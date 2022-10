I min ungdom gikk vi med «Nei til atomvåpen»-merker på jakkene. Det var ikke store aktivismen, men det kjentes herlig når voksne i blant ble provosert av budskapet.

Følelsen av at vi hadde forstått noe viktig på egenhånd, var stor og varm.

Er det én kamp ungdom kjemper nå, så er det klimakampen. I bresjen står en ung jente fra Sverige, den kompromissløse aktivisten Greta Thunberg.

Ikke så rent få voksne er gudskjelov med på laget. Men holdningsendringene går sakte.

Dumme voksne, eller?

«Voksne skjønner ikke en dritt» er tittelen på den første delen av Nora Dåsnes’ nye tegneserie. Jeg blir straks skeptisk:

Skal vi nok en gang få en historie om dumme voksne, og kloke, handlekraftige barn? Det kan en stund se sånn ut.

Her er en rektor som heller vil ha flere parkeringsplasser – så barna kan bli kjørt trygt til skolen – enn skog, der barna faktisk kan leke.

Her er en mor som har det så travelt på jobb at hun ikke har tid til datterens miljø-engasjement.

Og her er FAU-representanter som trenerer elevrådets innspill om klimatiltak på skolen med utredninger i stedet for handling.

Heldigvis endrer det seg underveis.

Ikke alle voksne er like trangsynte. Ikke alle barn er like klimabevisste, heller. Nyanseringen er kanskje ikke rik nok, men den taler til tegneserieskaper Nora Dåsnes’ fordel.

Tar saken i egne hender

Det er Bao som tar saken. Hun går i sjuende klasse, er snart ungdomsskoleelev, men elsker fremdeles å leke i skogen utenfor skolen.

Når skogen står i fare for å bli rasert, går hun til aksjon.

Holder det ikke å levere velbegrunnede rapporter om økende global oppvarming og klimaendringer, må det sterkere lut til.

Bao får med seg elevene i en protestdemonstrasjon. Direkteoverføringer på instagram sprer budskapet med rekordfart.

Alta-aksjonen fra 1970-tallet inspirerer barna; om ikke akkurat til lenkegjeng og sultestreik – så i alle fall til okkupasjon av området som er truet.

Til sist er det likevel faktagrunnlag fremfor følelser som stopper gravemaskinene. Elevene har fått ordføreren med på laget. Faren er over for denne gang.

Kometkarriere

I løpet av to år er Nora Dåsnes blitt en av landets mest anerkjente tegneserieskapere.

Hele 12 land har kjøpt debutboken «Ti kniver i hjertet», der hovedpersonen Tuva forelsker seg i en jente.

I fjorårets bok, «Ubesvart anrop», skriver Dåsnes om unges redsel etter 22. juli-terroren. Boken er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomsbokpris.

«La skogen leve!» er en frittstående oppfølger til debutboken. Den hadde form som en dagbok. Årets bok er i større grad formet gjennom kjappe sms-er som suser mellom venninnene.

En og annen gutt melder seg på: Forelskelse er nærmest obligatorisk i bøker for barn på terskelen til ungdomsskolen. Her blir det ikke beklemmende, bare fint.

Store oppslag over to sider – som gjerne skildrer naturen i et stadig mer pøsende regnvær – alternerer med mer tradisjonelle tegneserieruter.

I tillegg legger Dåsnes frem rapportene Bao og vennene lager.

Slik «lurer» hun inn solid faktakunnskap under den dramatiske fortellingen.

Kunne vært meg!

Det er Baos sinne som får ting til å skje. Hun er lei av å være tålmodig. Hun nekter å bli nummen og tiltaksløs som de voksne – hun vil bruke redselen sin.

Dette er et engasjement mange unge kan kjenne seg igjen i.

Bakerst i boken har Dåsnes en guide til andre som vil bli hørt i det norske samfunnet.

Hun beskriver kort hvordan demokratiet virker, og hvilke muligheter barn har for å bli hørt gjennom elevråd, organisasjoner, medier eller ved å kontakte stortingsrepresentanter.

Den direkte henvendelsen gir økt tyngde til historien, leseren får følelsen av at dette kunne vært meg!

Natur og Ungdom og aksjonistene i Førdefjorden våren 2022 får sin takk i boken.

Så ja, det politiske budskapet er tydelig. Viljen til å påvirke likeså. Men er det så farlig?

Jeg løfter tommelen opp for en kraftfull tegneserieroman som kan bidra til vekke ungdommelig engasjement.

Med «La skogen leve!» viser Nora Dåsnes at mye er mulig, om fornuft og følelser får spille sammen.

