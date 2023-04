Bak noen majestetiske, kritthvite fjell ligger den russiske byen på norsk jord.

Midt i ingenting dukker en svart røyksky opp, og så ser du det.

Putins gruveby i Barentsburg.

Det har alltid vært godt naboskap mellom de to byene på Svalbard.

Men nå har storpolitikken gått fra kaldt til iskaldt.

Fire mil unna Longyearbyen i luftlinje, eller seks mil på snøskuter, ligger porten til Barentsburg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

En militær hånd i nord

Barentsburg og Svalbard er et strategisk viktig sted for Russland for å beskytte Nordflåten, ifølge flere norske eksperter.

Hvis det oppstår en konflikt i nord, vil Russland være interessert i å sørge for å holde Natos styrker lengst mulig unna. Ved å sperre av havområdene rundt Svalbard, kan de sikre de strategiske atomvåpnene sine.

Men militær aktivitet er i strid med Svalbardtraktaten. Den er en «fredsavtale» en rekke land har signert, som blant annet er tydelig på at øya ikke skal brukes militært og i krigsøyemed.

Andrei Chemerilo, her fra utnevnelsen som generalkonsul i Barentsburg.

NRK kan nå avsløre at den russiske generalkonsulen i Barentsburg, Andrei Chemerilo, har en tilknytning til den militære etterretningstjenesten GRU.

Har militær etterretning tatt kontroll over den russiske bosettingen på Svalbard?

Den 48 år gamle mannen kommer fra Blagovesjtsjensk, som ligger på grensen til Kina i den aller østligste delen av Russland.

Han fikk jobben som generalkonsul i Barentsburg i juli i fjor, og har tidligere vært diplomat i Oslo og i Stockholm.

Selv avviser han overfor NRK å være tilknyttet russisk etterretning eller spesialtjenester.

En statue av Vladimir Lenin ruver høyt i Barentsburg. Lenin var grunnleggeren av den moderne kommunismen og den sovjetiske staten. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Dette viser at sikkerhet og etterretning trumfer diplomatiet i Russland, og at de over tid har hatt den holdningen på Svalbard, sier etterretningsekspert Tom Røseth ved Forsvarets høgskole.

NRK har samarbeidet med russiske eksiljournalister hos Dossier Center, for å gå gjennom bakgrunnen til de russiske diplomatene i Norden. Denne tilknytningen har senere blitt bekreftet av andre kilder.

Dossier Center har konkludert med at Chemerilo har tilknytning til GRU fordi han på et tidspunkt bodde på en adresse som er et kjent sted for GRU-offiserer under utdanning.

Ulitsa Narodnogo Opolcheniya 50 er også kjent som «GRU Conservatory», og er en adresse hos Militærakademiet hos forsvarsministeriet. Faksimile: Skjermdump

Dossier Center, Bellingcat og Meduza har tidligere omtalt andre GRU-offiserer som har bodd på denne adressen.

Ifølge Meduza trener offiserene blant annet på å kommunisere med skjulte agenter og på å rekruttere informanter i landene de opererer i.

I forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen», som handler om russisk etterretning og deres virksomhet i de nordiske landene, kan NRK også avsløre 38 etterretningsagenter som jobber eller har jobbet på russiske ambassader i Norden.

