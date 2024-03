Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny paraplystudie har analysert 14 store artikler og funnet at et høyt inntak av ultrabearbeidet mat øker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 50 prosent.

Studien, som inkluderer nesten 10 millioner mennesker, fant at slik mat var assosiert med økt risiko for 32 alvorlige helsetilstander.

Ultrabearbeidet mat inneholder ofte mye sukker, fett og salt, men lite vitaminer og fiber, og kan utgjøre opptil 58 prosent av det totale daglige energiinntaket i visse land.

Forskerne mener funnene støtter behovet for folkehelseintervensjoner for å minimere inntaket av denne typen mat globalt.

Andre helseproblemer som kan oppstå ved høyt inntak av slik mat kan være søvnmangel, fedme, kreft, astma, angst og vanlige psykiske lidelser.

Forskerne foreslår tiltak som utvikling av et FN-regelverk som ligner det for tobakk, forbud mot salg av slike matvarer i nærheten av skoler og sykehus, og merking av ultraprosessert mat.

Et kosthold som består av mye ultrabearbeidet mat kan være skadelig for mange av kroppens systemer.

Det mener forskere som nå har foretatt 45 metaanalyser av 14 store artikler. Alle er produsert i løpet av de siste tre årene.

Den nye paraplystudien inkluderer nærmere 10 millioner mennesker og skal være den største og mest grundige som noen gang er gjennomført.

Og funnene viser blant annet at et høyt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med hele 50 prosent.

I det store og hele fant forskerne at slik mat var assosiert med økt risiko for 32 uønskede og alvorlige helsetilstander.

Ultraprosessert mat Ekspander/minimer faktaboks Industribrød- og bakverk: Industribrød

Hamburgerbrød

Kaker

Kjeks

Donuts

Andre bakverk som inneholder smakstilsetninger, hydrogenerte oljer og fargestoffer. Frokostblandinger: Cheerios

Weetabix

Cornflakes

Tilsvarende produkter laget av korn.

Inkluderer også müsli og granolablandinger tilsatt smaksforsterkere, konservasjonsmidler eller andre industrielle ingredienser. Kjøtt- og melkeerstatninger: Beyond burger og tilsvarende

Soyamelk

Havremelk

Mandelmelk

Rismelk Sukkerholdig snacks: Sjokolade

Brus (også sukkerfri)

Iste

Smågodt

Iskrem

Desserter Kjøtt-, fisk- og melkeprodukter Salami

Bacon (i noen tilfeller)

Fiskepinner

Crabsticks

Kaviar

Tube/ kremost (i noen tilfeller)

Proteinpulver

Margarin Kilder: NOVA/ Idunn

Noe vi spiser for mye av

Ultrabearbeidet mat går gjennom flere industrielle prosesser. De inneholder ofte farger, emulgatorer, smaker og andre tilsetningsstoffer.

Disse produktene har også en tendens til å inneholde mye sukker, fett og salt, men lite vitaminer og fiber.

Slik mat kan utgjøre opptil 58 prosent av det totale daglige energiinntaket i visse land, skriver forskerne. Spesielt i land der inntekten er høy. Men forbruket har også økt raskt i mer fattige land.

Tidligere studier har også vist at kraftig bearbeidet mat kan føre til dårlig helse. Den nye gjennomgangen bidrar likevel til å gi en bredere vurdering av feltet, mener forskerne.

De sier funnene støtter behovet for tiltak innen folkehelsen, og at man bør minimere denne typen mat blant folk i hele verden.

