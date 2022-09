Abida Raja: – Eg veit at prisen er høg, men det er mogleg å bryta ut

Måndag kom nyheita om Abida Raja si bok «Abida Raja. Frihetens øyeblikk».

Tysdag kunne boka kjøpast i butikkane. Ho skildrar eit liv prega av blant anna tvangsekteskap, og fysisk og psykisk vald.

– Denne boka er mitt bidrag til at det skal skje endringar i samfunnet, seier Raja til NRK.

– Me risikerer å bli utstøytt

Raja håpar ho kan hjelpa andre kvinner med boka.

– Eg veit det er mange kvinner som lever liv som liknar mitt, og at jenter framleis blir gifta bort til menn dei ikkje elskar. Eg ønsker sterkt at kvinner skal sjå at det er mogleg å bryta ut. Eg veit at prisen er høg. I miljøet eg kjem frå får skilte kvinner mindre respekt og færre moglegheiter enn menn som er skilte. Me risikerer å bli utstøytt frå familie, vener og miljøet.

I boka, skildrar forfattar Håkon F. Høydal livet til Raja frå ho blei født til i dag.

Det at Raja no tør å fortelja si historie, trur direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) kan vera til stor hjelp for andre som lever i liknande situasjonar.

– Dessverre er det slik at Abida deler historia si med unge jenter og gutar som lever i Noreg i dag. Det at ho tør å fortelja kan bety veldig mykje for mange andre som ikkje tør å fortelja. Forhåpentlegvis vil det også føra til at fleire tør å opna opp om verkelegheita dei lever i. For dersom ikkje, er det heller ikkje mogleg å få hjelp og oppfølging.

NRK har vore i kontakt med advokat Javeed H. Shah som representerer eksmannen til Raja. Han seier at dei foreløpig ikkje vil kommentera innhaldet i boka, men at dei no jobbar med eit svar som skal sendast ut til offentlegheita i løpet av dagen.

Rieber-Mohn fortel at det er store mørketal når det gjeld kor mange som lever i tvangsekteskap eller som er råka av æresvald, nettopp fordi at mange ikkje tør å fortelja.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Fekk ikkje hjelpa ho trong

I boka kjem det blant anna fram at Raja har nådd ut til offentlege instansar fleire gonger for å få hjelp, blant anna på 1990-talet, men at ho då ikkje fekk den hjelpa ho trong.

Hjelpeapparatet har ifølge Rieber-Mohn blitt bygd ut vesentleg sidan den gong.

– Men det betyr absolutt ikkje at me er i mål. Tvangsekteskap og æresrelatert vald forsvinn ikkje av seg sjølv. Det krev framleis systematisk arbeid frå norske styresmakter si side for å sikra at flest mogleg unge jenter og gutar som lever i Noreg kan leva frie og sjølvstendige liv.

Den velkjende politikaren Abid Raja, hyllar søstera si.

– Eg trur heile Noreg no ser kor modig Abida er som har vald å gi ut boka. Ho frontar fridomskamp på vegner av mange. Prisen ho betaler er utstøyting frå storfamilien, og at ho aldri igjen kan bli anonym. Ho bil bli kjent igjen på gata av alle, og det veit alle kjende personar at òg kan vera ei belasting, seier Abid Raja.