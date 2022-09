Sist uke slo Abida Rajas bok «Frihetens øyeblikk» ned som en bombe i norsk offentlighet.

Den har allerede rukket å klatre til topps over mest solgte bøker den siste uken og var utsolgt kun timer etter at den kom i salg.

I boka, som er ført i pennen av VG-journalist Håkon F. Høydal, forteller Raja om et liv preget av tvangsekteskap, fysisk og psykisk vold.

– Jeg vet det er mange kvinner som lever liv som ligner mitt, og at jenter fremdeles blir giftet bort til menn de ikke elsker. Jeg ønsker sterkt at kvinner skal se at det er mulig å bryte ut, sa Raja til NRK i forbindelse med bokslippet.

Allerede sommeren 2020 anmeldte Raja eksmannen, opplyser Rajas bistandsadvokat Hege Salomon.

Allerede sommeren 2020 anmeldte Raja eksmannen, opplyser Rajas bistandsadvokat Hege Salomon.

Kan påvirke etterforskningen

Anmeldelsene går på vold og overgrep i nære relasjoner, og saken er foreløpig under etterforskning.

Eksmannen nekter straffskyld.

Nå mener flere advokater det er uheldig at boka kommer mens etterforskningen fremdeles pågår.

– Problemet er at påtaleavgjørelsen kan bli sterkt påvirket av all denne oppmerksomheten, sier advokat Frode Sulland.

Abida Raja sammen med VG-journalist og forfatter Håkon F. Høydal. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han mener at når en sak får såpass mye omtale og medieoppmerksomhet, er det umulig at de involverte ikke vil la seg påvirke.

– Det er ingen som kan være upåvirket av dette, uansett hvor proporsjonal man er, mener Sulland.

Ytringsfrihet er også en rett

Sulland får delvis støtte av advokat Jon Wessel-Aas.

– Jeg er enig i at det kan være utfordringer i det på den måten at alle som får med seg disse historiene ikke nødvendigvis tenker over at her kan det være en annen versjon også, sier han.

Samtidig minner han om at det er Abida Rajas rett å ytre seg.

– Det er ingen tvil om at hun har ytringsfrihet til å fortelle sin historie, også når den blant annet inneholder påstander som nå er gjenstand for etterforskning, sier Wessel-Aas.

På samme måte er det også den fornærmedes rett å ytre seg dersom han skulle være uenig i påstandene som kommer fram, påpeker advokaten.

Press på politiet

Advokat Javeed Shah representerer Rajas eksmann og deler Sullands syn. Shah mener også at mediene er med på å gi troverdighet til Rajas historie.

Javeed Shah, som representerer Rajas eksmann, reagerer på at boka kommer mens saken fremdeles etterforskes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Når man ser presset fra omverdenen, flere anmelder boka og mediene fremstiller henne som troverdig, da er det klart det vil legge et press på politiet når det gjelder å ta ut tiltale i denne saken, sier Shah.

Han mener dette strider med rettsprinsippet om at den anklagede er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

Mennesker med følelser

– Men stoler du ikke på det norske rettssystemet når det gjelder å ikke la seg påvirke?

– Jeg har stor respekt for rettssystemet i Norge, men det er ikke til å se bort ifra at det har fremkommet en del skandaler i løpet av den siste tiden med tanke på avgjørelser som har blitt truffet av norske domstoler.

Shah peker blant annet på Birgitte Tengs-saken og Baneheiasaken. I begge sakene har det tidligere blitt reist spørsmål knyttet til medienes rolle og påvirkningskraft i rettsprosessen.

– Det er flere saker jeg har lest opp gjennom min karriere som helt klart har vist at her har man blitt påvirket av offentligheten, av presset. Vi må huske at norske domstoler også består av mennesker med følelser, fortsetter Shah.

Forsvarer tidspunkt

Abida Rajas bistandsadvokat, Hege Salomon, forsvarer tidspunktet boka ble utgitt på.

– Ideelt sett burde ikke boken kommet ut før en eventuell rettssak. Men for Abida har det vært veldig viktig å fortelle sin historie. Dette er en prosess som startet for 6–7 år siden, sier hun.

Rajas bistandsadvokat forsvarer tidspunktet for utgivelsen av «Frihetens øyeblikk». Boka kom sist uke og er allerede utsolgt. Foto: KAGGE FORLAG

Shah sier han respekterer Abida Rajas rett til å fortelle sin egen historie.

– Det skal hun absolutt ha all rett til. Men når man faktisk har venta i så mange år med å anmelde og også gi ut en bok, så mener jeg det ville vært mest fornuftig å avvente lite grann til.

Shah legger til at han og hans klient, Abida Rajas eksmann, ikke planlegger å foreta rettslige skritt mot boka på nåværende tidspunkt.

Cathrine Sandnes, forlegger i J.M. Stenersens forlag sier de har forståelse for innvendingen til Sulland.

– Vi holdt boka tilbake i over ett år, fordi vi ønsket å vente med utgivelsen til etter rettssaken. Denne stillstanden har vært en belastning for Abida, så valget om å publisere nå skjer etter nøye overveielser. Vi mener å ha godt grunnlag for å feste lit til Abidas fortelling, i form av vitner, journaler og rettsdokumenter, slik det fremkommer i boka. Dette er uansett Abida Rajas fortelling, de fleste mennesker – inkludert eksmannen – har blitt anonymisert, og hun har ventet lenge nok på å våge å fortelle sin historie. Vi har tiltro til at rettssystemet er kompetent til å gjøre sine vurderinger på et uavhengig grunnlag. Og vi er stolte over å utgi Abida Rajas beretning om sin kamp for frihet. Det er en bok av stor samfunnsmessig betydning. Den vil forhåpentlig bidra til at flere kvinner vil våge å fortelle sine historier og, ikke minst, at samfunnet vil kunne gi bedre og raskere hjelp til kvinner som blir utsatt for vold.