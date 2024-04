Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Miljødirektoratet har godkjent eit nytt torskeoppdrettsanlegg i Volda, trass i klager frå Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er bekymra for konsekvensane av oppdrettet for villtorsken og økosystemet i fjorden.

Forbundet har klaga på godkjenninga frå både Statsforvaltaren og Fylkeskommunen.

Oppdrettsselskapet Ode AS er fornøgd med godkjenninga og planlegg å starte eit nytt anlegg.

Det er framleis ein klage i vegen for oppdrettsselskapet, som ikkje har blitt behandla av Fylkeskommunen. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

For halvanna år sidan beit fleire titals tusen oppdrettstorsk seg gjennom netta, og rømde frå eit oppdrettsanlegg utanfor Volda.

Snart kan endå eit anlegg med merdar fulle av torsk ta plass i fjorden.

Naturvernforbundet har klaga på godkjenninga, men vann ikkje fram hos Miljødirektoratet.

Dermed er det no berre éin klage i vegen for oppdrettsselskapet.

Fleire stadar er det kranglar om oppdrettsanlegg. I Geiranger vil Riksantikvaren stoppe det som kan bli eitt av verdas største landbaserte anlegg.

Meiner ein ikkje veit nok

– Det er heilt håplaust. No er absolutt nok nok, seier Knut Festø i Naturvernforbundet.

Dei meiner mellom anna at ein ikkje veit nok om korleis eit nytt oppdrettsanlegg vil påverke villtorsken og økosystemet i fjorden.

– Dette er eit veldig viktig gyteområde for villfisk. Vi har lytta til dei som bur der, som er skeptiske. Og det er dei som kjenner området best, seier Festø.

Forbundet har klaga på både Statsforvaltaren og Fylkeskommunen si godkjenning av eit nytt anlegg.

Knut Festø har vore leiar i det lokale Naturvernforbundet i mange år, og har følgt sakene om oppdrettsanlegg tett. Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK

Miljødirektoratet har no avvist klagen mot Statsforvalteren.

– Vi er sjølvsagt ueinige i den avgjerda. Vi er veldig misfornøgde, seier Festø.

Fylkeskommunen har endå ikkje behandla klagen dei har fått mot seg. Dersom dei står fast på godkjenninga si, kan saka gå til Fiskeridirektoratet.

Festø har framleis eit håp om at dei skal vinne fram med den siste klagen.

– Vi håper vi får medhald i alle klagene våre. Men vi ser jo at vi har fått lite gjennomslag til no. Så vi får berre håpe på det beste.

Dette må til for å få ja til oppdrett Ekspander/minimer faktaboks For å starte eit oppdrettsanlegg, må ein få godkjenning frå desse: Mattilsynet

Kystverket

Statsforvalter

NVE, viss anlegget skal bruke ferskvatn.

I tillegg skal desse seie kva dei meiner om saka: Kommunen

Fiskeridirektoratet

Innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv får også seie kva dei meiner om etableringa.

Til slutt er det Fylkeskommunen som bestemmer om det blir ja eller nei til oppdrettsanlegget.

Fryktar rømlingane skal gyte

Rømminga frå merdane ved det første torskeoppdrettet i Volda er ei av dei største rømmingane på lang tid, sa Fiskeridirektoratet den gongen.

87.000 torsk svømte ut i fjorden hausten for snart to år sidan. Oppdrettsselskapet klarte berre å fange 408 av dei.

Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet hentar opp torskeegg frå fjorden med ein stor håv. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Fiskane var små, men viss dei har overlevd kan dei no ha blitt så store at dei har blitt kjønnsmodne.

Havforskningsinstituttet har nyleg vore på tokt i fjordane utanfor Volda for å finne ut om den rømde torsken er i gang med å gyte.

Frykta er at oppdrettstorsken blir kryssa med villtorsk, og at overlevingsevna til avkommet blir dårlegare.

Høyrest oppdrettsturisme freistande ut? På Smøla har dei arrangert båtturar for turistar ut til oppdrettsanlegget.

– Som forventa

Falk Øveraas i oppdrettsselskapet Ode AS seier dei hadde venta at Miljødirektoratet kom til å avslå klagen frå Naturvernforbundet.

– For vår del er dette kjempepositivt. No er jo Volda den regionen vi har satsa i. Vi har bygd opp eitt oppdrettsanlegg og vi har akkurat starta med slakteri på Vartdal. Så dette er midt i kjerneområdet til Ode.

Falk Øveraas i Ode AS er fornøgd med å ha kome eitt steg nærmare eit nytt oppdrettsanlegg i Voldsfjorden. Foto: Gadus group / Pressefoto

Øveraas fortel at Miljødirektoratet har kome med nokre krav til kva utstyr dei skal bruke på eit eventuelt nytt anlegg, for å hindre torsken frå å rømme igjen.

– Det er sett eit krav om kva type nøter ein skal bruke. Det blir litt teknisk, men det handlar om å bruke spesialdesigna nøter for torsk, som skal vere egna til den bruken.

Vil ha fleire anlegg

Ode AS har også søkt om å få starte eit torskeoppdrettsanlegg på andre sida av fjorden, mellom Grevsneset og Hjartåbygda.

Denne søknaden er ikkje ferdig behandla, men Volda kommune har skrive i ein uttale:

«Vi har hatt ei stor rømming av oppdretta torsk frå eit anlegg i Voldsfjorden, og har per i dag ikkje oversikt over kva denne rømminga har å seie for økosystema i fjorden.»

I tillegg vil oppdrettsselskapet utvide det eksisterande oppdrettsanlegget i Volda.

Nyleg uttalte Volda kommune at dei var skeptiske til utvidinga, og ville råde fylkeskommunen til å seie nei.

Dei skreiv at ein må legge stor vekt på totalbelastinga for fjordane sitt økosystem, og at dei derfor vil vente og sjå om selskapet får ja til dei nye anlegga dei har søkt om, før ein kan vurdere ei utviding av det eksisterande anlegget.