PST: Samboeren til Wara mistenkt for alle trusselhendelsene

Tor Mikkel Wara og statsminister Erna Solberg møtte pressen klokken 15.15 torsdag ettermiddag. Der opplyste Erna Solberg at Tor Mikkel Wara trekker seg som justisminister.

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen vi har kommet opp i nå, sier Erna Solberg.

Kort tid før pressekonferansen meldte PST at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen er mistenkt i forbindelse i flere trusselhendelser mot parets eiendom, som har utspilt seg siden desember i fjor.

MISTENKT: Laila Anita Bertheussen er ifølge PST mistenkt for alle trusselhendelsene som har utspilt seg mot parets bolig siden desember i fjor. Foto: PRIVAT

– Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for, opplyser PST på sine hjemmesider.

Bakgrunn: Trusler mot Tor Mikkel Wara

PST endrer status

Justisminister Tor Mikkel Wara har vært i permisjon da det 14. mars ble kjent at samboeren hans gjennom 20 år, Laila Bertheussen, er siktet for å selv ha satt fyr på familiens bil.

Torsdag ettermiddag ble det imidlertid tid kjent at Bertheussen også er mistenkt for å stå bak alle trusselhendelsene mot justisministeren.

MISTENKT FOR FLERE FORHOLD: – Til sammen er det åtte hendelser, hvorav den første begynte den 6. desember med tilgrising av en bil, sier politiadvokat Thomas Blom. Foto: OLAV DØVIK / NRK

– Til sammen er det åtte hendelser, hvorav den første begynte den 6. desember med tilgrising av en bil. Den siste hendelsen er denne brannstiftelsen i bilen 10. mars i år, sier Thomas Blom, politiadvokat i PST til NRK.

– Hvorfor er hun ikke siktet?

– Det er en løpende påtalemessig vurdering av bevisbilde i de enkelte tilfellene, og foreløpig har vi ikke hatt noe behov for å sikte utover det vi gjorde innledningsvis, sier Blom til NRK.

GÅR AV: Tor Mikkel Wara opplyste på en pressekonferanse torsdag at han går av som justisminister. Waras samboer er nå mistenkt for en rekke trusselhendelser mot parets eiendom. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ifølge advokat John Christian Elden er ikke Bertheussen kalt inn til nye avhør i dag eller i dagene fremover.

Strid etter Black Box-stykke

Fra 21.–30. november i fjor satte Black Box Teater i Oslo opp forestillingen «Ways of seeing», regissert av Pia Maria Roll. I stykket ble det vist videoopptak av husene til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett.

ETTERFORSKET: Politiet har siden desember satt inn store ressurser for å oppklare truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: NRK

Justisministerens hus var et av husene som ble filmet, og Waras samboer har vært i en åpen strid med teaterregissøren og anmeldte teateret for å ha vist bildene av huset deres.

For to uker siden pågrep og siktet PST Waras samboer etter brann i familiens bil 10. mars.

PST siktet Laila Bertheussen for å ha diktet opp en straffbar handling etter én av trusselsituasjonene mot familiens hjem.

De uttalte at de har mistanke om at hun selv tente på familiens bil i helgen. Samtidig sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at de ikke utelukker at siktelsen kan utvides. Det har tidligere vært fire kjente hendelser mot eiendommen til Wara:

6. desember ble justisministerens hus og bil tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. 17. januar rykket brannvesen og politi ut til Waras bolig da det brant i et søppelspann. 11. februar ble det funnet et tøystykke på hengerfestet av justisministerens bil. Tøystykket var festet til noen flasker med spor av brennbar væske. 2. mars rykket politiets bombegruppe ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen.

NRK er også kjent med at en fremtredenene politiker skal ha mottatt et mistenkelig brev i forbindelse med teaterstykket «Ways of seeing». PST etterforsker nå brevet.