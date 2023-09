På St. Olavs hospital i Trondheim leter Mona Berg og sønnen etter mat. De har sett for seg en lunsj som er lett og sunn. Mor må ta hensyn til sønnen som har cøliaki og må derfor unngå matvarer med gluten.

Så langt har de vært innom både kantina og kiosken uten hell:

– Det er litt mye vaffel, bagetter og påsmurt her, sier hun.

Det er flere som deler Bergs inntrykk av at det selges mye usunn og sukkerholdig mat på sykehuset.

– Du blir oppfordret til å gjøre feil valg.

Det sier overlege Rønnaug Rønnaug Ødegård. Hun jobber til daglig med barn og unge som har sykdommen fedme.

Hun er veldig kritisk til at kiosker og kantiner tilbyr så mye usunn mat.

Fest hver dag

Både Ødegård og kollegene på andre deler av sykehuset bruker tid på å hjelpe folk legge om kostholdet så de får bedre helse. I tillegg brukes det massevis av penger på å behandle problemene som fedme fører til.

Rønnaug Ødegård er også førsteamanuensis ved NTNU og leder for regionalt senter for fedmeforskning. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Derfor kan hun ikke forstå at det er nødvendig at sykehus lar kantiner og kiosker selge så mye usunt.

– Fedme både forsterker og forårsaker mange av de sykdommene som behandles her på sykehuset.

Les også: Nordmenn har kjøpt slankemedisiner for over 420 millioner i år

Kantinene selger i utgangspunktet det Ødegård kaller vanlig, sunn mat. Men for eksempel i kantina på barneavdelingen er det satt fram kanelboller og en isdisk rett ved kassa.

– Det er ikke bra. Pasientene får demonstrert hvordan man bør spise usunt, ikke hvordan man bør spise sunt. Sånn er det hver dag – hver dag er en fest.

Det er ikke vanskelig å finne søte og usunne matvarer ved kassene i kantinene ved St. Olavs hospital. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Ødegård understreker at dette ikke er noe spesielt for St. Olavs hospital, men at det er vanlig ved norske sykehus.

Hun mener sykehuset i Trondheim vet godt at dette ikke er bra for pasientene.

– Samtidig er det noe med de økonomiske kreftene som helt åpenbart gjør det enkelt å tjene penger på å få folk til å spise annerledes og mer enn det man bør.

Ødegård sier det er fullt mulig for sykehusene i Norge å bli sunnere.

Salat og kanelboller

På sykehuset er det delte meninger om matutvalget. Sivert Byvold (23) har kjøpt seg bagett og energidrikk mellom forelesninger. Han synes det er et bredt utvalg mat, og sier det er både bagetter, børek, vårruller og yoghurt i kiosken.

– Er det lett å få tak i sunn mat?

– Jeg vil si det er lettere å få tak i usunn mat, den finere baksten og slikt, sier Byvold.

Sivert Byvold synes man blir litt frista når det er så stort utvalg av usunne varer. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Julie Ness (19) og Adrian Skarpnes (24) spiser medbrakt lunsj og kjøpt bagett i kantina på Kvinne barn-senteret. De synes matutvalget på sykehuset er bra.

– Varmrettene er veldig gode, sier Ness.

Begge mener det er lett å finne sunn mat, selv om det også er en del søtsaker som tilbys.

Salatbarene i kantinene ved St. Olavs hospital er velfylte. Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Så er det veldig opp til deg selv å velge hva du bruker pengene dine på. Du har jo valget mellom å kjøpe deg en salat og å kjøpe deg en kanelbolle, sier Skarpnes.

– Hvor lett er det å velge salaten når kanelbollen ligger like ved?

– Veldig ofte er det lett å velge begge deler, sier Skarpnes og ler.

Julia Ness synes folk må få velge selv hva de vil spise. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Etterspørsel

Gunnar Kvamme er sjef for kantinene ved St. Olavs hospital. Han sier han jobber for at folk skal spise sunt.

– Jeg føler vi har et ansvar. Det første du ser når du går inn her er frukt og salatbar. Men det er stort sett voksne folk som gjør sine egne valg. Hvis de ikke får ting hos oss, går de andre plasser. Vi vil ha vår del av omsetningen.

Les også: Kaller BMI-skalaen upresis: Amerikanske leger blir bedt om å bruke den mindre

Kommunikasjonssjef Marit Kvikne ved St. Olavs hospital skriver i en e-post at sykehuset vil ha et så bredt mattilbud som mulig, og at kommersielle kiosker er et tillegg til kantinene.

– Som i samfunnet for øvrig er det en balansegang mellom etterspørsel og det som er sunt. Slike vurderinger må også gjøres av de som tilbyr mat på sykehuset. Vi ønsker at kafeer og kiosker skal ha sunne alternativer lett tilgjengelig, og vil gå i dialog med leietakerne for å se om det er noe som kan eller bør endres på.

Overlege Ødegård mener sykehuset burde gå foran, og endre hvilken mat som blir solgt der.

– Det er jo selvfølgelig ikke umulig hvis man virkelig vil.