Frp-paret reagerte på snikfilming av hjemmet – men teateret viste bilder av feil hus

Boligen der ekteparet faktisk bor, ble dermed aldri vist fram i forestillingen på Black Box-teateret.

Et ubehagelig brev som ble sendt til ekteparet, og som Laila Anita Bertheussen er mistenkt for å stå bak, kom fram til rett bolig.

Feil premiss

VISTE HUS: I teaterstykket «Ways of Seeing» ble boligene til flere politikere vist fram. På dette bilde vises fasaden på huset til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Privat

Teateret selv har hele tiden opplyst at det var Frp-ekteparets bolig som ble avbildet i stykket, og politikere og presse har lagt dette til grunn i oppstyret etter premieren i november i fjor.

Sjelden har et teaterstykke utløst større bølger – og de ruller ennå. «Gjennom å utforske temaet overvåkning og grensene mellom hva som er lov og hva som er ulovlig» ville kunstnerne skape debatt. Det lyktes de med.

Teateret opplyste selv at de til oppsettingen viste bilder av hjemmene til justisminister Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, Nato-sjef Jens Stoltenberg og flere andre.

Feil hus

Hverken samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde eller stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde har noen gang hatt hjemmeadresse i det aktuelle bolighuset som ble vist fram under forestillingen.

NRK fikk for noen dager siden et tips om at teaterfolkene hadde fotografert feil hus, og at det var bilder av et annet hus som ble vist fram i teaterstykket.

BEKREFTER FEIL: Advokat Jon Wessel-Aas representerer regissøren og skuespillerne i teaterstykket. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

For å finne ut om dette stemte, tok vi ut et bilde av dette andre bolighuset fra Google Street View og sendte det til advokat Jon Wessel-Aas. Han representerer regissøren og skuespillerne i stykket.

– Jeg har forelagt bildene for mine klienter. De kan bekrefte at det er disse husene som det ble vist nøytrale fasadebilder av i sceneforestillingen i den scenen der Christian Tybring-Gjedde omtales. Det var den eiendommen de fikk treff på da de søkte på hans navn på nett den gang i 2018. De har nå i ettertid forstått at han faktisk ikke bor der, og de aktuelle bildene vil derfor heller ikke brukes ved fremtidige oppsetninger, sier Wessel-Aas.

Feil bydel

Bildene teateret brukte i stykket, viser et bolighus som ligger utenfor sentrum, i en helt annen bydel i Oslo.

Etter det NRK erfarer har noen som har en familiær relasjon til Tybring-Gjedde bodd på adressen som ble fotografert av teateret. Stortingspolitikeren selv har ikke bodd i dette bolighuset, og har aldri vært registrert på denne adressen.

Christian Tybring-Gjedde står oppført med adressen til Stortinget i de forskjellige nummeropplysningene på internett. Hjemmeadressen til det profilerte Frp-paret er ikke oppgitt noe sted på nettet.

Dette har også samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde tidligere bekreftet i intervjuer.

24. november i fjor sa Ingvil Smines Tybring‐Gjedde at hun var redd for hva bildene av boligen deres kunne føre til, og omtalte stykket som farlig i et intervju med nettstedet Human Rights Service.

– Vi har ikke adressen vår offentlig noe sted på grunn av tidligere trusler. Og her har altså noen ligget i hekken utenfor hos oss og filmet hjemmet mitt! uttalte Tybring-Gjedde.

Svært kritisk mot teateret

– Når hjemmet mitt eksponeres i en teateroppsetning, hvor vi henges ut som rasister og for å skape et rasistisk samfunn, så må grensen være nådd, ble Tybring-Gjedde sitert på.

Dagen etter skrev Christian Tybring-Gjedde på Facebook: «Blackbox Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling».

Disse utspillene utløste en meget polarisert mediedebatt om teaterforestillingen og bildebruken. Justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, var også meget aktiv i kritikken av teaterfolkene.

Ti dager etter at debatten om teaterforestillingen oppsto, skjedde den første trusselhendelsen utenfor huset til daværende justisminister Wara. Natt til 6. desember ble huset og bilen til familien tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt påtent.

Mottok ubehagelig brev

I februar, midt i teaterstriden, mottok Tybring-Gjedde-paret det som betegnes som et trusselbrev. Dette ble levert på privatadressen.

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt for å ha stått bak totalt åtte forskjellige trusselhendelser.

NRK har tidligere fortalt at ett av trusseltilfellene Bertheussen er mistenkt for, er det mistenkelige brevet som ble sendt i posten til boligen til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Brevet var delvis håndskrevet og delvis basert på utklipte bokstaver fra aviser og innholdet var etter det NRK vet egnet til å framkalle frykt.

Budskapet i det ubehagelige brevet var, etter det NRK kjenner til, at «det er rasistene som er de farlige i samfunnet».

Avviser anklagene

NEKTER SKYLD: Forsvarer John Christian Elden sier det ikke er noe som peker i retning av at hans klient har skrevet eller sendt det ubehagelige brevet som kom i posten til Tybring-Gjedde. Foto: NRK

Waras samboer er mistenkt av PST for å selv stå bak disse hendelsene, men nekter all skyld.

– Vi er kjent med at brevet til Tybring-Gjedde, som har samme innhold som det som er sendt til familien Wara, trolig er sendt av noen som ikke står dem nær. Brevet har feil adresse til Tybring-Gjedde, men postverket fant likevel frem, sier Bertheussens forsvarer John Christian Elden til NRK.

NRK kjenner til at brevet som var stilet til Tybring-Gjedde kom fram til tross for at avsenderen hadde skrevet feil husnummer. Gateadressen var riktig og husnummeret som var skrevet på brevet er til nabobygningen, så postmannen leverte det likevel i riktig postkasse.

– Det er intet som peker i retning av at min klient har skrevet eller sendt disse, men det kan trolig spores via Posten hvor de er postlagt og når, og da håper vi politiet også greier å finne ut av hvem, sier Elden.

– Fjerner enhver sammenheng til teateret

FERSK MINISTER: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble i januar ønsket velkommen til Justisdepartementet av nå avgåtte statsråd Tor Mikkel Wara. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer, ble brevet som Ingvil Smines Tybring‐Gjedde mottok sendt etter 22. januar i år, da hun ble utnevnt som samfunnssikkerhetsminister.

Ifølge Wessel-Aas identifiserer ikke teaterstykket noen gateadresser eller andre adressedetaljer.

– At det her i tillegg er brukt bilder av fasaden på et hus et helt annet sted enn der Tybring-Gjedde bor, fjerner enhver sammenheng mellom det som ble vist i stykket og trusselbrevet til Tybring-Gjeddes faktiske adresse, sier Wessel-Aas.

Verken statsråd Ingvil Smines Tybring‐Gjedde eller stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ønsker å kommentere denne saken.