Timur Rasulov, SVR Forlot Danmark i 2020 47-årige Timur Mikailovich Rasulov var offisielt førstesekretær på Russlands ambassade i København. Egentlig er han SVR-offiser. Han var føringsoffiser for russeren Alexey Nikiforov, som ble dømt i 2021 til tre års fengsel for spionasje. Rasulov forlot Danmark i forbindelse med spionasjesaken. Vladimir Lyapin, SVR Fortsatt i Sverige 45-årige Vladimir Alexandrovich Lyapin var først i Danmark i 2003 som attaché, og senere i 2009-10. I dag er Lyapin aktiv i Sverige. Han avviser selv at han er etterretningsoffiser. Vladislav Khlestov, GRU Ukjent status i Norge Vladislav Olegovich Khlestov var i Danmark fra 2015 til 2019. I mars 2022 kom han til Norge som militærattaché. Egentlig jobber han for den russiske etterretningstjenesten GRU. Det er uavklart om han er blant de 15 som ble utvist 13. april 2023. Dmitrii Otorochkin, SVR Utvist fra Danmark i 2022 Før 35-årige Dmitrii Yurievich Otorochkin kom til Danmark i 2021, var han på ambassaden i Finland. Her var han blant annet med til 40 års-jubileet for Helsinki-konvensjonen i 2014. Evgeny Umerenko, SVR Har forlatt Sverige 51-årige Evgeny Valeryevich Umerenko var viseambassadør på den russiske ambassade i Stockholm fra 2016-2018. Egentlig jobbet han for den russiske etterretningstjenesten SVR. I dag arbeider han ved den russiske ambassade i Sør-Korea. Hans kone, Tatiana Umerenko, er også tlknyttet SVR. Tatiana Umerenko, SVR Har forlatt Sverige 39-årige Tatiana Albertovna Umerenko er gift med den russiske etterretningsoffiseren Evgeny Umerenko og har arbeidet som bibliotekar på den russiske skolen som er tilknyttet ambassaden i Stockholm. Hun er dessuten datter av en etterretningsoffiser fra KGB som arbeidet illegalt i Europa i flere år. Sergei Mikhalev, SVR Fortsatt i Sverige 64-årige Sergei Borisovich Mikhalev er offisielt førstesekretær på ambassaden i Sverige. Men han er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten SVR, og ifølge kilder er han ansvarlig for kontraspionasje og sikkerhet på ambassaden. Sergey Maslov, GRU Utvist fra Danmark i 2022 Sergey Valerievich Maslov kom til Danmark i september 2019. Offisielt jobbet han som militærattachéassistent, men egentlig var han utsendt av den russiske etterretningstjenesten GRU. Andrei Gurov, FSB Fortsatt i Sverige 50-årige Andrei Ebertovich Gurov har vært i Sverige siden 2020, hvor han er utstasjonert på Russlands ambassade for den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Han har ifølge Dossier Center tidligere arbeidet for det russiske innenriksministeriet. Dmitry Abdulin, SVR Fortsatt i Sverige 41-årige Dmitry Sergeyevich Abdulin har vært attaché på den russiske ambassade i Stockholm siden 2019, men er egentlig SVR-offiser. Han står ifølge kilder for krypteringsarbeide på ambassaden, men settes også i forbindelse med beskyttelse av russiske statshemmeligheter. Mikhail Kiselev, SVR Fortsatt i Sverige Mikhail Yurievich Kiselev er ikke diplomat i Sverige, men er registrert som personale på den russiske ambassade i Stockholm. Han er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten SVR. Han har tidligere arbeidet med telekommunikasjon og for det russiske departementet for økonomisk utvikling, akkurat som flere andre etterretningsfolk. Alexander Toslunov, GRU Utvist fra Danmark i 2022 Alexander Nikolaevich Toslunov jobbet i Danmark fra 2019 og inntil 2022, da han ble utvist. Offisielt var han assistent for ambassadens militærattaché, men faktisk kom han fra den russiske etterretningstjenesten GRU. Kirill Ioskevich, SVR Fortsatt i Sverige Kirill Vladimirovich Ioskevich er 33 år og kom til Sverige som diplomat i 2019. Han er utdannet ved det russiske handelsakademi. Akademiet er en del av departementet for økonomisk utvikling, hvor en del SVR-agenter jobber, ifølge Dossier Center. Alexey Ropot, GRU Utvist fra Danmark i 2022 Alexey Grigorievich Ropot kom til Danmark som diplomat i 2020. Han jobbet som assistent for ambassadens militærattaché, men var egentlig GRU-officer. Egor Arzamastsev, SVR Utvist fra Danmark i 2022 Da SVR-officer Egor Alexandrovich Arzamastsev kom til Danmark i 2019, var det i en dekkstilling som andresekretær. Han ble i landet som diplomat inntil han ble utvist i 2022. Anton Konovalenko, SVR Fortsatt i Sverige Anton Vitalyevich Konovalenko er 41 år og har vært i Sverige som attaché på den russiske ambassade siden 2018. I virkeligheten jobber han for den russiske etterretningstjenesten SVR. Maxim Koloss, GRU Ukjent status i Norge Maxim Vitalevich Koloss har i hvert fall