Filmen om Queen-vokalist Freddy Mercury, «Bohemian Rhapsody», fekk to Golden Globe-prisar i januar, og er nominert til fem Oscar-prisar og sju BAFTA-prisar. Men no er filmen fjerna frå lista til Glaad Media Awards, skriv Variety.

Dette er ein pris som blant anna går til filmar og TV-seriar der sentrale roller i handlinga skildrar personar som er lesbiske, homofile, bifile eller transseksuelle.

Grunnen til at filmen har mista nominasjonen til beste film er skuldingar mot regissør Bryan Singer om seksuelle overgrep mot mindreårige gutar. Det var magasinet The Atlantic som skreiv om skuldingane, som skal ha følgd regissøren i to tiår.

– Svertekampanje

Singer avviser skuldingane som kjem fram i artikkelen, og seier at det heile er ein nøye tilpassa svertekampanje mot han

– Med den suksessen «Bohemian Rhapsody» har akkurat no, er eg ikkje overraska over at denne homofobiske svertekampanjen kjem akkurat no, seier Singer til Deadline.

Bryan Singer avviser skuldingane som kom mot han i The Atlantic, og seier det er ein del av ein svertekampanje mot han. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Men Glaad seier i ei fråsegn til Variety at dei ikkje ønsker å heidre filmen, og at dei ikkje kan sjå bort frå dei skuldingane som kom fram i artikkelen i The Atlantic.

– Artikkelen dokumenterer unemnelege handlingar mot unge menn og tenåringsgutar som vi ikkje kan ignorere eller til og med gi ein pris til.

Fekk sparken

Singer har blant anna «De mistenkte», «Valkyrie» og fleire av filmane i «X-Men»-serien på merittlista. Han fekk sparken som regissør av «Bohemian Rhapsody» tre veker før opptaka var ferdige, skriv BBC.

Grunnen til sparkinga skal vere uberekneleg framferd og ei konflikt med Rami Malek som spelar hovudrolla i filmen.

Dexter Fletcher, som blant anna står bak filmen «Eddie the Eagle», blei henta inn for å fullføre filmprosjektet. Men i samsvar med reglane til den amerikanske regiforeininga er Singer kreditert som regissør for filmen.

Då «Bohemian Rhapsody» fekk to Golden Globe-prisar i januar, var regissør Bryan Singer ikkje til stades. Han blei heller ikkje takka for innsatsen han gjorde som regissør av filmen. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Men han blei ikkje nominert til beste regi i verken Golden Globe eller Oscar. Under Golden Globe-utdelinga var han ikkje til stades, og blei heller ikkje takka då filmen fekk pris for beste film og mannlege hovudrolle.

Bryan Singer er i gang med å utvikle filmen «Red Sonja», som er ei nyinnspeling av ein film frå 1985. Skuldingane mot Singer får ingen konsekvensar for dette arbeidet, seier produsent Avi Lerner til The Hollywood Reporter.

– Arbeidet med «Red Sonja» held fram som før, og Bryan Singer er framleis ein del av dette prosjektet. I USA er folk uskuldige til det motsette er bevist.