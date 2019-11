«Kokkejævel» Asbjørn (42) er en av Norges nye toppbloggere

I september startet Asbjørn Sandøy (42) bloggen «Kokkejævel». Siden da har han bygget opp en fast leserskare på 25.000–30.000 daglige lesere, ifølge ham selv.

Flere ganger har han også toppet topplisten på blogg.no, som viser hvilke av bloggene på plattformen som har flest lesere fra dag til dag. På listen finner man navn som Isabel Raad og Sophie Elise.

– Det jeg tror treffer er at det ble en slags Askeladden-historie. Det kommer en kar fra Finnmark som har sparket ned disse svære superkjendisene fra topplista, sier Sandøy.

– Personlig, men ikke privat

KOKK OG BLOGGER: «Kokkejævel» Asbjørn Sandøy driver to spisesteder i Alta, men er opptatt av livet mellom måltidene. Her er han med et reinhjerte. Foto: Frikant

Sandøy driver to spisesteder i Alta, men er opptatt av «livet mellom måltidene». Temaene han tar opp varierer fra oppskrifter på matretter, til hverdagsliv og sorgen over å miste et barn. For Sandøy er det viktig å skrive om både opp- og nedturene i livet.

– Fordi alle opplever begge deler, slår han fast.

På bloggen står det at Sandøy er seksbarnsfar, fire barn på jorda og to i himmelen.

– Da vi mistet sønnen vår i sommer var det mer naturlig å skrive om det enn å skrive om fødselen, mener han.

Før Sandøy startet bloggen «Kokkejævel», brukte han Facebook-siden med samme navn på samme måte som bloggen. Der skrev han både et innlegg om at han og kjæresten hadde blitt foreldre, og et innlegg om at sønnen døde etter kun to uker.

– Det føltes mer privat å dele fødselen, og jeg prøver å være personlig, men ikke privat.

– Deler livet på en autentisk måte

SKRYTER: Christian Olsen-Ruud i Mediacom mener suksessen for bloggen «Kokkejævel» skyldes at den har veldig godt innhold og er velskrevet. Foto: Mediacom

Christian Olsen-Ruud, head of social i mediebyrået Mediacom, tror det er flere grunner til at bloggen «Kokkejævel» har slått an.

– For det første er innholdet hans veldig godt, han skriver godt, og det er kjernen i enhver suksessrik blogg, mener han.

Olsen-Ruud mener også at «Kokkejævel» skiller seg ut fra alle dem som bruker Instagram-profiler og blogger til å vise de glamorøse sidene av livet.

– Han har funnet en slags nisje hvor han ikke bare har en populær kategori som mat, men i tillegg klarer han å dele fra livet sitt på en autentisk måte, sier Olsen-Ruud.

– Utelukkende kjærlighet å få fra folk

Sandøy legger ikke skjul på at det har vært blandede tilbakemeldinger siden han startet Kokkejævel.

– Det kalles å stikke seg frem. Om du forteller at du har blitt pappa så stikker du deg ikke frem, men om du forteller at du er pappa til en som er død så stikker du deg frem, og det bruker du på en eller annen måte, sier han.

– Men i all hovedsak så er det utelukkende kjærlighet å få fra folk.

Og hverdagen har ikke blitt preget av bloggsuksessen.

– Den eneste forskjellen er at jeg bruker mer tid foran PC-en, ler han.