inntil nylig offisielt vært rådgiver på ambassaden i Oslo. Reelt er han tilknyttet den militære etterretningstjenesten GRU. Han kan være blant de 15 etterretningsoffiserene som ble utvist 13. april. Alexander Kosarev, GRU Har forlatt Norge Alexander Vladimirovich Kosarev har forlatt Norge. Han var i landet siden 2019 med tittel som militærattaché på ambassaden, men i virkeligheten var han utsendt som offiser for GRU. Han forlot landet mot slutten av 2022. Vitalii Kakovkin, Ukjent tilknytning Utvist fra Danmark i 2022 I 2021 kom Vitalii Stanislavovich Kakovkin til Danmark som diplomat. Det er ukjent hvilken etterretningstjeneste han jobbet for. I 2022 ble han utvist. Konstantin Chentsov, SVR Fortsatt i Sverige Konstantin Alexandrovich Chentsov har vært i Sverige siden november 2022, hvor han jobber som førstesekretær ved den russiske ambassade i Stockholm. Reelt er han fra SVR. Nikolai Igorevich Banatov, GRU Fortsatt i Sverige 40-årige Nikolai Igorevich Banatov har ikke diplomatstatus i Sverige, men arbeider på den russiske ambassade i Stockholm. Han er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten GRU. Alexander Khramov, SVR Fortsatt i Sverige 38-årige Alexander Andreievich Khramov, som er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten SVR, har vært i Sverige siden 2019 i en dekkstilling som førstesekretær på den russiske ambassade. Maxim Toroptsev, GRU Ukjent status i Norge 35 år gamle Maxim Viktorovich Toroptsev er tilknyttet den russiske ambassade i Oslo med tittelen attaché. Han hører til den russiske etterretningstjenesten GRU. Det er uavklart om han er blant de 15 som ble utvist 13. april 2023. Nikolai Aleschenko, GRU Fortsatt i Sverige 55-årige Nikolai Nikolaievich Aleschenko har arbeidet som militærattaché på den russiske ambassade i Stockholm siden 2020. Han er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten GRU. Vladimir Komarov, SVR Har forlatt Sverige Vladimir Alexievich Komarov forlot Sverige i 2022. Ifølge Dossier Center har han vært registrert på en adresse i Russland som forbindes til den russiske etterretningstjenesten GRU. Evgeny Zenikov, SVR Har forlatt Sverige Evgeny Zenikov var i Sverige fra 2018 til 2021, hvor han jobbet for den russiske etterretningstjenesten SVR. Han er 46 år gammel og har vært i diplomatiske stillinger siden 2009. Pavel Mavrin, SVR Utvist fra Sverige Pavel Alexievich Mavrin har tidligere vært på Russlands ambassade i Sverige. Han er offiser fra utenriksetterretningstjenesten SVR. Semen Seliverstov, GRU Ukjent status i Norge 35 år gamle Semen Ivanovich Seliverstov arbeider som attaché på den russiske ambassade i Oslo, men er tilknyttet den russiske etterretningstjenesten GRU. Han kom sommeren 2022. Han kan ha vært blant de 15 som ble utvist 13. april. Andrei Tolstov, GRU Utvist av Norge 42 år gamle Andrei Valerievich Tolstov har vært stasjonert på ambassaden i Oslo som handelsrepresentant. Han er GRU-offiser. Han kom i 2021 og ble erklært uønsket april 2022. Andrey Remizov, Ukjent tilknytning Utvist av Norge Andrey Petrovich Remizov var militærattaché ved ambassaden i Oslo. Det har ikke lykkes å få bekreftelse på hvilken etterretningstjeneste han er tilknyttet. Han ble erklært uønsket i april 2022. Dmitry Ermolenko, Ukjent tilknytning Utvist av Norge Dmitry Grigorevich Ermolenko var andresekretær på den russiske ambassade i Oslo da han ble erklært uønsket i april 2022. Det vites ikke med sikkerhet hvilken etterretningstjeneste han er tilknyttet. Andrey Charovskiy, GRU Har forlatt Norge 33 år gamle Andrey Aleksandrovich Charovskiy arbeidet offisielt som attaché på den russiske ambassade, fra 2019 til sommeren 2022. Han er tilknyttet GRU. Mikhail Dubinin, GRU Har forlatt Norge Mikhail Alekseevich Dubinin kom til Oslo i 2019. Han var offisielt attaché på ambassaden, men i virkeligheten er han GRU-offiser. Han forlot en gang på våren 2022. Lev Yefimov, SVR Fortsatt i Sverige Lev Alexandrovich Yefimov er SVR-offiser og fortsatt aktiv i Stockholm. Andrei Prokopiev, GRU Fortsatt i Sverige Andrei Vladimirovich Prokopiev er etterretningsoffiser og utsendt av den militære etterretningstjenesten GRU. Vitaly Stanevka, GRU Utvist fra Sverige Vitaly Viktorovich Stanevka er GRU-offiser. Han er utvist av Sverige. Mikhail Dubrovskiy, SVR Utvist av Sverige SVR-offiseren Mikhail Vladimirovich Dubrovskiy er utvist av Sverige, men har tidligere vært på ambassaden i Stockholm. Alexander Alekseenkov, GRU Har forlatt Sverige Alexander Viktorovich Alekseenkov har forlatt Sverige. Han er tilknyttet GRU.

