Instagram er kanskje perfekt for falsk selvrealisering, men for min del passer det aller best til endeløs meme-scrolling.

MEME-FLOM: Dette bildet av Bernie Sanders fra innsettelsen av president Joe Biden ble raskt gjenstand for utallige memer fra superkjendiser til hvermannsen og – kvinnsen på sosiale medier. På tide med noe nytt, kanskje? Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Du har helt sikkert fått tilsendt en meme eller to og tenkt «Åh, skulle ønske jeg kunne sende en tilbake, men alt jeg finner er denne Bernie Sanders-memen, og den har jo alle sett.»

Frykt ikke! Nå kan du benytte dødtiden du uansett bruker på mobilen til å bli en meme-connoisseur. Her er åtte håndplukkede memekontoer for enhver smak innen kategoriene skjulte norske skatter, nabohumor og internasjonalt stjernelag.

Meme Ekspandér faktaboks Er et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering og utvikler seg gjennom utvelgelse – i dag særlig bilder, video eller tekst som spres digitalt og utvikles underveis.

En meme kan være en vits, en oppfatning (eller vrangforestilling), et slagord, en måte å utføre et arbeid på, en mote, eller alt annet som kan karakteriseres som en «idé».

Ordet meme ble konstruert av den britiske evolusjonsbiologen Richard Dawkins for å betegne enkeltideer eller informasjonsenheter som sprer seg i en befolkning.

Utrykket brukes i dag i forlengelsen av den opprinnelige betydningen også for å betegne fenomener (videoer, gester, uttrykk) som sprer seg raskt på tvers av store mengder brukere på internett. Kilde: Store Norske Leksikon/snl.no

SKJULTE NORSKE SKATTER

«Villmarkskomikk»

Det viser seg at de utallige timene med opptak Lars Monsen har gjort på sine ekspedisjoner er grobunn for en like utallig mengde memer, som denne fra starten av pandemien. En ting er i alle fall helt tydelig: Det sitter en flink memeskaper bak spakene på denne kontoen, og vedkommendes tilsynelatende endeløse idétilfang kommer oss alle til gode.

Passer for: Deg som verdsetter godt memehåndverk.

«Forviklingskomikk»

Denne kontoen tar utgangspunkt i TV2s fantastiske dokumentarserie om humorshowet Komikameratene fra 2012. Hele serien er verdt en titt, hvis du vil se hvilke ufrivillig morsomme forviklinger som oppstod da Tommy Steine, Sturla Berg-Johansen, Rune Andersen og Jonas Kinge Bergland dro på turné sammen. På Komikameratene_irl får du det i meme-format, smidd over samme lest som @larsmonsen_irl. Aldeles nydelig!

Passer for: Deg som syns kaos og en rekke uheldige omstendigheter med komiske utfall er det beste her i livet.

«Absurditeter»

Denne lille saken er en absurd og helt fjollete morsom konto som egentlig ikke lar seg beskrive. Det er mulig jeg er ganske alene om å elske for eksempel teite navn, for denne kontoen har fortsatt under 1000 følgere, men jeg håper det er i ferd med å endre seg. Flere kortreiste avantgarde-memer, takk!

Passer for: Deg som liker det absurde og hater bred humor.

NABOHUMOR

«Østkantliv»

Våre mystiske naboer i øst (ikke ta meg, Putin) er kilde til mange hevede øyenbryn av mange ulike grunner, men på Instagram er det spesielt gøy å legge merke til hvor russisk noe kan være. Lookatthisrussian er en samling av klipp som viser russerne på sitt aller mest russiske, og det er av en eller annen grunn ofte utrolig merkelig.

Passer for: Deg som syns ekte russisk absurditet er underholdende, kanskje til og med inspirerende.

«Svensker i monitor»

Søta bror er heldigvis mye bedre på memer enn de er på håndtering av pandemier. På denne kontoen får du et innblikk i alt det festlige svensker gjør på TV. Dyngbaggegalan samler de mest komiske øyeblikkene fra svensk media, og av en eller annen årsak er svensk et godt og svært levende humorspråk. Det meste låter litt ekstra morsomt på svensk. Nok om det – her er en veldig forvirret tegnspråktolk.

Passer for: Deg som liker virkelighetens naturlige komikk, og som setter pris på humoren som oppstår i helt vanlige folk.

INTERNASJONALT STJERNELAG

«Filmplakater tatt til neste nivå»

Kontoen Teenagestepdad dekker kanskje velkjente meme-temaer som boomers vs. generasjon z, kvelende dystopi og relaterbar selvironisering, men putter dem inn i vintage filmplakater. Nå kan du altså nyte estetikk fra 1950–2000 kombinert med rykende ferske memer. Det låter merkelig, men det ser faktisk ganske bra ut.

Passer for: Deg som har saumfart nettet etter memer i årevis, og som syns det generelle meme-universet skriker et nytt format.

«Kampen for tilværelsen»

Kontoen med det velklingende navnet Freudintensifies gir deg eksistensielle memer i stadig nye formater. Tilværelsen er jo mystisk, tidvis uutholdelig og faktisk som skapt for memer. Kanskje de første helleristningene og hulemaleriene var memer også? Ja, for tilværelsen har sikkert alltid vært meme-bar. Sjekk ut denne hyppig oppdaterte kontoen med memer for tilværelsen.

Passer for: Deg som føler deg dritt oftere enn du føler deg bra, og som liker å selvironisere over det.

«Scrollorama»

Til slutt en konto som ikke legger seg på noe spesielt konsept, bare jevn og god kvalitet. Et slags badekar fylt til randen av memer i alle former og fasonger om du vil. Det betyr endeløs scrolling det, og innimellom én og annen i overkant amerikanisert meme finner du til slutt motivasjonen du trenger til å stå på videre her i livet. Lykke til!

Passer for: Deg som bare vil holde deg oppdatert på memer, og kanskje sende en til mora di i ny og ne.

