «humorformidling med ansikt». Hennes show er en del av det glitrende Netflix-initiativet «Komikerne inntar verden». Her kan du sortere etter land, og finne standupkomikere fra rundt omkring på kloden. Anbefales varmt.

Passer for: Deg som lurer på hvordan morsrollen arter seg i Nederland, eller kanskje for deg som ler mest av ansiktsuttrykk.

Deilig annerledes perspektiver fra Jordan

Hvem: Rawsan Hallak

Rawsan Hallak Hva: «Komikerne inntar verden» (2019, Midt-Østen-kategorien)

«Komikerne inntar verden» (2019, Midt-Østen-kategorien) Land: Jordan

Nok et bidrag fra «Komikerne inntar verden»: Rawsan Hallak er en komiker fra Jordan som elsker å snakke om sitt forhold til mat, sitt hat mot andre kvinner og kulturen hos utvandrere fra arabiskspråklige land. Her var det mye jeg som nordmann ikke visste fra før. Rent teknisk er kanskje ikke Hallak helt min type komiker, men innholdet er da vitterlig interessant likevel. Jeg er nok ikke helt i målgruppen for humoren, men perspektivene er deilig annerledes fra de man dessverre får trykka ned i halsen på daglig basis.

Passer for: Deg som ler av selvironisering rundt vekt, men også for deg som vil ha et helt nytt innblikk i Midtøstens ofte komiske dagligliv.

Innblikk i den indiske standup-scenen

FRA INDIA: Prahasthi Singh, Kaneez Surka, Supriya Yoshi, Niveditha Prakasam. Foto: Netflix

Hvem: Prahasthi Singh, Kaneez Surka, Supriya Yoshi, Niveditha Prakasam

Prahasthi Singh, Kaneez Surka, Supriya Yoshi, Niveditha Prakasam Hva: «Ladies up» (2019)

«Ladies up» (2019) Land: India

Det meste av dette foregår på engelsk og gir deg adgang til et standup-miljø du kanskje ikke har så stor kjennskap til: det indiske. Denne episodebaserte serien byr på fire indiske komikeres syn på alt fra foreldre til tamilske filmer. Nye perspektiver fra ende til annen.

Passer for: Deg som syns det indiske samfunnet er interessant og innviklet, og som samtidig har sett deg lei på tre timer lange Bollywood-filmer som maler et urealistisk bilde av det perfekte, indiske gjennomsnittslivet.