De fleste har forlatt landet de jobbet i, men minst 13 er fortsatt aktive. I et eksklusivt intervju med NRK bekrefter PST at det inntil nylig var om lag 20 russiske etterretningsoffiserer her i landet.

For to uker siden ble 15 russiske diplomater i Norge erklært uønsket av Utenriksdepartementet, og tirsdag denne uka gjorde Sverige det samme med 5 diplomater i Stockholm.

Dokumentaren er et samarbeid mellom kringkasterne i Norden. Her kan du lese mer om avsløringene i Sverige, Danmark og Finland.

Kan russisk militær etterretning også ha tatt kontroll over konsulatet i den russiske byen på Svalbard?

Hvorfor gjør de det, og hva har det å si?

De spørsmålene må besvares, men først må vi forstå Barentsburg.

«Kommunisme er vårt mål» står det på skiltet foran en av boligblokkene i Barentsburg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

I lomma på Putin

Den russiske byen ligger fire mil unna Longyearbyen.

Barentsburg ble kjøpt av det statlig eide gruveselskapet Trust Arcticugol i 1932. Siden har de bygd opp et lite gruvesamfunn med skole, barnehage, hotell og butikker.

Det bor rundt 400 personer her, i hovedsak russere og ukrainere.

Det står ikke på tilbudet til turister og innbyggerne. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

De siste årene har byen tatt et kraftig sprang fra 50-talls sovjetstil til mer fargerike detaljer.

I en by med mørketid halve året skal fargene hindre depresjon, er tankegangen. Men det er bare på utsiden det endres.

Innenfor dørene er det lite som har endret seg siden byen var en del av Sovjetunionen. Det er som lille Russland i Norge.

Bryggeriet og restauranten Den røde bjørn var et populært reisemål før krigen. Nå oppfordres turister til å ikke legge igjen penger. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Det har vært vanskelig å tjene penger på kulldrift på Svalbard, også for russere. Så nå ønsker de å satse mer på turisme.