Fire grader av bearbeiding av mat Foto: Oddgeir Øystese / NRK Ekspander/minimer faktaboks 1. Uprosessert og minimalt prosessert mat Råvarer og ubehandlet mat der næringsstoffene er intakte. Det kan være gjort minimal prosessering som for eksempel knusing, koking eller tørking av maten. Uspiselige deler kan være fjernet. Det kan også ha blitt gjort pasteurisering av matvaren. Eksempler på matvarer: Fersk kjøtt, egg, melk, ost, frukt og grønt, usaltede nøtter, hele kort og belgvekster. 2. Prosesserte kulinariske ingredienser Matvarer som har gjennomgått en større prosesseringsgrad, men fremdeles kategoriseres som relativt ubearbeidet. Prosesseringsmetodene er pressing, kverning, tørking og raffinering. Eksempler på matvarer: Matolje, salt, sukker, honning og smør. 3. Prosessert mat Matvarer som er produsert ved å blande matvarer fra kategori 1 og 2. Prosesseringen i denne kategorien øker holdbarheten på varen. Prosesseringsmetodene er hermetisering, salting, sylting, speking og røyking. Eksempler på matvarer: Saltede nøtter, røkt eller saltet kjøtt og fisk, hermetiserte frukt og grønnsaker, brødvarer og enkelte oster. 4. Ultraprosessert mat Matvarer som produseres gjennom flere industrielle teknikker og prosesser. Disse matvarene består sjeldent av hele andre matvarer, men av deler av dem. For eksempel protein, sukker, olje eller fiber. Teknikker som ekstrahering, støping og forsteking. Gjerne tilsatt farge, aroma og andre tilsetningsstoffer for å gjøre matvaren mer smakfull. Eksempler på matvarer: Godteri, potetgull, brus, kjeks, ferdigbakte kaker og kakemikser. Margarin, posesupper, pasta, nudler, ost og hurtigmat som pizza, pølser og kyllingnuggets. Kilde: Matprat.no

Må forstå sammenhengene

Simon Nitter Dankel er professor i ernæring ved Universitetet i Bergen. Han mener den nye forskningen er nyttig.

– Funnene er minst like tydelige og overbevisende som andre måter å klassifisere mat på, sier han til NRK.

Både grad og hensikt er viktig når man snakker om ultraprosessert mat, forklarer professoren.

Med ordet hensikt mener han at prosesseringen er gjort for å øke salget og inntjeningen.

– Dette går på bekostning av ernæringskvaliteten.

Potetgull er ultrabearbeidet. Andre eksempler på matvarer som havner i samme kategori er brus, søtsaker, margarin og kunstige drikker. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Nå er det viktig at vi får mer innsikt i hva som ligger bak sammenhengene. Man bør finne ut hvilke faktorer som gjør at de ulike sykdommene kan oppstå, forklarer Dankel.

Selv stiller han spørsmål om det er selve nedbrytningen av de opprinnelige råvarene som er problemet. Eller er det bruken av de ulike stoffene som blir tilsatt maten? Kanskje er markedsføringen en del av problemet.

Dankel mener man bør se på denne tematikken slik man ser på røyk og andre vanedannende produkter.

– Det trengs langt tydeligere føringer fra myndighetene for hva som er greit og ikke greit å gjøre med maten. Vi har godtatt altfor mange endringer som nå viser seg å ha sterke sammenhenger med moderne sykdommer.

Han sier videre at tiltakene vi har hatt for å endre kostholdet de siste tiårene ikke har fungert godt nok.

– Vi må ta denne forskningen på største alvor.

Simon E. Nitter Dankel er professor i ernæring ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Kreft, astma og søvnproblemer

Andre funn forskerne gjorde via analysene sine var følgende:

Ved inntak av mye ultrabearbeidet mat hadde man 48–53 prosent høyere risiko for angst og vanlige psykiske lidelser. De fant også at man hadde 12 prosent økt risiko for å utvikle diabetes type 2.

Maten skal også være forbundet med økt risiko (21 prosent) for død uansett årsak.

Andre problemer med helsen som kan oppstå ved høyt inntak av slik mat kan være søvnmangel, fedme, kreft og astma.

Forskerne er tydelige på at studien kun kan gi en oversikt over tematikken. De kan ikke utelukke at andre faktorer og variasjoner som ikke er målt i denne forskningen påvirker resultatene.

Studien kan derfor ikke direkte bevise at årsak og virkning henger sammen.

Flere fremhever likevel at metodene som er brukt er solide og at kvaliteten på arbeidet er bra.

Vil at FN ska engasjere seg

Forskerne foreslår en rekke tiltak som bør gjennomføres for at man skal klare å redusere inntaket av ultrabearbeidet mat i verden.

De mener blant annet at FN må på banen for å utvikle et regelverk som ligner det man har for tobakk. De foreslår også forbud mot salg av slike matvarer i nærheten av skoler og sykehus.

Forskerne tror også at det å merke mat som er ultraprosessert vil være en god ide.

En annen studie, som nylig ble publisert, antyder noe av det samme. Her har forskere funnet at mer enn 9000 hjerterelaterte dødsfall i England kan forhindres de neste to tiårene om man innfører regler.

Disse reglene bør, ifølge forskerne, gå ut på at alle restauranter, gatekjøkken, kafeer, puber og lignende merker menyene sine med hvor mange kalorier de ulike måltidene inneholder.