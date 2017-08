Forfatteren er i Oslo i forbindelse med at hans nye roman «Her er jeg» gis ut i Norge.

Nynazistenes demonstrasjon i Charlottesville i helgen og president Donald Trumps manglende avstandtagen sjokkerer mange .

Men Jonathan Safran Foer tar det hele med ro.

– Bør overses

Han er egentlig ikke så overrasket over at nynazister marsjerer i gatene i USA, fordi han tror at det alltid kommer til å finnes folk med ekstreme meninger i utkanten av samfunnet.

– Ku Klux Klan marsjerer hvert eneste år i USA. Akkurat som nynazististiske grupper toger i de fleste store europeiske byer. Men de er ekstremt få i antall. De er lett å overse, og de bør overses, sier Jonathan Safran Foer.

Derimot bekymrer han seg over hvordan presidenten responderte på volden i Charlottesville, fordi Trump antydet at begge parter har like mye skyld.

– Ved at Trump gir de høyreekstreme legitimitet, vokser de i styrke, og motstanden vil intensiveres tilsvarende. Vi kan få flere voldsepisoder over hele landet, frykter han.

– Inntar sakte politikken

Safran Foer føler derimot mer frykt i Europa enn i Amerika. Han er mye mer redd for de ytterliggående partiene i Europa som har vokst seg store.

Jonathan Safran Foer føler seg trygg i hjemlandet USA. Foto: Henning Gulli / NRK

– Det har pågått i flere tiår nå. I land som Nederland, Frankrike og i Tyskland har hvert nye valg ført med seg de høyreekstremes inntog i politikken. Man var jo nylig engstelig for at høyreekstreme faktisk skulle vinne presidentvalget i Frankrike.

Føler seg trygg

Han lar seg ikke skremme av de amerikanske nynazistenes sinte slagord.

– Jeg føler meg fullstendig trygg. USA som helhet beveger seg ikke i retning av Trumps verdier. Men tvert imot beveger holdningene i landet seg mer mot det demokratiske partiets verdier.

Han stemte på Hillary Clinton og jobbet med valgkampanjen hennes. Men hun sjarmerte ikke velgerne, slik Trump gjorde, mener han.

– Trump, som er en forferdelig person og er en forferdelig president, var derimot en god kandidat, fordi politikk i siste instans er en personlighetskonkurranse.

Safran Foer tror ikke at Trump er noe uttrykk for hva USA egentlig står for, og mener landet i stedet beveger seg mer og mer mot venstre. Han minner om at Clinton var den som fikk flest stemmer. Men på grunn av valgsystemet, vant Trump.

– Til og med det republikanske partiet beveger seg mot venstre.

– Mulig jeg er for optimistisk nå, men kanskje vil vi neste gang få en president som er enda mer progressiv enn Hillary, smiler han.