Noe som ikke er så lett når Norge har satt inn en rekke restriksjoner på grunn av krigen. Nesten ingen norske reiselivsselskap vil besøke byen lenger.

På parkeringsplassen midt i byen var det tidligere så fullt at du var heldig om du fikk plass. Nå er det knapt noen snøskutere igjen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Ved første øyekast ser byen helt forlatt ut. Men når klokken bikker lunsjtid går de statlige arbeiderne ut fra ulike bygninger, hilser og smiler vennlig før de går inn i den røde kantinen like ved Lenin-statuen.

Men der er ikke media velkommen.

En ukrainsk gruvearbeider går forbi. Han unnskylder seg, og sier han ikke kan prate.

Tre menn har tatt turen ut fra gruvene for å få seg litt frisk luft og lunsj. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

En ung kvinne med en eske frokostblanding i armene sier vi kan slå følge med henne tilbake til jobb.

Hun har akkurat spist lunsj med en venninne, og sier hun elsker å bo i Barentsburg.

Hun går forbi Lenin-statuen og ned til havet mens hun forteller om sosiale sportsarrangementer og turer ut av byen med hundeslede.

– Jeg liker dette stedet fordi alle kan finne sin plass her, og alle trives her, smiler hun.

En badering i akebakken gir skikkelig god fart, og barnelatteren høres over hele byen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Svalbard er styrt av Norge, og Barentsburg er en russisk by i Norge. Hvordan er det?

– Kan vi hoppe over dette spørsmålet, spør hun, før hun går ut av intervjusituasjonen.

– Kan vi avslutte nå? Jeg tror jeg må jobbe.

Hun tar opp telefonen, og spør personen i andre enden hva retningslinjene for å uttale seg til media er.

NRK fortalte i helga at Russland driver omfattende avlytting fra taket på ambassaden i Oslo, og kan avlytte innhold i mobilsamtaler. Ifølge PST har landet en betydelig signaletterretning-kapasitet i Norge.

Skjer dette også i Barentsburg?

Et svart kamera på taket til gruveselskapet Trust Arcticugol. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

En overvåket by

Svalbardposten har fortalt at Telenor fraråder å ha med telefon og PC til den russiske byen.

Det har blitt strengere og mer kontroll i Barentsburg det siste året, ifølge NRKs kilder.

– De som bor der kan ikke snakke med journalister. Alle er redde, for de kan plutselig få beskjed om å pakke tingene sine og reise, sier Maria Nikolaeva (25) fra Russland.

Maria Nikolaeva har fortsatt mange venner som bor i den russiske delen av Svalbard. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Hun sitter på en kafé i Longyearbyen og ser opp på de bratte fjellene. Etter å ha jobbet som guide et år i Barentsburg og Pyramiden flyttet hun hit i fjor.

Hun ler litt når hun beskriver hvor stolt Russland er av det de kaller verdens nordligste skyskrapere. To bygninger som ligner på legohus, er mer hennes beskrivelse.

Hun flyttet fra Barentsburg da krigen brøt ut, for å kunne forsørge familien i hjemlandet. I Longyearbyen tjener hun vesentlig bedre enn i den russiske delen av Svalbard.

Nå jobber hun som guide og servitør, og har en amerikansk kjæreste.

Maria elsket å jobbe i Pyramiden, den tredje lille bosettingen på Svalbard. Her så hun ikke noe til myndighetene, men møtte mange oppriktig interesserte turister. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Men hun kommer fra Sibir, og har studert russisk militær oversetting i Russland.

– Nesten alle konsuler har militær bakgrunn. Mange av dem har tatt forsvarsplikten sin ved nettopp dette studiet, så de slipper å dra i forsvarstjeneste, sier hun.

Hun snakker både russisk, engelsk, norsk og tysk flytende. Men hun vil ikke bruke det militært. Hun drømmer om å bli tolk eller oversetter.

– Jeg elsker å synge. Og norsk er som å synge, med flere ulike tonefall, sier Maria. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Språk har blitt hennes våpen. For siden hun er språkmektig, er hun ikke redd for å snakke åpent, verken om det som skjer i hjemlandet eller i nabobyen. For hun vil alltid få seg en jobb.

