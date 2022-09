Abid Rajas søster med ny bok: Fortel for første gong om eit liv med psykisk og fysisk vald

Det er berre to år imellom dei.

Dei har nesten likt namn, med berre ein «a» som skilnad.

Abid og Abida.

Utgangspunktet for liva deira var ganske likt.

– Men livet mitt tok ei vending, seier Abid Raja til NRK.

– Eg har jo klart meg, og fått hjelp av så ekstremt mange. Ho fekk ikkje den hjelpa. Dette er ei bok om eit liv i krise og katastrofe. Det ho har gått gjennom er forferdeleg. Eg har djup respekt for at ho vågar å gi ut denne boka.

Tysdag kjem boka «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» der systera til den velkjende politikaren fortel om korleis ho skal ha levd eit liv med sterk fysisk og psykisk vald.

Det var VG som omtalte saka først.

Abida er grunnen til at andre får hjelp

Stenersens Forlag fortel at forfattaren bak boka, Håkon F. Høydal, møtte Abida Raja for første gong i november 2015. Bokprosjektet blei planlagt året etter, og Høydal har gjort nærare 50 intervju med ho.

– Eg ønsker å fortelja kor vanskeleg det var for ho å få hjelp då ho bad om det då ho var ung. Og då ho var vaksen. Då ho blei tvangsgifta, bad ho om hjelp i forkant, men fekk det ikkje. Den frustrasjonen dei som hjalp ho kjente på, er noko av grunnen til at det blei bygga ut hjelpemoglegheiter i etterkant. Ho er ein av grunnane til at andre får hjelp, fortel Høydal.

Vidare fortel han at Abida som vaksen levde i eit tvangsekteskap ho ikkje klarte å komma seg ut av.

– Paradokset i Abdias skjebne er at den hjelpa ho trong som 19-åring ikkje eksisterte då, den kom først då ho var blitt vaksen. Men då var hjelpa der for barna, ikkje for ho. Hennar tragedie er at ho alltid har falle mellom fleire stolar.

Abida er no ute av det omtalte ekteskapet, men politiet har vurdert at ho framleis lever i ein konfliktsituasjon, ifølge forlaget.

NRK har prøvd å få tak i faren og eksmannen, som er omtalte i boka, utan å få svar. Eit anna familiemedlem opplyser til NRK at ingen ønsker å uttala seg foreløpig.

Forleggar Cathrine Sandnes i J.M. Stenersens Forlag fortel til NRK at boka handlar om livet til Abida frå ho blei født og til i dag.

Her kan du lesa baksideteksten til boka:

«På 1980-tallet vokste Abida Raja opp midt i Oslo sentrum. Hun gikk på norsk skole, var norsk statsborger – men levde i en pakistansk familie og kjente ingen. Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle. Dette er historien om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til. Det er fortellingen om en mor som flykter med de fire barna sine – uten utdanning, et sted å bo eller egen bank-konto – og forsøker å skape sitt eget liv. «Abida Raja. Frihetens augneblink» gir et sterkt innblikk i oppveksten og livet til en representant for dagens voksne norsk-pakistanske kvinner, de som ble født i Norge, men ikke ble en del av det norske samfunnet – og kampen for å bestemme over seg selv, hvem hun skal ha lov til å elske og et liv i frihet.»

Sandnes seier at dei ventar ulike reaksjonar frå ulike miljø.

– Først og fremst vil ho nok bli møtt med at det er ekstremt viktig og modig. Det er viktig å få eit innblikk i korleis livet er for ei rekke kvinner i Noreg i dag. Me har for lite kunnskap om det. Det er enormt bra at nokon står fram. Ho har heile tida hatt sterk støtte frå deler av familien. Det vil nok òg heilt klart vera reaksjonar på at ho har stått fram.

Sandnes legg til at det er ei skakande historie, og fortel at Abida er født og oppvaksen i Noreg.

– Med ei grad av ufriheit på så mange nivå som eg trur mange ikkje veit om. Me veit veldig lite om korleis liva deira har vore heime. Abida veit at dette framleis føregår med yngre jenter.

Foto: J.M. Stenersens Forlag

Historia til alle kvinner som har lidd i tausheit

Broren hennar, Abid Raja, fortel at dei to har stilt opp for kvarandre sidan dei var små, og at han er svært stolt over ho.

– For meg har det vore viktig å vera der for ho i dei vanskelege fasane av livet hennar.

Han gav i 2021 ut boka «Min skyld», som hausta svært gode kritikkar og sikra han Bokhandlerprisen.

Men det var ei tung bakside ved medaljen. Han opplevde nemleg òg å bli utstøytt av familie, lagt for hat av deler av det pakistanske miljøet og å få skjellsord slengt etter seg på open gate.

Han fortel at han har brukt desse erfaringane så godt han kan til å gjera søstera si rusta for kva konsekvensar som kan komma av å gi ut ei slik bok.

– Vel vitande om alle desse tinga, har ho ønska å gi ut boka, og eg står saman med ho og gir min fulle støtte. Ho er utruleg modig. Dette er hennar historie, men det er også historia til alle dei skjulte kvinnene me ikkje høyrer noko frå, som har liknande opplevingar og har lidd i tausheit.

– Kva betyr det for deg å kunna stå i dette saman med ho?

– Det er heilt naturleg, ho er storesystera mi og eg er glad i ho. Som tidlegare likestillingsminister, og etter arbeidet med mi eiga bok, forstår eg litt av det ho no skal gå gjennom. Ho står ikkje åleine, ho har eit lite støtteapparat rundt seg. Det trur eg er viktig for ho generelt, men særleg i denne fasen. Sjølv om eg har gjort ho kjend med alt av psykisk press som kjem til å dukka opp, er det noko heilt anna å faktisk erfara det sjølv, det råkar ein så hardt. Derfor er det viktig at ho veit at me står saman med ho, ho er ikkje åleine.