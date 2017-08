Auster mener amerikanerne tok et helt galt veivalg da de valgte sin nåværende president. Hans siste roman «4321» handler om korsveier i livet, om alle gangene du tenker; hva om jeg hadde tatt et annet valg? Hovedpersonen er et menneske med fire parallelle liv.

– Jeg skriver som regel de bøkene jeg selv ønsker å lese. Jeg stiller ofte meg selv spørsmålet: Hva om jeg valgte en annen partner? Eller en annen jobb? Tok til venstre i stedet for til høyre i et veikryss?

Godt plassert i hagen foran forlaget Aschehougs fasjonable representasjonsbolig i Oslo, slår Paul Auster fast at han aldri kunne vært noe annet enn forfatter.

– Det er det eneste jeg kan, og jeg har visst at jeg måtte skrive fra jeg var 15 år gammel, sier mannen som har gitt ut en lang rekke romaner, dikt og filmmanus.

– Jeg har vært trofast mot valget om å bli forfatter. Jeg har aldri hatt noen andre ambisjoner eller talenter.

– Et mareritt uansett

Auster bor i Brooklyn i New York, og selv om president Donald Trump er fra samme by, er han ikke spesielt godt likt blant newyorkere.

– Det valget USA tok da de valgte vår nåværende president, har brakt oss til et sted vi aldri har vært før, sier forfatteren.

Siden hans siste bok handler om veivalg, trenger ett spørsmål seg på: Hva ville skjedd dersom Hillary Clinton ble valgt istedenfor Trump?

– Republikanerne ville gjort hele hennes presidentskap og liv til et helvete, fordi de har flertall i Kongressen. Så jeg er nesten glad, for hennes skyld, at hun slipper det. Vi har bare fått et annet mareritt i stedet, sier Auster.

Han forstår årsakene til at Trump ble valgt, men synes likevel ikke det gir mening.

– At 52 prosent av hvite, amerikanske kvinner kunne stemme på ham, er helt utrolig. USA er nå så delt at de to sidene ikke lenger snakker med hverandre, mener New York-forfatteren.

– Bortkastet tid

Paul Auster anslår at han har lest flere tusen artikler som forsøker å forklare og analysere Donald Trump. Men ingenting av dette gjør inntrykk på presidentens tilhengere, mener han.

– De elsker ham selv om han er vulgær, rasistisk og dum, sier forfatteren.

– Alt som sies og skrives er nødvendig, men egentlig bortkastet tid. De som liker Trump, liker ham uansett.

Auster mener at presidenten er farlig for både USA og verden. Men hva om han blir gjenvalgt for en ny periode om litt over tre år?

– Det kan jeg ikke forestille meg. Da flytter jeg til Norge!