Ronan Farrow lover flere #metoo-avsløringer

Ronan Farrow (31) er kjendisbarnet som veltet Hollywoods mektigste mann, filmprodusenten Harvey Weinstein. Som sønn av skuespiller Mia Farrow og filmregissør Woody Allen vokste han opp i den verdenen han har bidratt til å snu på hodet.

Fakta om Ronan Farrow Ekspandér faktaboks Amerikansk journalist og jurist

Født 19. desember 1987 i New York

Sønn av skuespillerne Woody Allen og Mia Farrow

I oktober 2017 skrev Farrow en artikkel i The New Yorker hvor tre kvinner anklaget regissøren Harvey Weinstein for seksuelle overgrep. Dette la grunnlaget for #metoo-bevegelsen

I 2018 ble han tildelt Pulitzer-prisen for avsløringen av Weinstein.

Har vært på listen til Time Magazine over verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Forbes Magazine har to ganger kåret ham til en av verdens mest innflytelsesrike personer under 30 år.

Ga i 2018 også ut sin debutbok «War on peace» om det han omtaler som avviklingen av diplomatiet i den amerikanske utenrikspolitikken (Kilde: Wikipedia)

I oktober 2017 publiserte magasinet The New Yorker artikkelen «From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein's Accusers Tell Their Stories».

Den var skrevet av Farrow, hvor kvinner i filmbransjen fortalte ham hvordan Weinstein – mannen bak en rekke av filmbransjens største suksesser – hadde forgrepet seg seksuelt mot dem.

Noen dager før hadde avisen The New York Times trykket en lignende artikkel, hvor en rekke kvinner også hadde stått frem med likelydende anklager.

Artiklene fikk ballen til å rulle, og #metoo ble et verdensomspennende begrep etter at skuespilleren Alyssa Milano, brukte emneknaggen på Twitter i forbindelse med avsløringene.

Harvey Weinstein er nå stilt for retten. Nærmere 100 kvinner har anklaget ham for seksuell trakassering og voldtekt.

Den tidligere filmmogulen er kun en av flere som har mistet jobb, posisjon og ære.

Fakta om Harvey Weinstein Ekspandér faktaboks Amerikansk filmprodusent.

Født i en jødisk familie i New York 19. mars 1952.

Grunnla i 1979 sammen med broren Bob selskapet Miramax Film, oppkalt etter foreldrene deres, Miriam og Max.

I 1993 solgte brødrene Miramax til The Walt Disney Company, men fortsatte å drive selskapet fram til 2005.

Brødrene startet deretter et nytt produksjonselskap, The Weinstein Company.

Weinstein-brødrene har stått bak suksesser som Pulp Fiction, Ringenes Herre, Gangs of New York, Inglourious Basterds og Good Will Hunting. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har vært nominert til Emmy et titall ganger.

5. oktober 2017 hevdes det i en artikkel i The New York Times at Weinstein i flere tiår skal ha trakassert kvinner seksuelt. En rekke kvinner, deriblant flere kjente skuespillere, har etter dette stått fram med anklager mot Weinstein.

Som følge av anklagene fikk Weinstein sparken fra sitt eget selskap.

Weinstein er en kjent støttespiller for Demokratene. Han har blant annet donert penger til presidentvalgkampene til Barack Obama og Hillary Clinton. (Kilde: Wikipedia, NTB)

En gang var han regnet som den mektigste i Hollywood. Nå er Harvey Weinstein fengslet og stilt for retten, tiltalt for overgrep. Foto: Mark Lennihan / AP

Brukte 10 måneder på saken

Ronan Farrow, som brukte 10 måneder for å få hull på Weinstein-historien, endte med å bli belønnet med verdens mest prestisjetunge journalistpris, Pulitzerprisen, sammen med journalistene i The New York Times for sine avsløringer.

Selv gir han mesteparten av æren til kvinnene som sto frem, som turde å fortelle under fullt navn – selv om de risikerte roller og karrierer. Og grasrotaktivisten Tarana Burke som allerede i 2006 lanserte #metoo-uttrykket.

– Jeg var kun en av mange journalister som lenge stanget hodet mot veggen i arbeidet med å avsløre alvorlige forbrytelser. Mitt bidrag bestod i å avdekke maktmisbruk og seksuelle forbrytelser, sier Ronan Farrow når NRK møter ham i Oslo.

Han har nettopp holdt sitt innlegg på NHOs årskonferanse. I morgen deltar han på et arrangement om #metoo på Sentrum Scene i samarbeid med NRK Urix.

Metoo-kampanjen Ekspandér faktaboks * Emneknaggen #metoo ble popularisert av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober, etter at en rekke kvinner hadde stått fram og fortalt at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. * Emneknaggen brukes for å identifisere brukeren som offer for seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Målet med kampanjen er å vise hvor utbredt slike overgrep er. * Frasen «me too» («meg også») ble først brukt i denne betydningen av den amerikanske aktivisten Tarana Burke på MySpace i 2006. * Kampanjen spredde seg på sosiale medier. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har brukt emneknaggen, gjerne sammen med historier om hva de har vært utsatt for.

