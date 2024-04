Jonas (26) er en av stadig flere som vil dyrke egen mat: – Elsker koriander

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Interessen for å dyrke egne spiselige planter øker, spesielt blant yngre generasjoner, ifølge flere hagesenter.

Jonas Otneim (26) fra Volda dyrker blant annet sin egen koriander for å tilfredsstille sitt taco-behov.

Selvdyrking er en trend som har økt under koronapandemien og fortsetter å vokse.

Chili er en av plantene som stadig flere kjøper og vil dyrke. Hageekspert tror det har en sammeneheng med challenges.

Selvdyrking gir mulighet for å høste mat som er fri for sprøytemidler.

Er du en av de som elsker koriander, basilikum eller gressløk, og gjerne kunne tenkt deg å ha ubegrensa mengder av det hjemme?

Jonas Otneim er i hvert fall en av de.

– Jeg elsker koriander på taco, det er obligatorisk hver fredag, sier han.

Å dra på butikken hver gang for å kjøpe en ny potte med koriander ble for irriterende og dyrt for han.

– Nå har jeg to krukker her og to krukker bak der, for å tilfredsstille behovet. Det er utrolig at noe jeg gror i vinduskarmen kan være så godt, sier 26-åringen og ler.

Og både Felleskjøpet, Plantasjen og Hageland sier at stadig flere vil dyrke spiselige planter selv.

– Dette er en automatisk urtehage som jeg kjøpte i fjor. Jeg tror det er en norsk oppfinnelse. Den går av seg selv. Jeg fyller på vann og næring av og til i kapsler. Så har jeg oppi frøene, og etter et par uker er de klare, forteller Jonas Otneim. Foto: Remi Sagen / NRK



– Megatrend

For Otneim starta altså interessen for egendyrking, med interessen for matlaging. Så har det bare utvikla seg.

Og det har den gjort for flere, forteller Bent Andre Sydsæter ved Hageland.

– Det er en megatrend som økte veldig under korona. Vi var nysgjerrig på om det kom til å fortsette, og det har det gjort. Det er alt av spisende vekster: Frukt, bær, urter, tomater, agurker. Alt er populært, slår han fast.

Flere og flere tar turen innom plantebutikken. Sydsæter mener flere har fått et økt kunnskapsnivå om selvdyrking, og særlig én aldersgruppe.

– Vi har den typiske kunden, på 45-50 år. De er veletablerte, har hus og hage, og har hatt det i mange år. Men kundegruppa på 25 år+, nyetablerte, er veldig stigende.

Bent Andre Sydsæter forteller at flere kjøper og dyrker chili for tiden, og tror det har en sammenheng med challenges som går viralt på sosiale medier. Foto: Remi Sagen / NRK

Det er også én plante som stadig flere kjøper og vil dyrke: Chili.

– Jeg tror det har en sammenheng med Youtube-fenomen som Chili Klaus og challenges med å spise det ene og det andre. Mange snakker om det når de kjøper chili i hvert fall, sier Sydsæter.

Men for andre går det også i det mer tradisjonelle.

Per Dimmen er veldig glad for at interessen for dyrking sprer seg. Datteren Ida Sandvik forteller at hun fikk den av sin far. Foto: Remi Sagen / NRK

– Fritt for sprøytemiddel

Ute på gata i Ålesund møter vi far og datter Per Dimmen og Ida Sandvik. De er naboer på gården, og har felles hage.

– Vi har jordbær, og i fjor hadde vi salat og gulrot. Vi har også prøvd oss på blomkål, men den ble angrepet av larver så det gikk ikke så bra, sier Sandvik.

Hun forteller at barna finner det veldig spennende å plukke det selv fra hagen - og at det er kjekt å spise ting man lager selv.

Faren hennes er veldig glad for at interessen også sprer seg til de yngre generasjonene.

– Det er veldig positivt at folk begynner og se på det og har tid til det! Ingenting er bedre enn å dyrke selv, hvor det er fritt for sprøytemiddel og alt annet, sier Dimmen.

– Det begynte med en liten vekst, og så har jeg tatt avleggere av det – og flytta om til diverse potter. Jeg har uendelig med planter hvis jeg vil, sier Jonas Otneim. Foto: Remi Sagen / NRK



Å være selvberget

Jonas Otneim i Volda tror at flere slenger seg på trenden har en sammenheng med det dystre verdensbildet.

– At man vil se ting spire og gro. Det blir også snakket mye om i media å være selvberget. Jeg er langt ifra selvberget med koriander i vinduskarmen, men det er en start.