Hun sier Barentsburg er overvåket, og at kameraene alltid er på. Myndighetene følger med på det innbyggerne gjør på sosiale medier, hevder hun.

Da en New York Times-journalist sendte en forespørsel om intervju med barentsburgere i fjor, opplevde Maria at gruveselskapet sendte ut en beskjed til alle om at de ikke måtte snakke med ham.

– Det er forventet at du er lojal, for du representerer landet ditt i en statlig bedrift. Hvis du kritiserer Russland kan du risikere å bli fengslet, sier hun.

Maria sier det kan være vanskelig å snakke åpent om du er fra Russland. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Etter krigen i Ukraina har det blitt stadig mer anstrengt forhold mellom Barentsburg og Svalbard. Ikke bare med de ulike restriksjonene, men også mellom folk.

En arktisk supermakt

En to meter høy skikkelse vandrer nede på kaia i Longyearbyen. Terje Aunevik er en skipsagent, en såkalt fikser for cruisebåter fra ulike nasjonaliteter som skal legge til kai i havgapet.

Trenger du forsyninger og kaiplass? Terje fikser. Trenger du noe annet? Det er stor sannsynlighet for at Terje fikser det også.

Terje Aunevik har mange gode minner med russerne, og særlig de litt rare forespørslene om å fikse ting. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Og han fungerer som en psykolog for arbeiderne etter lange seilas. For det er krevende å ferdes i det uforutsigbare, iskalde landskapet i nord.

– Når de kommer til kai så får de et lite pusterom, og de får ut frustrasjon og historier. Det blir vennskap ut av det.

Terje har hatt lang og tett kontakt med russere – det er vodkasamlingen opp gjennom tiden et bevis på.

For russerne er veldig relasjonsorientert, og de kommer sjeldent tomhendt. De er opptatte av å ha et godt forhold til alle de snakker med, og da er vodka en god isbryter.

Men endringene og restriksjonene det siste året har påvirket også hans jobb. For nå kommer det færre skip. Det er mindre kontakt med russerne.

Terje har blitt invitert i to 50-årsdager i Russland, og har gjennom alle årene behold kontakten med sine russiske venner. Men nå er det annerledes. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Terje kom til øygruppa for 30 år siden. Det var den ekstreme stillheten, renheten og den terapeutiske effekten som fikk han til å bli. For samtidig som han er alene, bor han i et urbant samfunn midt i ingenting.

– Jeg flyttet hit fordi jeg hadde en idé om at friheten og anarkiet var proporsjonalt med breddegraden, ler han.

Og du kommer knapt lenger nord enn 78 grader.

I løpet av hans tid her oppe har Barentsburg alltid vært et viktig reisemål for turister og innbyggerne i Longyearbyen.

– Det er en eksotisk greie in the middle of nowhere. Det er en sær opplevelse å kjøre skuter mellom Norge og Russland. For det er sånn det oppleves.

Veien til Barentsburg fra Longyearbyen starter opp dette fjellpartiet innerst i Longyeardalen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

De to «skyskraperne» i Barentsburg er boliger for arbeiderne. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Men nå har ting endret seg, erkjenner han.

Som næringsaktør og aktiv i politikken har han fått mange nye restriksjoner, begrensninger og innstramminger å forholde seg til. Både av miljømessige hensyn og av sikkerhetspolitiske årsaker.

Svalbard er den lille «dutten» på værkartet i helt feil målestokk. Men det er også mer, og det har man sett i større grad de siste årene.

– Vi er faktisk en arktisk supermakt i liga med Russland, Canada og USA. Det gjør Svalbard utrolig viktig, sier Terje.

Terje mener Norge ikke må være naiv, men beskytte sine rettigheter på Svalbard. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Både for Norge og for Russland.