Ronan Farrow avbildet sammen med moren Mia Farrow under en mottakelse 25. oktober 2018. De to har fortsatt et nært forhold etter alle de familiære kontroversene. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Kjølige familieforhold

Selv om han forsøker å unngå for stort fokus på sin familiebakgrunn, er den en av årsakene til at han er opptatt av seksuelle overgrep.

Ronan Farrow er den eneste biologiske sønnen til Mia Farrow og Woody Allen. Men han har en rekke adoptivsøsken. En av søstrene, Dylan, anklaget sin adoptivfar for overgrep mot henne da hun var liten.

Ronan har hele veien støttet søsteren og gått hardt ut mot faren, som har benektet overgrepsanklagene.

Da anklagene ble kjent, hadde Allen allerede innledet et kontroversielt forhold til Soon-Yi Previn, som formelt var Mia Farrows adoptivdatter fra et tidligere ekteskap, men som hadde vokst opp med Allen som farsfigur.

Skrev om dommeren

Ronan Farrow har fortsatt å jobbe videre med #metoo-saker

Gravejournalisten har stått bak nye og avslørende artikler, hvor maktpersoner knyttes til overgrep. Senest i september i fjor, publiserte The New Yorker en rekke saker om dommeren Brett Kavanaugh, som til slutt fikk plass i amerikansk høyesterett etter en opprivende godkjenningsprosess.

Brett Kavanaugh under den temperamentsfulle høringen i Kongressen, da han skulle godkjennes til vervet som høyesterettsdommer. Foto: Jim Bourg / Reuters

Kavanaugh ble beskyldt for seksuelle overgrep mot kvinnelige medstudenter. En av dem, Christine Blasey Ford, fortalte sin historie under ed i høringen i Kongressen.

Kavanaugh selv eksploderte og langet ut mot politikere som skulle godkjenne ham, han mente anklagene var en hevn for at Hillary Clinton tapte presidentvalget i 2016.

Professoren Christine Blasey Ford under vitnemålet i Kongressen. Foto: Pool / Reuters

Mannen som nominerte ham, sittende president Donald Trump, som selv har vært anklaget for seksuelle trakassering og utenom ekteskapelige seksuelle forhold, forsvarte Kavanaugh og gjorde i stedet narr av kvinnene.

Kavanaugh endte med å bli godkjent med minst mulig margin.

– Er du forbauset over effekten som #metoo-avsløringene har hatt verden over?

– Jeg er veldig rørt av mange modige stemmer som har talt mot makten og fortalt sannheten, svarer Farrow.

Må fortsette å granske

Han mener journalister og media har en avgjørende rolle for at seksuelle overgrep og maktmisbruk blir avdekket.

– Du får ikke slike avsløringer, hvor mektige personer er involvert, uten granskere. Det er ikke bare meg, men en rekke andre journalister, som utførte et svært grundig arbeide gjennom fjoråret og som fortsetter med det – for å sørge for at det fremdeles er søkelys på dårlig oppførsel, sier Farrow.

Stormy Daniels (t.v.) og Karen McDougal (t.h.) hevder begge å ha hatt et seksuelt forhold til Trump etter at han giftet seg med Melania Trump. Påtalemyndigheten hevder Trump betalte dem for å holde tett. Foto: Ethan Miller Dimitrios Kambouris / AFP

Selv skriver han på en ny bok, med tittelen «Catch and Kill».

– «Catch and Kill» er et uttrykk som benyttes av tabloidmediene; nyhetsmedier som forsøker å drepe saker for å beskytte personer med makt. Uttrykket er i det siste blitt enda mer kjent, fordi også president Donald Trump bruker denne taktikken, å «presse i hjel» historier om seg selv, sier han.

Farrow refererer til den stadige pågående saken om at Trump via omveier betalte penger til magasinet National Enquirer for at publikasjonen skulle kjøpe opp historien til en tidligere Playboy-modell, for aldri å trykke den. Og at presidenten betalte pornoskuespilleren Stormy Daniels for å holde tett.

Gravejournalisten er også i gang med å lage en serie med undersøkende journalistikk for strømmegiganten HBO. Foto: Terje Haugnes / NRK

Ronan Farrow sier dette ikke er en uvanlig strategi for mektige og berømte menn i USA. Også Harvey Weinstein overlevde lenge på denne metoden.

Bokmanuset til «Catch and Kill» skal være levert 1. februar, men selv om deadline nærmer seg vil ikke gravejournalisten gå nærmere inn på hvilke avsløringer han kommer med.

– Wait and reed it, er svaret vi får.