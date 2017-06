– Rettedal har mye av æren for at Stavanger fikk Oljedirektoratet og statsoljeselskapet. Hadde det ikke vært for ham og et par andre, kunne Bergen eller Trondheim ha blitt oljehovedstad, sier Vegar Hoel.

Han synes det er stas å spille Rettedal, selv om det er en birolle.

Pia Tjelta, Per Kjerstad og regissør Petter Næss under innspillingen av «Lykkeland». Foto: Petter Skafle Henriksen / Maipo Film

De fleste rollekarakterene i «Lykkeland» er nemlig fiktive personer. Pia Tjelta og Per Kjerstad spiller to av de ledende rollene som rederparet Nymann i serien, som kommer på tv tidligst høsten 2018. Regissører er Petter Næss og Pål Jackman, mens budsjettet er på 96 millioner kroner.

Slik ser Vegar Hoel ut som Stavanger-ordfører Arne Rettedal i 1969. Innspillingen er i gang, og serien i åtte episoder blir vist på NRK, tidligst høsten 2018. Foto: Petter Skafle Henriksen / Maipo Film

«Lykkeland» starter i Stavanger sommeren 1969, da det er krise i byen. De internasjonale oljeselskapene i ferd med å gi opp og trekke seg ut, men så, lille julaften 1969, borer Phillips Petroleum seg inn i tidenes største oljebrønn, og alt endres.

Hoel kler rollen

–Det er sterke paralleller til dagens situasjon. Den gangen overtok oljen for hermetikken, og nå må de finne noe som kan erstatte oljen. Jeg er glad jeg ikke har ansvaret og bare skal spille ordfører, sier Vegar Hoel.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) synes tv-serien er så viktig at hun har gjort et sjeldent unntak, og lar Hoel få prøve ordførerkjedet.

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø har store forventninger til dramaserien som forteller hva oljefunnet gjorde med samfunnet vårt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

–Du kler det, og jeg synes du ligner på Rettedal. Han var ikke så høy, og det er ikke du heller, sier Sagen Helgø.

Rettedal tok snarveier, og sørget for at Stavanger f.eks. fikk nye boliger og golfbane på rekordtid, for å lokke amerikanerne til byen.

–Alle metodene hans hadde nok ikke blitt akseptert i dag, men arven etter Rettedal sitter i veggene her, ifølge ordføreren.

Må ikke bli parodi

Vegar Hoel har lært seg å røyke pipe, og studert mange tv-opptak i forberedelsene:

–Hvis jeg skal prøve å ligne ham for mye, blir jeg fort en karikatur. Så jeg må bare vite mest mulig om ham, og vite at det er dekning for det jeg gjør.

Hoel har også lest boka om Rettedal, skrevet av tidligere politisk journalist og redaktør i Stavanger Aftenblad, Torbjørn Kindingstad.

– Rettedal hadde en enorm tiltrekningskraft, og den posisjonen brukte han. Han sa ikke alltid så mye, men folk sirklet rundt ham, og han når først åpnet munnen, ble han lyttet til, sier Kindingstad, som liker at serie lages:

–Det er viktig at folk i hele landet får vite hvor viktig oljen har vært, og hva den har gjort med oss.

Vegar Hoel får nyttig informasjon fra tidligere journalist og redaktør i Stavanger Aftenblad, Torbjørn Kindingstad, som ga ut boka "Maktens Byggherre" om Arne Rettedal i 1998. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Innspillingen er i gang i Oslo, og til høsten blir det opptak i Stavanger og Haugesund, og et sted til på Vestlandet, opplyser produsenten Maipo Film.

Arne Rettedal Ekspandér faktaboks født 25. juli 1926 på Madla ved Stavanger, død 28. desember 2001

utdannet sivilingeniør ved Norges tekniske høgskole

Høyrepolitiker, og ordfører i Stavanger i periodene 1965–1967 og 1972–1981

kommunal- og arbeidsminister i Willoch-regjeringen 1981–1986

fylkesordfører i Rogaland 1988–1991