Og akkurat nå holder russerne på å bygge opp militærmakten på sin side i nord. De siste årene har Nordflåten, en marine med baser nær Norge, blitt et selvstendig militærdistrikt innenfor det russiske forsvaret.

Hva er det de ønsker å oppnå?

Svalbard har blitt et kokepunkt i nord. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Svalbard blir viktigere

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere forklart til NRK at GRU-offiserer i Norge kan være involvert i alt fra kartlegging av norsk infrastruktur, til rekruttering av menneskelige kilder som for eksempel har innsikt i norsk beredskap. De kan også være involvert i teknisk innhenting.

Inger Haugland, leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) erkjenner at Svalbard og nordområdene er strategisk og militært viktig for Russland på flere måter.

Inger Haugland, leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Foto: Tom Balgaard / NRK

Men PST vil ikke kommentere om de er kjent med at generalkonsulen på Svalbard har tilknytning til GRU.

– For russisk etterretningstjenester er det viktig å ha informasjon om aktører som er involvert i forvaltningen av Svalbard, sier hun.

PST mener Russland søker etter å ha en god situasjonsforståelse i regionen.

– Og det er viktig for dem å ha oversikt over både norske og multilaterale prosesser som handler om framtidig utvikling av Arktis og nordområdene.

Etterretningsekspert Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han sier avsløringene viser at sikkerhet og etterretning trumfer diplomatiet i Russland. Foto: Trygve Heide / NRK

Etterretningsekspert Tom Røseth sier Svalbard har blitt viktigere for Russland det siste året.

– Når risikoen for konflikt og krig mellom Nato og Russland øker, øker også viktigheten av Norge og Svalbard.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i Stabskolen ved Forsvarets høgskole, er ikke overrasket over at en GRU er på Svalbard under diplomatisk dekke.

Han ser ikke bort ifra at det alltid har vært en konsul med GRU-tilknytning der.

– Området er strategisk viktig, og da er det åpenbart interessant for militær etterretning også, sier Hågen Karlsen.

Oberstløytnant og hovedlærer i Stabskolen ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen er ikke overrasket over avsløringene. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han trekker fram tre ting som er særlig relevant for russerne på øygruppa:

De russiske atomubåtene er andrelagsevnen til russerne hvis de blir angrepet med atomvåpen. På Svalbard vil de kunne etablere baser, legge langtrekkende misilsystemer, sette opp radarstasjoner og skjule marinefartøy. Slik får de et tryggere område å operere fra, som dekker store deler av nordområdene. I et isfritt Arktis kan russerne ha kontroll over den nordlige sjørute. Verdens største satellittstasjon, Svalsat, er viktig infrastruktur som Russland kan ha interesse for, og som vil være en av bonusene med å ta Svalbard.

Det er god oversikt over fjorder og hav fra Barentsburg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Geir Hågen Karlsen sier Forsvaret over tid har sett at Russland ruster opp for å sikre nordområdene.

– De sikrer seg mot eventuelle vestlige angrep. Det er helt urealistisk for oss, men det er en bekymring for dem, sier oberstløytnanten.

– Hva sier det om russisk etterretning at de plasserer en konsul der?

– Vi vet fra de siste årene at de har opptrådt stadig mer aggressiv, og også tatt større risiko, så det passer inn i bildet med de siste utvisningene.

Tonen har blitt en annen også hos mannen som er satt til å sikre ro og fred på Svalbard.

Lars Fause sier jobben som sysselmester har blitt annerledes enn han så for seg da han takket ja for to år siden. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Samarbeidet er borte

Inne i kårboligen til sysselmesteren er peisen tent, og de røde 70-tallsstolene setter en hyttefølelse på rommet.

I sommer satt sjefen for gruveselskapet Trust Arcticugol, Ildar Nevrov, og den nyankomne generalkonsulen Andrei Chemerilo i nettopp disse stolene.

Men nå sperrer den øverste sjefen på øygruppa opp øynene og rister på hodet. Han reagerer på et spørsmål om hvordan samarbeidet har endret seg.

