Kristensens klient, en mann i 50-årene, er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Det var fredag politiet kalte inn til pressekonferanse for å fortelle om utviklingen i to av de mest omtalte, uoppklarte drapssakene i Norge.

Stian Kristensen forsvarer mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Foto: ADIUS ADVOKATER

Mannen i 50-årene nekter straffskyld. Forsvarer Stian Kristensen sier det har vært en voldsom pågang fra mediene etter pressekonferanse.

Han sier han kommer til å sende en begjæring til tingretten om å få oppnevnt en medforsvarer, blant annet på grunn av det store medietrykket.

– Tiden min har i all hovedsak gått med til å være tilgjengelig for media. Så må jeg selvfølgelig nå bruke tid til å sette meg inn i saken, sammen med mine kollegaer. Jeg kommer til å be om å få oppnevnt en medforsvarer, på grunn av sakens omfang. Så må vi få tid, for å gjøre en god jobb for klienten.

– Justismord har blitt begått

Mannen i 50-årene ble pågrepet onsdag. Ifølge politiet ble han avhørt onsdag og torsdag denne uken. Det er ikke planlagt nye avhør i helgen.

Siktede går også igjen i flere tips – og avhør i både Tengs- og Jørgensen-etterforskningen gjennom årene.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik på Karmøy i 1995. Mannen som nå er siktet for drapet nektet straffskyld. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Kristensen ønsker ikke å svare på når han ble oppnevnt som mannens forsvarer. Forsvareren sier han nå må få ro til å sette seg inn i de to svært omfattende drapsetterforskningene.

– Jeg har full forståelse for at offentligheten har en enorm interesse for denne saken, og at vi må være tilgjengelig for pressen, men vi trenger tid for å kunne gi siktede et godt forsvar.

– I hvilken grad er det mulig for rettsvesenet å gjøre en nøytral vurdering av din klient, gitt medieoppmerksomheten denne saken har fått?

– I bunn så ligger det at jeg har stor tiltro til rettsvesenet vårt, og at en sak i norske domstoler avgjøres på beviser. Så er det klart at man har noen grelle eksempler på det motsatte også, men mitt utgangspunkt er at domstolene i Norge gjør en samvittighetsfull og god jobb, basert på de bevisene som føres i saken.

– Men som sagt, justismord har blitt begått. Det gjøres feil i domstolene også, Og det er klart at det er umulig å gå inn i Tengs-saken med helt blanke ark.

Politi på åstedet der Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995. Foto: Eirik/haugesunds Avis Østberg / NTB

Vurderer å anke fengslingen

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Mannen i 50-årene ble fredag varetektsfengslet i fire uker.

Mannen i 50-årene sitter nå varetektsfengslet i Åna fengsel. Kristensen sier man vurderer å anke fengslingen.

– Spørsmålet om anke skal vi drøfte ferdig på mandag, etter at jeg har møtt klienten min. En kollega møtte ham i går.

Argumenterte mot bevisforspillelsesfare

Den siktede mannen begjærte seg løslatt i fredagens fengslingsmøte.

Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000. Hun ble funnet én måned senere. Foto: Politiet

– Vi gjorde en anførsel i tingretten opp mot det som er knyttet til bevisforspillelsesfaren, om hvilke bevis som kan forspilles etter så lang tid, og ba retten gjøre en samvittighetsfull vurdering av det. Tingretten kom likevel til at vilkårene for fengsling er oppfylt, sier Kristensen.

Mediene har kun fått tilgang til slutningen i fengslingskjennelsen. Det øvrige innholdet ble unntatt offentlighet av Sør-Rogaland tingrett.

Kristensen uttalte i går at han synes det er problematisk at politiet på fredagens pressekonferanse valgte å gå ut med at hans klient er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Mannen har status som siktet for drapet på Tengs.

Seniorrådgiver Linda Merethe Lie Leifsen i Sør-Vest-politidistrikt sa lørdag til NRK at politiet ikke vil svare på spørsmål før mandag.

Domfelt tidligere

Mannen har tidligere blitt trukket frem som en såkalt «moduskandidat», og han er straffedømt flere ganger tidligere. En «moduskandidat» er en person som anses som mistenkt i en bestemt straffesak på grunn av måten han har opptrådt på i tidligere saker.

I august 1995 ble mannen dømt til for utuktig atferd. I 1996 ble mannen dømt til 90 dagers fengsel. Straffen var en samledom for den tidligere saken, samt flere forhold som skjedde i desember 1995 til februar 1996.

I 2001 ble mannen dømt til 120 dagers fengsel for ni grove og to simple tyverier. Flere av tyveriene gjaldt dameklær og damesko.

Mannen ble i 2005 dømt til fengsel i syv måneder for blant annet to innbrudd hos kvinner i Stavanger i 2003 og 2004.