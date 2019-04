«Ways of seeing» til Festspillene i Bergen

– «Ways of seeing» har av anmelderne blitt omtalt som en uhyre viktig forestilling. Og jeg kan ikke huske å ha sett en sak i vår del av verden med utgangspunkt i en teaterforestilling som i likes stor grad har satt tilliten til politikerne og samfunnet på prøve.

Det sier festspilldirektør Anders Beyer til NRK. I dag kunngjør han at det svært kontroversielle teaterstykket blitt satt opp under Festspillene i Bergen.

Teaterstykket «Ways of seeing» er blitt mye omtalt de siste månedene i forbindelse med sakene rundt daværende justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer Laila Bertheussen.

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen. I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trusselsituasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann. Onsdag 13. mars siktet Oslo-politiet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett godkjente ikke ransaking i denne saken, og politiet anket til lagmannsretten. Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Hun er nå siktet for alle trusselhendelsene. Mandag 18. mars frafalt siktelsen mot teateret, og Oslo-politiet trakk anken om ransaking.

Natt til 6. desember ble ordet rasist malt på husveggen til justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I stykket ble det vist videoopptak av husene til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett.

Flere politikere har de siste månedene vært ute og hevdet at teaterstykket kan ha inspirert dem som har stått bak truslene mot det daværende justisministerparet. Også statsminister Erna Solberg hardt ut mot forestillingen og sa at stykket er problematisk for politikeres integritet. I slutten av mars ble det kjent at PST mistenker Tor Mikkel Waras samboer for å stå bak trusselhendelsene etter teaterforestillingen.

Plikter å gi den plass

– Ofte når vi har hatt kontroversielle forestillinger, så har veldig mange vært ute og synset og kritisert før de har sett dem, sier Beyer.

Festspilldirektøren bruker dette som begrunnelse for hvorfor han mener det er Festspillenes plikt, som en viktig plattform for debatt, kunst og kultur å ta en slik forestilling inn i programmet.

– Vi vil gi folk mulighet til selv å gjøres seg opp en mening om den er et angrep på privatlivets fred.

Festspilldirektør Anders Beyer Foto: Fayruz Sado / NRK

Beyer er i dialog med regissøren om å stille opp etter forestillingen til en prat med publikum, slik at de får til en debatt som er fundert i den faktiske opplevelsen av kunstverket.

– Hadde du booket inn denne teaterforestillingen dersom det ikke var blitt så stor debatt om den?

– Det er jeg usikker på om jeg hadde. Det er det som forestillingen har utviklet seg til å bli i etterkant av all kontroversen som jeg er mest interessert i, er Beyers svar.

Kritiserer politikerne

– Jeg synes faktisk at den politiske håndteringen av oppstyret rundt denne forestillingen ikke henger sammen med vår høyt aktede demokratiforståelse i Skandinavia. Og måten politikerne håndterte dette på er faktisk kontraproduktivt i forhold til regjeringens egne, helt ferske kulturmelding, hvor det gang på gang hevdes det ufravikelige krav om ytringsfrihet, sier Beyer.

Både statsministeren og kulturministeren er invitert til åpningen av Festspillene, men ingen av dem har fått en spesiell invitasjon til «Ways of seeing».

–Vi håper de kommer på åpningen, og de skal vite at de alltid er velkommen til alle forestillingene under Festspillene, sier direktøren.

Dette skjer i teaterstykket

Regissør Pia Maria Roll er takknemlig for muligheten til å vise teaterforstillingen på Festspillene.

– Vi er selvfølgelig begeistret for at Anders Beyer ser viktigheten i at folk får mulighet til å gå inn i de videre diskusjonene om forestillingens innhold med et bedre utgangspunkt, sier Roll til NRK.

Det som foregår i stykket er at flere skuespillere med innvandrerbakgrunn forteller om sine egne forsøk på å kartlegge det de definerer som «rasistiske nettverk».

Disse nettverkene skal blant annet omfatte en lang rekke politikere, finanspersonligheter og folk som støtter opp om høyrevridde nettsider.

Stykket beveger seg i skjæringspunktet mellom fiksjon og fakta. Selve handlingen i stykket går ut på at hovedpersonene går «fra hus til hus» for å prøve å forstå hvilken rolle beboerne spiller i et slikt nettverk.

Det er i denne sammenhengen at de blant annet viste bilder av huset til justisminister Tor Mikkel Wara, men også andre samfunnstopper som Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, tidligere Rimi-eier Stein Erik Hagen, med flere.