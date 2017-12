NRK møter skuespilleren, best kjent som politietterforsker Saga Norén, i København hvor den fjerde sesongen av spenningsserien Broen lanseres i disse dager.

For drøye tre uker siden var hun en av 200 skuespillere som sto på scenen og gjenfortalte anonyme historier om overgrep og overtramp i film- og teaterbransjen.

– Det var ganske ekkelt. Men det var også vakkert, fordi det var et varmt, sterkt samhold blant de som deltok, forteller hun.

Sofia Helin og Thure Lindhardt er tilbake i fjerde sesong av Broen, der de spiller Saga Norén og Henrik Sabroe. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

– Hovedrolleinnehavere sitter i en maktposisjon

Sammen med kollega Thure Lindhardt, som spiller Henrik Sabroe i Broen, vil ikke Helin svartmale bransjen de jobber i, til tross for at #metoo-kampanjen startet her, og veldig mange har stått fram med sine historier på tvers av mange land.

– Jeg tror ikke det er spesielt ille i skuespillerbransjen, men jeg tror det er tydeligere, sier Lindhardt.

Helin tror forskjellen mellom bransjene også viser seg i at man tidligere har latt kunstnere få holde på med sitt, nettopp fordi de er kunstnere.

– Vi har unnskyldt veldig mye dårlig oppførsel fordi man er kunstner. Også har man ikke forstått hvilke maktposisjoner regissører eller hovedrolleinnehavere har, sier hun.

En hovedrolleinnehaver som, for eksempel, spiller i en serie gjennom flere måneder har en tydelig maktposisjon, mener hun.

– Om denne personen da går rundt og tafser på de som har ansvaret for lunsjbordet på settet, så har man en arbeidsmiljøspørsmål. Det går jo ikke.

– Snakker mer etter #metoo

På spørsmål om skuespillerne merker noen endring etter alt fokus på trakassering i bransjen, sier Helin at flere viser interesse for å vite hvordan de ansatte har det.

– Produsentene, for eksempel, snakker mer med en, men de virker usikre på hvordan de skal gå videre. Jeg tenker at det neste steget er at vi må begynne å snakke sammen om hvordan vi vil ha det.

– Vi pratet jo bare sex og snusk

– Man merker jo om noen liker å flørte, eller ikke, sier Sofia Helin til kollega Thure Lindhardt i København. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Men mange kolleger viser også misnøye over det negative fokuset, sier Helin.

– Mange sier sånn: «hva nå, kan vi ikke flørte på jobb lengre? Kan vi ikke gi hverandre en klem engang?»

Hun kjenner seg ikke igjen i disse uttalelsene.

– Senest i forgårs pratet vi jo bare sex og snusk når vi snakket om hva vi skulle si på scenen! sier Helin til kollega Lindhardt, og begge ler.

– Alle vet jo, akkurat som man vet om noen spør: Vil du ha en is? De aller fleste mennesker forstår når noen sier: Nei, takk. Hvorfor skulle man ikke kunne si det også når det gjelder andre områder, som en seksuell invitasjon? Man merker jo om noen liker å flørte, eller ikke. Det tror jeg iallefall.

– I sosiale medier skal vi ikke henge ut hverandre

I Sverige har det kommet fram flere navn på personer som både har innrømmet trakassering, og personer som er anklaget for trakassering, upassende oppførsel og overgrep.

Helin er bekymret for rettsvernet til de som anklages, om man ikke går fram på riktig måte.

– Mange navn har kommet fram i sosiale medier. I sosiale medier skal vi ikke henge ut hverandre, vi skal gå til den som sitter på toppen og fortelle om det som foregår, også kan seriøs media gjøre granskninger inn i maktstrukturer – men det å dømme hverandre i sosiale medier er helt feil. Det er farlig - da mister vi vårt rettsvern, sier Helin.

Broen er tilbake i en fjerde og siste sesong. Første episode kommer på NRK 1. nyttårsdag. Foto: Karl Nordlund / DR

Broen tilbake 1. nyttårsdag på NRK

1. nyttårsdag blir første episode i siste sesong av Broen sendt på NRK.

I 4. sesong vender etterforskerne Henrik Sabroe og Saga Norén tilbake i den dansk-svenske krimserien, og deres spesielle forhold settes på en hard prøve.

Hendelser fra fortiden dukker nok en gang opp, og når serien går mot slutten er ingenting lengre det samme for de to, skriver Danmarks Radio i en pressemelding.