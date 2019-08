«Fattig student»-boken utsolgt før den kom i butikkhyllene

– Jeg har aldri skrevet bok før, så jeg vet ikke hva som er vanlige tall. Men de i forlaget er helt fra seg. Det er helt sykt, jeg er veldig fornøyd med salget, sier forfatteren bak boka til NRK.

21 år gamle Karen Elene Thorsen startet i 2017 opp Instagram-kontoen «fattig.student», der hun publiserte tips og råd til hvordan man kunne få til gode og varierte matretter på et studentbudsjett.

Tirsdag forrige uke kom hun med boka «Fattig Student - 20 ukemenyer for under 250 kroner», og allerede dagen før den kom i butikkhyllene var førsteopplaget på 7000 bøker solgt ut. Nå er 10 000 nye bøker i trykken til andreopplaget.

Karen Elene Thorsen startet hele prosjektet «Fattig Student» med en Instagram-konto, der hun la ut bilder av billige retter tatt i vinduskarmen. Foto: Petter Pettersen / NRK

– På tide at vi begynner å tenke på jordkloden

I tillegg til tips på hvordan man kan gjøre matinnkjøpene billigere, ønsker Thorsen å rette fokus på hvordan man kan få ned matsvinnet i norske husholdninger.

– Da jeg begynte med å spare penger på mat, oppdaget jeg at vi kaster så utrolig mye.

Norske husholdninger kastet i fjor over 200 000 tonn matavfall, ifølge Statistisk sentralbyrå. Thorsen mener det er bra at dagens unge nå er opptatt av å redusere forbruket av både mat, plast og klær.

– Det er nok på tide at vi begynner å tenke på jordkloden. Vi har blitt en veldig fornuftig gjeng av ungdommer og unge voksne. Jeg håper det fortsetter.

– Alt med bærekraftig er veldig trendy akkurat nå

Høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI, Nina Ronæs, mener boka treffer rett i tiden.

Nina Ronæs, høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI, mener Thorsen treffer en trend i tiden med sitt fokus på å få ned matsvinnet.

– Hver og én av oss, ønsker å være med på trenden med å være sparsommelig og miljøbevisst. Alt med bærekraftig er veldig trendy akkurat nå.

Ronæs mener Thorsen treffer spesielt godt blant ungdom og unge voksne, fordi de spesielt er opptatt av miljøet og forbruket.

– Det at hun legger til rette for at jeg kan bidra, er noe som appellerer til veldig mange, og særlig blant de yngre, sier Ronæs.

– Føler vi ser konturen av et fenomen

PR-ansvarlig i Adlibris, Elias Vieglins, sier boken er populær blant studentene. Foto: Pressefoto

At boken er populær kan tydelig sees på bestselgerlistene til flere bokhandlere. Hos bokhandelen Adlibris ligger papirboken som nummer én og e-boken som nummer to på topplistene.

– Vi er veldig glade for den store interessen og salget av boken. Mange av våre kunder er studenter, og boken er populær i den målgruppen, sier PR-ansvarlig, Elias Vieglins.

Også forlaget til boken har merket den store interessen for boken, og forlegger i Pilar Forlag, Jonas Forsang, sier forhåndssalget er ekstraordinært.

Jonas Forsang i Pilar Forlag mener salget av boken er ekstraordinært. Foto: TVNorge

– Med unntak av Petter Stordalen-biografien i 2015 som satte ny norgesrekord i forhåndssalg, har vi aldri noe lignende pågang på forhåndssalg.

– Man skal være forsiktig med å spå ting bombastisk for fremtiden, men vi føler vi ser konturen av et fenomen her. Det er utrolig gøy, forteller Forsang.