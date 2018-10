Fikk kontrakt med en av verdens største: – Som å gå opp til eksamen

«Songa Enabler» veier 44.000 tonn, kan bore ned til 8.500 meter og opererer i farvann på 100–500 meters dyp. 29. oktober ankrer kjempen opp på Helgelandskysten for å få utført vedlikeholdsarbeid.

– Dette har vi ventet lenge på, sier daglig leder Arnt Skogsøy ved Westcon Helgeland til NRK.

Det har tatt 16 år siden han startet med å tilrettelegge industriområdet i Langsetvågen ved Sjonafjorden i Nesna for riggvedlikehold.

Fram til nå har vedlikehold og reparasjon av skip fylt opp ordrebøkene på Nesna, og slik vil det fortsatt være. Men anløpet av en av verdens største leterigger «Songa Enabler» åpner for nye muligheter.

– Dette en milepæl for oss. Her må vi bare stå på, og levere 100 prosent, slik at de blir fornøyd og ønsker å komme tilbake, sier Skogsholm.

Venter storinnrykk

Daglig leder i Westcon Helgeland, Arnt Skogsøy, er fornøyd med å ha landet den første kontrakten innen riggvedlikehold for selskapet. Foto: Frank Nygård / NRK

– Når vi i tillegg har ideelle farvann for riggvedlikehold, vil vi utvilsomt kunne levere på langt større kontrakter også i framtiden, legger han til.

I første omgang blir oppdraget å legge til rette for at «Songa Enabler» kan drive testing av utstyr, men også nødvendig vedlikehold. En jobb som allerede starter før riggen når land i Nesna.

– Det vi vet er at et 20-talls operatører blir tatt om bord i Hammerfest. De skal være med på seilasen og være i jobb her, sier Skogsøy.

Jobben har en varighet på 5–7 dager og vil også involvere flere lokale bedrifter. Etter vedlikeholdet skal riggen ut på Equinor-feltet Trestakk som ligger på Haltenbanken.

Går alt etter planen ankrer riggen utenfor kaianlegget 29. oktober.

– Å levere en slik tjeneste blir nesten som å gå opp til eksamen. Vi er veldig spente, sier Arnt Skogsøy.

Gikk på olje-smell

Rørledningen Polarled er den første som krysser Polarsirkelen til havs på norsk sokkel og åpner en helt ny motorvei for norsk gass til markedene i England og Europa. Aasta Hansteen skal knyttes til rørledningen, slik at gassen kan nå markedet i Europa. Foto: Eva Sleire / Equinor

Det første nordnorske feltet som kom i produksjon for snart 20 år siden, var Norne utenfor Helgelandskysten. Noen år senere startet produksjonen ved Skarv-feltet, og i høst starter produksjonen på Aasta Hansteen-feltet rett vest for Bodø.

I flere år har nordlendingene gjort sine hoser grønne hos oljenæringa – uten at det har ført til flere oljejobber.

NRK har tidligere fortalt om Alstahaug kommune som bygde kulturhus til 300 millioner kroner for å å tilfredsstille oljenæringa.

I dag er halvparten av oljejobbene i kommunen tørket vekk.

Av de 50.200 personene i Norge som jobbet i olje- og gassnæringen i fjor, er kun 16 av disse direkte ansatt i kontorjobber for et oljeselskap i Nordland, hevder en ny rapport fra advokatfirmaet Kluge.

Nordland tapte slaget om 1000 arbeidsplasser ved å sette sammen Aasta Hansteen-plattformen og Bodø har forgjeves forsøkt å blir driftssenter for feltene utenfor Nordland.

Prosjektleder for utviklingen av Nesna Industripark, Jan Gabor, er trygg på at vedlikeholdsoppdraget er starten på enda mer aktivitet på Nesna.

– Vi ser spennende koblinger mellom ulike næringer som kan danne grunnlag for ny industri, sier Jan Gabor i en pressemelding.

Equinor planlegger å bore en rekke brønner med «Songa Enabler» på Trestakkfeltet fram til 2020. Feltet ligger 20 kilometer sør av Åsgard og ble påvist i 1986.

Produksjonen er ventet å starte i mai neste år.