«Roma» og «The Favourite» fekk flest Oscar-nominasjonar

Når Oscar-prisane blir delte ut 24. februar, vil det stå mellom filmane «Roma» og «The Favourite», om vi skal legge talet på nominasjonar til grunn. Begge filmane er nominerte i ti kategoriar.

«Roma» handlar om barndommen til regissør Alfonso Cuarón i Mexico by på 1970-talet. Filmen er nominert blant anna til beste ikkje-engelskspråklege film, beste film og beste regi. Filmen vann også prisane for beste ikkje-engelskspråklege film og beste regi under Golden Globe-utdelinga tidlegare i år.

Regissør Alfonso Cuarón kan stå att som den store vinnaren om «Roma» får full pott under Oscar-utdelinga. Netflix-filmen er nominert i ti kategoriar. Under Golden Globe-utdelinga fekk Cuarón to prisar. Foto: MARK RALSTON / AFP

Norske Kjartan Halvorsen med familie spelar også i filmen. Dei fekk rollene etter at dei møtte castingansvarleg under ei 17. mai-fering på den norske ambassaden i Mexico.

Eit anna «norsk» innslag finn vi i den libanesiske filmen «Kapernaum». Syriske Zain Al Rafeea spelar hovudrolla i filmen, og blei spelt inn medan han var på flukt frå familien i heimlandet. I dag går han på skule i Hammerfest i Finnmark.

Favorittar

Filmen «The Favourite» har også eit favorittstempel på seg. Filmen har lagt handlinga til det tidlege 1700-talet under krigen mellom England og Frankrike. Olivia Colman spelar dronning Anne med skrantande helse. Rachel Weisz spelar Lady Sarah Churchill som styrer i hennar stad. Emma Stone spelar tenaren Abigail Masham. Alle tre er nominerte for innsatsen sin.

I tillegg kan «The Favourite» blant anna få prisar for beste film, beste regi og originalmanus.

I tillegg har «A Star Is Born» fått åtte nominasjonar. Filmen var også ein av favorittane på førehand til å få mange nominasjonar. I tillegg til beste film, kan filmen også vinne blant anna beste mannlege og kvinnelege hovudrolle og beste originale song.

«A Star Is Born» med Bradley Cooper og Lady Gaga i hovudrollene er nominert til åtte Oscar-statuettar. Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures / AP

Også «Vice» – komedien om tidlegare amerikanske visepresident Dick Cheneys liv har også fått åtte nominasjonar. Då Christian Bale vann Golden Globe for tolkinga av den tidlegare politikaren, takka han Satan. Kven han vil takke om han får Oscar, får vi først vite 24. februar.

Filmen kan også få prisar for blant anna beste sminke og originalmanus.

Fleire av dei Oscar-nominerte filmane handlar også på ulikt vis om tilhøva til svarte i USA. Blant dei er filmen «Black Panther» som fekk sju nominasjonar, «BlacKkKlansman» som fekk seks nominasjonar og «Green Book» med fem nominasjonar.

Eit turbulent år

Oscar-showet har dei siste åra mista mange TV-sjåarar. I fjor fall tala med 20 prosent, og rekordlåge 26,5 millionar amerikanarar følgde TV-sendinga.

For å auke populariteten til prisutdelinga, foreslo det amerikanske filmakademiet, som deler ut Oscar-prisen, å opprette ein eigen kategori for filmar med gode besøkstal. Men det blei møtt med protestar på nett. Dei valde difor å skrinlegge heile kategorien.

Det blei også ein del oppstyr då det blei kjent at komikaren Kevin Hart skulle vere vertskap i år. Grunnen var at han i 2010 hadde kome med nedsettande kommentarar om homofile i eit standup show. Han trekte seg frå Oscar-jobben to dagar etter kunngjeringa.

