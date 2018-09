Olav Endre er den siste kystrekefiskeren i kommunen – nå gir også han opp

De siste 15 årene har antall båter under 11 meter som fisker etter reker sunket dramatisk flere steder i landet.

På landsbasis er tallet redusert fra 130 til under 100. I Hordaland, Aust-Agder og Telemark er antallet halvert.

En av rekefiskerne som nå gir seg, er Olav Endre Drønen. Ved Storebø kai i Austevoll gjør han seg klar for en tur med skøyten han kjøpte i 2005. 13 år senere har han bestemt seg for å gi seg.

– Det begynte veldig bra med enkeltfangster på opp mot 250 kilo. Til tross for at jeg ikke hadde peiling på reketråling.

PÅ VEI MOT FELTET: Båten legger ut fra Storebø i Austevoll. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Oppdrettsanlegg tett i tett

Oppdrettsanleggene ligger tett i Austevoll. Flere av dem inntil rekefeltene. Enkelte steder må Drønen kjøre slalåm mellom merdene mens han tråler.

Etter år med stadig dårligere fangst, mistenkte Drønen og kollegene at årsaken kunne være avlusingsvann fra oppdrettsanlegg. Hydrogenperoksid ble brukt som rensebad for oppdrettsfisken. Deretter ble det hele sluppet ut i havet.

Han har selv et eksempel da han en gang fikk en grei rekefangst like ved et oppdrettsanlegg:

– En uke senere behandlet de fisken i anlegget med hydrogenperoksid. Etter det var det ikke en eneste reke å finne i feltet.

Den historien blir ikke tatt for god fisk av fagsjef Ketil Rykhus i interesseorganisasjonen for oppdrettsnæringen, Sjømat Norge.

– Her er det så mye usikkerhet. Å trekke bastante konklusjoner ville jeg vært svært forsiktig med.

Ny forskning

NRK har i det siste fortalt om ny forsking som tyder på at hydrogenperoksid, som blir brukt mot lakselus, skader reker og andre skalldyr, selv i svært små konsentrasjoner.

– For meg er disse forskningsresultatene helt innlysende, sier Olav Endre Drønen.

– Hydrogenperoksid er farlige greier, helt klart.

Fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge mener fiskeri og havbruk må kunne leve sammen langs kysten.

– Det er viktig for matproduksjonen og viktig for kystsamfunnene.

Han går ikke uten videre med på at hydrogenperoksid tar knekken på rekebestanden langs kysten.

– Flere forskningsinstitusjoner, deriblant Havforskningsinstituttet, har pekt på at hydrogenperoksid er blant de mest miljøvennlige midlene som kan brukes mot lakselus.

SLUTT: Rekefisket er snart slutt for Olav Endre Drønen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Gir opp

Olav Endre Drønen er fremme ved rekefeltet, som tidligere var det største han brukte. Han slipper ut trålen, selv om han har liten tro på fangst.

– Regelverket må helt klart endres. Vi må få fullstendig kontroll på hva som går opp i merdene, og hva som kommer ut igjen.

Etter tretten år gir han nå opp rekefisket og selger båten.

– De som driver med oppdrett gjør jo ikke dette med vilje. Men næringen må ha akkurat de samme retningslinjene som alle oss andre. Ingen forurensning skal i sjøen. Så enkelt er det.