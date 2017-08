Tidligere VG-redaktør: – Jeg ville sagt nei til denne forsiden

I onsdagens papirutgave av VG pryder USAs president forsiden. Et nærbilde av Donald Trump med ordene «Denne kjeften splitter USA» på overleppen, skaper assosiasjoner til en kjent, historisk diktator.

Hans-Christian Vadseth, tidligere nyhetsredaktør i VG, sier at han ville sagt nei til denne forsiden om han var Gard Steiro, VGs sjefredaktør.

– Jeg mener du skal være ekstremt varsom med å spille Hitler-kortet, selv når det gjelder omstridte statsoverhoder som kanskje ikke har samme verdier som oss i vårt egalitære, norske samfunn, sier Vadseth til NRK.

– Jeg ser det også litt i sammenheng med hvor mye tyn Torbjørn Røe Isaken og Erna Solberg har fått; det er visst fruktbar jord for nazi-sammenligninger for tida.

– Kan ta i bruk sterke virkemidler

I et intervju med NRK sier Gard Steiro at tanken ikke er å fremstille Donald Trump som Adolf Hitler, men å spille på historiske referanser. Sjefredaktøren understreker at forsiden står til en større artikkel om presidentens håndtering av hendelsene i Charlottesville og et intervju med borgerrettighetsforkjemperen Jesse Jackson.

– Vi prøver ikke å si at Donald Trump er Adolf Hitler, men vi mener at en avis som VG i en situasjon som dette, kan ta i bruk sterke virkemidler, sier Steiro.

– Innenfor ytringsfrihetens rammer

Nestleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, Elisabeth Eide, mener man skal være varsom med såkalt «Hitling».

– Det er svært alvorlig å bli beskyldt for å være nazist, og moralsk sett kan man sette store spørsmålstegn ved det. På en annen side er det innenfor ytringsfrihetens rammer, sier hun.

Eide trekker linjer til karikaturen av Israels statsminister Ehud Olmert med et gevær i hånden i en konsentrasjonsleir i Dagbladet i 2006.

SKJEVT MORALSK KOMPASS: Elisabeth Eide mener sammenligningene mellom de som kjemper mot rasisme og rasistene selv, tilsier at USAs president har et skjevt moralsk kompass. Foto: Fouad Acharki / NRK

Mener Trump har gjort det vanskelig for seg selv

Hun mener Trump ikke har gjort det lett for seg selv ved å være nølende i å ta avstand til rasistiske og nazistiske grupperinger.

– Han har ungått å virkelig ta et oppgjør med de som støtter ham og befinner seg på den siden som rommer nazister og rasister.

Eide tror presidentens nøling kan ha lagt grunnlaget for fremstillinger lik den VG har på sin forside onsdag. Det er skribent, debattant og USA-ekspert Jan Arild Snoen enig i.

– Det har over lengre tid kommet påstander om at Trump kan kalles for fascist og slike ting. Men det som utløser dette er at han er såpass uklar når han skal ta avstand til amerikanske nynazister, sier han.

FARLIG: Jan Arild Snoen mener det er farlig at Donald Trump er nølende når han tar avstand til nazistiske grupperinger. Foto: NRK

Snoen mener det er farlig at Trump ikke tar klart avstand fra disse grupperingene.

– Én ting er at det er nødvendig og riktig å ta avstand til nazisme i seg selv, men det er spesielt viktig når det får et utslag som i Charlottesville, som endte med terrorangrep og drap.

– Ikke klokt

Snoen mener likevel at VGs forsideillustrasjon onsdag er kritikkverdig.

– Det er ikke noe nytt at norsk presse og offentlighet tar avstand fra Trump. Men det å bruke naziassosiasjoner som de gjør her, er ikke vanlig og etter min mening ikke klokt.

Det er ikke riktig å indirekte eller direkte kalle Donald Trump for nazist eller fascist, ifølge Snoen.

– Man skal være forsiktig med å bruke slike nazisymboler og assosiasjoner mot politiske medningsmotstandere. Da skal du være rimelig sikker på at det er riktig begrep, og det mener jeg det ikke er i dette tilfellet.