«Broen»-skuespillerne om siste sesong: – Bør stoppe mens leken er god

– Det er veldig trist. Vi kommer til å savne hverandre veldig, sier Sofia Helin når NRK møter henne i København.

Hennes tolkning av politietterforskeren Saga Norén har skapt TV-historie. Men det har også vært svært krevende for skuespilleren.

– Det har vært fantastisk å dykke inn i en karakter som Saga. Men siden hun er en så spesiell karakter å spille, har det også påvirket meg som menneske og som person, sier hun.

Vi møter skuespillerne etter en intens innspillingsperiode av fjerde og siste sesong av «Broen».

Helins danske skuespillerkollega Thure Lindhardt, som spiller politietterforskeren Henrik i serien, syntes det passer å runde av nå.

KOLLEGER: Slik så det ut da NRK møtte skuespillerne Thure Lindhardt og Sofia Helin i København. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er trist, men jeg tror det bra å stoppe mens leken er god. Så ikke vi blir helt Dynastiet liksom, smiler han.

Lindhardts karakter kom først inn i tredje sesong. Etter at den forrige danske makkeren Martin Rohde, spilt av Kim Bodnia, ble skrevet ut av serien.

Asperger-kritikken

Saga Norén har vært med hele veien. Karakteren har blitt elsket av mange – men fikk sterk kritikk etter den andre sesongen.

Selv om det aldri har vært direkte uttalt at karakteren har Asperbergs syndrom, reagerte flere på at rollen Saga Norén nører opp under myter om at mennesker med slike diagnoser er kalde og uten empati.

Såpass langt gikk det at serieskaperne beklaget og gjorde endringer med rollen etter sesong to.

– Jeg har ikke lest så mye om det. Jeg forsøker bare å fortelle en historie. Det er slik jeg forholder meg til det, sier Helin om kritikken.

Hennes danske kollega legger til:

– Det er viktig å ikke gi en rolle en diagnose. For det kan også være veldig begrensende. Man skal passe på at man ikke setter slike strenge rammer rundt seg når man skal spille et annet menneske.

Troa på denne sesongen

Gjermund Stenberg Eriksen har laget første og andre sesong av tv-serien «Mammon». I november vant han en internasjonal Emmy-pris for serien.

Han mener fjerde sesong av «Broen» hadde en lovende start.

– Det ser ut som om dette blir en god avrunding på en serie som har gått litt opp og ned i kvalitet. De drar i gang de personlige linjene hos karakterene mye mer denne gangen og det gjør at vi hektes mer på rent emosjonelt.

– Kunne du tenkt deg en sesong til?

– Det passer fint å runde av nå. Den forrige sesongen la opp til en sesong til. Men nå fortjener de å få tid til å lage noe nytt.

Helin og Lindhardt bekrefter at vi vil få vite mer om hovedkarakterenes følelsesliv denne gangen.

– Seerne vil se at vi går mye dypere ned i rollene vi spiller. I deres traumer, kamper og deres relasjon til hverandre. Så det blir rett og slett mer av oss, sier de.