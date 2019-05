– Uhyrlig av statsministeren

– Uhyrlig. Det var så uhyrlig at statsministeren gikk ut mot oss i en pågående straffesak. Det var en komplett misforståelse av sin rolle, sa Pia Maria Roll, regissør av «Ways of Seeing» i en paneldebatt i dag.

Det omstridte teaterstykket «Ways of Seeing» var igjen å se på scenen i dag på Rådstua under scenekunstfestivalen «Vårscenefest» i Tromsø.

To utsolgte forestillinger ble etterfulgt av paneldebatt i kommunestyresalen på rådhuset i byen, der temaet var mistillitens pris.

Der ble blant annet spørsmålet om samtalene i etterkant av «Ways of Seeing» har handlet om mistillit til så vel kunsten som politiet og politikken stilt.

Regissør Pia Maria Roll i salen da «Ways of Seeing» ble satt opp i Tromsø i dag på Rådstua. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Statsministeren misforsto sin rolle

– Uhyrlig. Det var så uhyrlig at statsministeren gikk ut mot oss i en pågående straffesak var en komplett misforståelse av sin rolle, sa Pia Maria Roll, regissør av «Ways of Seeing».

– Vi var mistenkte i en straffesak, vi forsvarte oss. Vi jobbet utrolig disiplinert med å akseptere at vi ble holdt ansvarlig for det som skjedde med Waras hus, selv om vi skjønte i januar hvem som trolig sto bak det, fortsatte hun.

Høyrepolitiker Erlend Svardal Bøe kjente igjen noe av samfunnsbeskrivelsen i stykket, men han mente at det ble brukt ubehagelige virkemidler

– Der står en og overvåker personers hus der hele familien trekkes inn, det reagerer jeg veldig på, sa Bøe.

Var siktet for krenking av privatlivets fred

I «Ways of Seeing» vises boligene til flere kjente personer, blant annet justisminister Tor Mikkel Wara. Det førte til at samboeren til Wara anmeldte kunstnerne for å gå for tett inn på privatlivet deres og viste til at familien hadde vært utsatt for sjikane og boligen og bilen deres for hærverk. Kunstnerne ble også siktet for krenking av privatlivets fred, men siktelsen mot dem ble frafalt.

Senere fikk historien en helt ny vending da samboeren ble siktet for hendelsene selv, og Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister.

Statsministeren ville ikke beklage

Statsminister Erna Solberg engasjerte seg i saken, og uttalte at kunstnere måtte tenke seg godt om fordi de kunne gjøre det tøffere å være politiker ved å zoome så tett inn på privatlivet til politikerne. Aps Annette Trettebergstuen mente at Solberg burde be om unnskyldning for uttalelsen. Statsministeren viste til også hun har ytringsfrihet, og så ingen grunn til å si beklage.

I panelet i dag satt seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter, Steinar Bryn, regissør Pia Marie Roll, høyrepolitiker Erlend Svardal Bøe, skuespiller i «Ways of Seeing» Hanan Benammar og journalist og teateranmelder i Aftenposten, Per Christian Selmer Andersen. Journalist og kunstkritiker Anki Gerhardsen ledet debatten, arrangører bak debatten var Nordlys i samarbeid med «Vårscenefest».

Fikk Statens kunstnerstipend

I slutten av mars tildelte Kulturrådet kunstnerne bak stykket, Statens kunstnerstipend. Totalt er det snakk om 2,7 millioner kroner fordelt på tre kunstnere, og utbetales over flere år.

VILLE HA DEBATT: Kunstnerne bak «Ways of Seeing» ønsket å skape diskusjon rundt ytringsfrihet. Det ble det, blant annet i spørretimen i Stortinget. Foto: Leif Gabrielsen / Leif Gabrielsen

Stykket ble opprinnelig satt opp på Black Box i Oslo i november i fjor. «Ways of Seeing» blir også satt opp på Festspillene i Bergen i slutten av mai, og på Det Norske Teatret under årlige teatermønstringen Heddadagene.