Oscar-showet står difor utan vertskap ein månad før utdelinga. Og slik det ser ut no verkar det heller ikkje som om det er nokon som vil ta på seg jobben i år. Sist utdelinga gjekk utan vert var i 1988. Då opna showet med eit 11 minutt nummer der blant anna Rob Lowe song duett med Disney-utgåva av Snøkvit.

Årets Oscar-utdeling ser ut til å gå utan vert. Sist showet gjekk utan vertsskap var i 1988. Under opningsnummeret den gongen song blant anna Rob Lowe og Snøkvit «Proud Mary» som duett. Foto: Reed Saxon / AP

Showet var kontroversielt, blant anna fordi filmakademiet ikkje hadde avklart bruken av Snøkvit med Disney, skriv New York Times. Produsenten for showet, Allan Carr, trekte seg tilbake, og arbeidde aldri igjen i Hollywood, skriv The Guardian.

Årets Oscar-utdeling blir delt ut 24. februar i Los Angeles, det vil seie natt til 25. februar norsk tid. Prisutdelinga blir sendt direkte til 225 land.

Dette er dei nominerte

Beste mannlege birolle

Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

Beste kvinnelege birolle

Amy Adams – Vice

Regina King – If Beale Street Could Talk

Marina de Tavira – Roma

Emma Stone – The Favourite

Rachel Weisz – The Favourite

Beste kostymedesign

The Ballad of Buster Scruggs – Mary Zophres

Black Panther – Ruth E. Carter

The Favourite – Sandy Powell

Mary Poppins Returns – Sandy Powell

Mary Queen of Scots – Alexandra Byrne

Beste filmklipp

BlacKkKlansman – Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody – John Ottman

The Favourite – Giorgos Lanthimos

Green Book – Patrick J. Don Vito

Vice – Hank Corwin

Beste filmmusikk

Black Panther – Ludwig Goranson

BlacKkKlansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Sing – Nicholas Britell

Isle of Dogs – Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns – Marc Shaiman

Beste animerte kortfilm

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Beste kortfilm

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Beste lydredigering

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Beste lydmiks

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Beste mannlege hovudrolle

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity's Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Beste kvinnelege hovudrolle

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Beste animasjonsfilm

De utrolige 2

Isle of Dogs

Mirai

Rive-Rolf krasjer internett

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Beste filmfoto

Cold War – Lukasz Zal

The Favourite – Robbie Ryan

Never Look Away – Caleb Deschanel

Roma – Alfonso Cuaron

A Star Is Born – Matty Libatique

Beste regi

Spike Lee – BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski – Cold War

Giorgos Lanthimos – The Favourite

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice

Beste dokumentar

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Beste kortdokumentar

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

Beste ikkje-engelskspråklege film

Kapernaum (Libanon)

Cold War (Polen)

Never Look Away (Tyskland)

Roma (Mexico)

Shoplifters (Japan)

Beste sminke og hår

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Beste film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favorite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Beste visuelle effektar

Avangers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Beste tilrettelagde manus

The Ballad of Buster Scruggs – Joel Coen og Ethan Coen

BlacKkKlansman – Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel og Kevin Willmott

Can You Ever Forgive Me? – Nicole Holofcener og Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk – Barry Jenkins

A Star Is Born – Bradley Cooper, Will Fetters og Eric Roth

Beste originalmanus

The Favourite – Deborah Davis og Tony McNamara

First Reformed – Paul Schrader

Green Book – Brian Hayes Currie, Peter Farrelly og Nick Vallelonga

Roma – Alfonso Cuarón

Vice – Adam McKay

Beste originalsong

«All the Stars» frå Black Panther (Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA og Anthony Tiffith)

«I'll Fight» frå RBG (Diane Warren)

«The Place Where Lost Things Go» frå Mary Poppins Returns (Marc Shaiman og Scott Wittman)

«Shallow» frå A Star Is Born (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt)

«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings» frå The Ballad of Buster Scruggs (David Rawlings og Gillian Welch)

Beste produksjonsdesign