Fiskeriministeren ber om å få habiliteten vurdert

I 2017 ble det innført forbud mot å tømme avlusningsvann i nærheten av rekefelt og gyteområder for fisk.

NRK har avslørt at flere selskap bryter det nye regelverket – uten å bli straffet.

Stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken (SV) og Une Bastholm (MDG) har stilt skriftlige spørsmål til statsråden – der de blant annet spør om myndighetene vil ta initiativ til etterforsking av selskaper som bedrevet ulovlig dumping, og om statsråden er enig i at det ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk.

Arbeider med nye retningslinjer oppdrettsbransjen

Fiskeriministeren svarer at han ber om å få sin habilitet vurdert av Justisdepartementets lovavdeling i denne saken, og at Fiskeridirektoratet sammen med Miljødirektoratet nå utarbeider en såkalt veileder som forklarer oppdrettsbransjen hvordan de skal forholde seg til de nye reglene:

«Det arbeides for å få klar en slik veileder om kort tid, og jeg gjør oppmerksom på at jeg har bedt om at min habilitet blir vurdert av Justisdepartementets lovavdeling før veilederen skal godkjennes. Dette er på bakgrunn av mitt tidligere ansettelsesforhold i et brønnbåtrederi.»

Regelbrudd kan føre til bøter eller fengsel

Nesvik skriver videre at det er Fiskeridirektoratets oppgave å eventuelt anmelde ulike selskap som de mener bryter reglene:

«Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvorvidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle overtredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert.»

Statsråden påpeker at regelbrudd kan føre til bøter eller fengsel, avhengig på hvor grov overtredelsen er:

«Dersom tilsynsmyndigheten avdekker regelverksbrudd, finnes i utgangspunktet ulike spor forvaltningen kan følge. Akvakulturloven gir hjemmel for pålegg om tiltak, inndragning, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, og straff (bøter og fengsel).»

– Fiskeriministeren tvinner tommeltotter

SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, er lite imponert over svaret fra fiskeriministeren. Haltbrekken etterspør større handlekraft.

– Svaret viser at det har vært helt klare brudd på regelverket. Dette mener vi må få konsekvenser for selskapene. Dessverre ser det ut som om fiskeriministeren har tenkt å sitte og tvinne tommeltotter og vente på en veileder, fremfor å sikre at regelverket som kom i 2017 faktisk blir fulgt nå med en gang, sier Haltbrekken til NRK.

Det at Nesvik inntil nylig arbeidet i Sølvtrans, er ikke til hinder for at regjeringen gjør en innsats for å stoppe ulovlig dumping av lusemidler, mener Haltbrekken.

Mener statsministeren må ta grep

– Statsministeren må sørge for å få en settestatsråd på plass, som kan forfølge denne saken videre, sier Haltbrekken.

– Hvordan vil SV følge opp denne saken?

– Vi kommer sannsynligvis til å spørre statsminister Erna Solberg om hun var klar over at den nye fiskeriministeren jobbet i et brønnbåtselskap som har drevet med ulovlig dumping, før han ble utnevnt som ny fiskeriminister. Og vi vil også spørre henne om hva hun vil gjøre for å få slutt på disse ulovlighetene, sier Haltbrekken.

Har politianmeldt flere oppdrettsselskap

På bakgrunn av NRKs avsløringer, leverte gruppeleder for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås, en anmeldelse til Økokrim. Økokrim-sjefen avviste saken etter kun to dager.

Mandag denne uken leverte Reinås inn en anmeldelse til politiet i Stjørdal i Trøndelag.