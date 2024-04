Kritikk mot Haaland-is: – Stikk motsett av det han står for sjølv

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fotballspelar Erling Braut Haaland har fått kritikk for å fronte ein iskrem fra Hennig Olsen Is.

Kritikken kjem ifrå matentusiast Kristoffer Gregersen, som meiner det er dobbeltmoralsk av Braut Haaland å marknadsføre eit ultraprosessert produkt når han sjølv kritiserar denne type mat. Hennig Olsen Is, som har laga isen, forsvarer produktet og skriv at nokon av dei mange ingrediensane er naudsynte for å sikre kvalitet og lagringsevne.

Braut Haalands far, Alf Inge Haaland, meiner det ikkje er nokon motsetnad i å leve sunt og samstundes fronte iskrem, og at folk sjølv kan bestemme ka dei vil ete. Oppsummeringen er laga av ein KI-tjeneste fra OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikret av NRK sine journalistar før publisering.

– Haaland kritiserer sjølv ultraprosessert mat, men låner samstundes andletet sitt til ein is retta mot born, som har over 20 ingrediensar og mykje tilsetningsstoff.

Det seier Kristoffer Gregersen.

Han står bak instagramkontoane «Sulten pappa» og «StyrUnna» som begge fokuserer på reinare og grønare mat.

Kristoffer Gregersen er opptatt av mat med råvarer og står bak instagramkontoane: «Sultenpappa» og «Styrunna». Dei har 15 000 og 45 000 følgjarar. Foto: Privat

Det er på sistnemnde konto han kjem med is-kritikk av fotballspelaren.

– Braut Haaland er ein fantastisk fotballspelar, men eg reagerer på at ein person som har så stor påverknad og er eit førebilete for mange born og unge, frontar eit produkt som er stikk motsett av det han står for sjølv.

Si di meining om isen lenger ned i saka.

Instagramkontoen "Styrunna" har som mål å vise forbrukeren kva ulike matvarer faktisk inneheld. Foto: Skjermdump

Lang liste med ingrediensar

Det Gregersen viser til er at fotballspelaren i den offisielle Manchester City-podkasten fortalde at han styrer unna ultraprosessert mat.

– Eg et mat som er ekte, med så lite ingrediensar som mogleg. Det er så mykje ultraprosesserte mat i denne verda akkurat no, så eg trur det er tingen – å ete ekte mat og med god kvalitet, sjølvsagt, seier Braut Haaland til podkast-verten, omtalt av Aftenposten.

Fire grader av bearbeiding av mat Foto: Oddgeir Øystese / NRK Ekspander/minimer faktaboks 1. Uprosessert og minimalt prosessert mat Råvarer og ubehandlet mat der næringsstoffene er intakte. Det kan være gjort minimal prosessering som for eksempel knusing, koking eller tørking av maten. Uspiselige deler kan være fjernet. Det kan også ha blitt gjort pasteurisering av matvaren. Eksempler på matvarer: Fersk kjøtt, egg, melk, ost, frukt og grønt, usaltede nøtter, hele korn og belgvekster. 2. Prosesserte kulinariske ingredienser Matvarer som har gjennomgått en større prosesseringsgrad, men fremdeles kategoriseres som relativt ubearbeidet. Prosesseringsmetodene er pressing, kverning, tørking og raffinering. Eksempler på matvarer: Matolje, salt, sukker og smør. 3. Prosessert mat Matvarer som er produsert ved å blande matvarer fra kategori 1 og 2. Prosesseringen i denne kategorien øker holdbarheten på varen. Prosesseringsmetodene er hermetisering, salting, sylting, speking og røyking. Eksempler på matvarer: Saltede nøtter, røkt eller saltet kjøtt og fisk, hermetiserte frukt og grønnsaker, brødvarer og enkelte oster. 4. Ultraprosessert mat Matvarer som produseres gjennom flere industrielle teknikker og prosesser. Disse matvarene består sjeldent av hele andre matvarer, men av deler av dem. For eksempel protein, sukker, olje eller fiber. Teknikker som ekstrahering, støping og forsteking. Gjerne tilsatt farge, aroma og andre tilsetningsstoffer for å gjøre matvaren mer smakfull. Eksempler på matvarer: Godteri, potetgull, brus, kjeks, ferdigbakte kaker og kakemikser. Margarin, posesupper, pasta, nudler, ost og hurtigmat som pizza, pølser og kyllingnuggets. Kilde: Matprat.no

Og Gregersen meiner at Haaland-isen er alt anna enn «ekte».

Gregersen har lite til overs for ultraprosesserte produkt og tykkjer lista over ingrediensar på Haaland-lista er altfor lang. – For å lage is treng ein berre 4 ingrediensar, seier han. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Isen har ei lang og vanskeleg liste med over 20 ingrediensar!

