Kunstnere bak «Ways of Seeing» får 2,7 millioner i stipend

Avgjørelsen om hvem som skulle få Statens kunstnerstipend ble tatt i forrige uke, mens debatten om stykket «Ways of seeing» raste for fullt. Totalt deles det ut 861 stipender, og blant dem som får støtte er noen av kunstnerne bak det omstridte teaterstykket «Ways of seeing».

– Jeg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at disse kunstnerne har den faglige kvaliteten som trengs og de får stipendiene etter en kunstfaglig vurdering, forklarer utvalgsleder i Kulturrådet Trude Gomnæs Ugelstad til NRK.

Skuespiller Pia Maria Roll får litt over 1,3 millioner kroner fordelt på fem år, Sara Baban får litt over 500.000 kroner fordelt på to år, og Hanan Benammar får litt over 800.000 kroner fordelt på tre år. Totalt er det snakk om 2,7 millioner kroner.

Fristen for å søke på disse stipendene var 15. oktober, altså før «Ways of seeing» hadde premiere. Både Hanan Benammar og Pia Maria Roll har fått støtte fra Kulturrådet tidligere.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med alle de tre kunstnerne, men ikke lyktes å få kommentar til saken.

Siktet for krenking av privatlivets fred

«Ways of seeing» er politisk teater som har skapt oppstandelse og nyhetsoverskrifter.

I stykket vises boligene til flere kjente personer, blant annet justisminister Tor Mikkel Wara. Det førte til at samboeren til Wara anmeldte kunstnerne for å gå for tett inn på privatlivet deres og viste til at familien hadde vært utsatt for sjikane og boligen og bilen deres for hærverk. Kunstnerne ble også siktet for krenking av privatlivets fred, men siktelsen mot dem ble frafalt.

Senere fikk historien en helt ny vending da samboeren ble siktet for hendelsene selv. Torsdag gikk Wara av som justisminister.

Solberg ville ikke beklage

Statsminister Erna Solberg kommenterte teaterstykkets bruk av blant annet et bilde av boligen til justisministeren. Hun påpekte at kunstnere måtte tenke seg godt om fordi de kunne gjøre det tøffere å være politiker ved å zoome så tett inn på privatlivet til politikerne.

VIL IKKE BEKLAGE: Statsminister Erna Solberg har ikke, til tross fra press fra andre politikere og kunstnere, ikke beklaget til skuespillerne i Ways of Seeing. Hun påpekte at også hun har ytringsfrihet. Foto: Philip Lote / NRK

Teaterstykket ble tema i Stortingets spørretime, der statsminister Erna Solberg ble bedt om å gi kunstnerne en unnskyldning fordi hun omtalte arbeidet deres. Det ville hun ikke.

Kulturpolitisk talsperson, Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet mente statsministeren hadde gått over streken når hun blandet seg inn i hvordan en teatergruppe skal jobbe.

Solberg mente hun ikke hadde noen grunn til å be om unnskyldning. Og at hun også har ytringsfrihet.

Usikker på kommende kritikk

Beslutningen om å gi stipendene til de tre Ways of Seeing-kunstnerne ble tatt forrige uke, like etter siktelsen mot dem ble frafalt.

Ugelstad vil ikke forskuttere om tildelingen av stipendet vil skape oppstandelse og kritikk.

– Vi vet jo ikke om det blir noen kritikk enda. Det er viktig at vi også diskuterer kvalitet. Og så får vi se hvor debatten tar oss, sier Ugelstad i Kulturrådet.

Vil ha mangfold av ytringer

UTVALGSLEDER: Trude Gomnæs Ugelstad syns det er viktig og riktig at tre av skuespillerne i Ways of Seeing får støtte, med begrunnelse i deres høye kunstneriske kvalitet. Hun vil ikke kommentere det politiske aspektet i saken. Foto: Geir Mogen

– Kunstnerne var jo siktet i en sak som handlet om «snikfilming», som Oslo politikammer har avsluttet, men advokaten til samboeren har anket. Hvordan ser du på at dette potensielt kan bli en pågående sak?

– Jeg har vært med på å tildele og godkjenne stipendier til disse kunstnerne etter en kunstfaglig vurdering, og mer kan ikke jeg si om den saken.

Hendelsene rundt teaterforestillingen og kunstnerne har skapt debatt om ytringsfriheten er godt nok ivaretatt og sist helg gikk kunstnerorganisasjoner og politikere i demonstrasjonstog for nettopp ytringsfriheten.

– Med årets tildelinger ønsker utvalget å minne om at Statens kunstnerstipend bidrar til et mangfold av kunstneriske ytringer. Stipendordningene bidrar til kunst som ellers ikke ville blitt skapt og til å bygge et bredt spekter av kunstnerskap, avslutter Ugelstad.

