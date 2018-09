Regjeringen snur: Vil stramme inn reglene for utslipp av lusegift

Nylig godkjente fiskeriministeren en ny veileder til oppdrettsbransjen som ga grønt lys til å bruke og dumpe lusegift i forbudssoner – såfremt det ble gjort i merd eller i brønnbåter som lå fortøyd ved oppdrettsanlegg.

Det har den siste måneden vært mye debatt og kritikk mot oppdrettsnæringens bruk av lusegift, og skadelige miljøkonsekvenser.

Nå snur regjeringen. Fiskeriministeren varsler at de ønsker å stramme inn reglene.

– Det er viktig at vi har et føre-var-perspektiv. Vi ser at det er flere utfordringer knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har mer kunnskap på plass foreslår vi at det skal være forbudt å slippe ut lusemidler ved oppdrettsanlegg, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Totalforbud mot dumping i reke- og gytefelt

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de nå vil sende et forslag til midlertidige tiltak på høring. Forslaget innebærer at legemidler mot lakselus til såkalt badebehandling kun kan brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning.

Det midlertidige forbudet vil gjelde oppdrettsanlegg som ligger i reke- eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra slike felt. Behandlingsvannet med lusemidler må nå transporteres bort fra anlegget, skriver departementet i en pressemelding.

– Dersom anlegget ligger i et reke- eller gytefelt – eller nærmere enn 500 meter – så må behandlingen foregå i brønnbåt. Og båten må gå fra anlegget før behandlingsvannet slippes, utdyper kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Nærings- og fiskeridepartementet til NRK.

I forrige uke var oppdrettsnæringen innkalt til et møte med statsråden, for å diskutere bruken av lusemidler.

Mye oppmerksomhet rundt lusemidler

– Regjeringen ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet, sier fiskeriministeren.

NRK har tidligere avslørt at flere aktører i oppdrettsnæringen har dumpet lusegift ulovlig i havet – uten å bli straffet for det. Og vi har gjennom flere saker omtalt de miljømessige konsekvensene ved bruk av blant annet middelet hydrogenperoksid.

Haltbrekken fornøyd

Lars Haltbrekken er fornøyd med fiskeriministerens forslag. Foto: Jo Straube / NPK

Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti er fornøyd med forslaget fra fiskeriministeren.

– Endelig innser fiskeriministeren at dette er et problem. Vi er glad for at han tar grep og at dette blir forbudt.

Haltbrekken er også tydelig på hva som bør skje med opprettsselskap som gjør lignende i framtiden.

– Da må man etterforske og anmelde de som gjør det. Vi forventer at myndighetene forfølger eventuelle lovbrudd framover, sier Haltbrekken.