Sjølv har han ingen fagleg ernæringsbakgrunn, men ynskjer å opplyse folk om kva maten inneheld.

– Isen har minimalt med ekte varer som til dømes fløyte, så at han i det heile teke kan marknadsførast som ein fløyteis syns eg er rart.

– Men er det så farleg om ein et ein ultraprosessert is i ny og ne?

– Nei, det er det ikkje, men ein veit jo at denne isen kjem til å gå rett heim hos born, og at dei gjerne et mykje is i løpet av våren og sumaren, påpeiker Gregersen.

Foto: Skjermdump fra Instagram

Far til Erling Braut Haaland, Alfie Haaland, synest ikkje det er noko motstridande i å leve sunt og samstundes fronte iskrem. Les heile svaret frå han nedst i saka.

Må sikre at isen er haldbar

Det er Hennig Olsen Is i Kristiansand som står bak isen og samarbeidet med fotballstjerna.

Dei har følgjande kommentarar som dei ynskjer å formidle via e-post:

– Iskremen, sausen og sjokoladen i Haaland-isen inneheld ulike type råvarer, i tillegg til at det er crispi-kuler på isen. Då blir det mange ingrediensar til slutt, skriv direktør for marknad på iskremfabrikken, Marianne Høy Erikstad.

Haaland-isen er laga på Hennig Olsen isfabrikk i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Haaland-isen blir marknadsført som ein fløyteis men på ingredienslista står det at han inneheld 15 prosent fløyte, er det då ein fløyteis?

– Andelen fløyte som er merka på emballasjen gjeld for heile isen. Andelen fløyte i sjølve iskremen er på 25 prosent. Det er omtrent dobbelt så mykje fløyte som det som er minstekravet for at ein iskrem skal kunne kallast fløyteiskrem etter europeisk bransjestandard, skriv ho.

Les også Ny studie knytter ultrabehandlet mat til 32 alvorlige helsetilstander

Og når det gjeld talet på tilsettingsstoff skriv fabrikken følgjande:

– For at iskrem skal kunne køyrast ut og seljast over heile Noreg, og ha god kvalitet og at isen er haldbar, må han ha nokon ingrediensar som sikrar dette. Dette gjeld også Haaland-isen.

Isen er produsert her: På Hennig Olsen iskremfabrikk i Kristiansand. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

– Burde bruke påverknadskrafta annleis

Susann Stave har master i ernæring og kjem snart med ei eiga bok som blant anna tek føre seg råvarebasert kosthald og marknadsføring.

– Eg har lagt merke til at Braut Haaland i utgangspunktet er eit godt førebilete fordi han snakkar veldig bra om råvarer.

Ho skulle derimot heller ynskje at han kasta lys over anna type matvarer.

– Braut Haaland burde heller bruke den påverknadskrafta på dei produkta han sjølv ynsker å ete, seier ho.

Fotballstjerna har mange unge som ser opp til han. Difor tykkjer både Gregersen og Stave at Braut Haaland burde fronte produkt med meir råvarer. Foto: Maja Mathisen / NRK

Og at Braut Haaland når ut til dei unge er ho ikkje i tvil om.

– Eg har snakket med folk som har fortalt at barna er veldig opptekne av å kjøpe denne isen så eg er ganske sikker på at han også kunne fått barn til å ete til dømes meir grønsaker eller andre råvarer, som jo er mykje betre.

Kva meiner du om isen til Erling Braut Haaland? Dei må få profilere det dei vil. Ein kan jo berre droppe å kjøpe produktet. Eg skal absolutt prøve Haaland-isen! Eg skulle ynskje at så store profilar heller skapte merksemd rundt sunnare produkt. Eg bryr meg ikkje. Folk må få gjere og ete det dei vil. Vis resultat

– Ikkje ein asket

Far til Erling Braut Haaland, Alfie Haaland, synest ikkje det er noko motstridande i å leve sunt og samstundes fronte iskrem.

Han skriv følgjande i ei tekstmelding:

«Det er ikkje noko motsetnad i det. Trur også dei forstår at ein av og til kan kose seg med ein is. Den er også veldig god. Så er det viktig med eit godt kosthald med reine råvarer til dagleg. At nokon ynskjer å kritisere det får vere deira greie.

Erling er ikkje ein asket som dei kanskje er, men lev ganske normalt, han et til og med ein sjokolade av og til om dei lurte.

Godt kosthald, mest mogleg reine råvarer, kos deg av og til. Folk får bestemme sjølve.»

Erling Braut Haaland og Alfie Haaland med hat trick-ballen frå kampen mellom Manchester City og Manchester United. Foto: Skjermdump fra Instagram / 03.10.22, kl. 10.22 / NRK