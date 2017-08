Fox-sjef snur ryggen til Trump

Det var i et notat til sine ansatte at administrerende direktør i mediekonsernet 21st Century Fox, James Murdoch, uttrykte stor bekymring og tok avstand fra Trumps reaksjon på volden forrige helg.

Dermed bryter han med sin far og blir en av de mest prominente amerikanske lederne som langer ut mot Trump, skriver The Guardian.

– To sider av samme sak

En 32 år gammel kvinne ble drept og om lag 20 ble såret da en mann med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe motdemonstranter i Charlottesville forrige helg. Motdemonstrantene marsjerte i gatene i protest mot at høyreekstreme holdt en stor demonstrasjon i byen.

Den amerikanske presidenten ventet i flere dager med å ta avstand fra nynazister og hvit-maktgrupper. Etter å ha gjort det, sa Trump at det er to sider av en sak, og at begge sider i Charlottesville har skyld. Han sa at motdemonstrantene også var veldig voldelige.

– Det finnes ingen gode nazister

James Murdoch skriver i notatet:

«Det vi så i forrige uke i Charlottesville og reaksjonen til den amerikanske presidentens reaksjon, bekymrer oss alle som amerikanere og frie mennesker.»

Han fortsetter med å si at disse hendelsene er en påminnelse om at det er en evig forpliktelse å være årvåken mot hat og intoleranse, og at der er nødvendig for å ta vare på våre idealer og livsform.

«Jeg kan ikke tro at jeg er nødt til å skrive dette: det er viktig, det finnes ingen gode nazister. Eller menn i Ku Klux Klan, eller terrorister. Demokrater, republikanere og andre må alle være enige om dette.»

Viktig Trump-rådgiver

Donald Trump og Rupert Murdoch har kjent hverandre i mange tiår. Rupert Murdoch er for tiden styreformann og administrerende direktør for Fox News. Han er ranket øverst på en liste over Trumps rådgivere utenfor Det hvite hus av avisa The New Your Times.

Selv etter skandale etter skandale rundt Trump, har Fox News forblitt lojale mot presidenten, selv om noen ankere har reagert etter terroren i Charlottesville.