– De er under mitt ansvar og min myndighet, så det er ikke samarbeid. Vi samarbeider ikke med noen. De og alle andre her på øygruppen må forholde seg til norsk lov og norsk myndighetsutøvelse, sier Lars Fause.

Fra tårnet i boligen til sysselmesteren kan han følge med på aktiviteten i havna.

Tonen er en helt annen enn før krigen, da man snakket om folk-til-folk-samarbeid, næringssamarbeid, godt naboskap i nord.

Men også møtene, som har vært en del av jobben siden 1930-tallet, har endret seg.

Den klassiske vodkaen er borte. Det sosiale er kraftig innskrenket.

På vei opp til sysselmesterens kontor står denne elefanten og blomstrer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Nå presiseres det norske territoriet, om at russerne må rette seg etter norske regler og norsk forvaltningsmyndighet. For Norge har ansvar for hele Svalbard.

Fem ganger i året har sysselmesteren møte med sjefene i Barentsburg. Men norsk politi er i gruvebyen to ganger i måneden for å kontrollere og vise tilstedeværelse.

– Hovedoppgaven nå er å opprettholde ro og stabilitet på øygruppa, og det skal jeg gjøre alt jeg kan for å nå, sier Lars Fause. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Pusher Russland grenser med tanke på militær etterretning?

– Jeg har ansatte som følger nøye med på slike spørsmål, og jeg er godt skolert i det selv. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer enn det, sier Fause.

Den russiske generalkonsulen, Andrei Chemerilo, mener det norske Forsvarets økte tilstedeværelse på øygruppa kan bety at Norge forbereder seg til å bryte Svalbardtraktaten.

Russlands generalkonsulat i Barentsburg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Mener Norge pusher grensene

Gjerdene rundt den rødgule bygningen i Barentsburg skiller seg ut. Konsulatet ruver over byen.

Her kan innbyggerne få hjelp til pass, visum og generelle spørsmål. Men hva annet gjør konsulatet?

Det godt kameraovervåkede bygget har trolig for lengst oppdaget at journalister er i byen.

Et kamera snur seg sakte når NRK banker og ringer på døren.

To personer haster forbi og smetter inn ansattinngangen.

Men ingen åpner.

Det er tydelig merket hvordan man skal ringe på hos Konsulatet i Barentsburg, men ingen åpner når man faktisk gjør det. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Chemerilo vil ikke møte NRK i Barentsburg fordi NRK har skrevet om russisk aktivitet og militær etterretning den siste tiden.

Men han svarer på spørsmål på e-post.

De fleste spørsmålene om hans forbindelse til den russiske etterretningstjenesten står ubesvart. Men en kommentar gir han:

– CV-en min ligger åpent på nettet. Jeg har ingen forbindelse til etterretnings- eller spesialtjenestene.

CV-en viser at han har gått på en militær ingeniørskole og et diplomatisk akademi i russisk UD. Men ingenting om GRU.

Postkontoret i Barentsburg har norsk posten-logo. For det er jo tross alt på norsk jord. Hundehuset på utsiden er et beskyttet krypinn for dyr som måtte ønske det. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Det Andrei Chemerilo trekker fram, er hvordan sanksjonene Vesten og Norge har ilagt, gjør livet tøffere og vanskeligere for innbyggerne i Barentsburg.

– Russiske forskere og Trust Arcticugol har blitt svartelistet av noen av våre tidligere gode samarbeidspartnere på Svalbard. De fleste av dem har valgt å begrense tjenestene til Trust Arcticugol.

Han beskriver det er en farlig situasjon for den kritiske infrastrukturen i Barentsburg fordi Svalbard har begrenset antall leverandører.

– Sanksjonene gjør det vanskelig å transportere varer til og fra Russland, og å behandle finansielle transaksjoner. Sanksjonene er ulovlig i henhold til internasjonal lov, sier Chemerilo.

Det bor også barn i Barentsburg, og her er det skole og barnesykehus. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Han fremhever at Russland aldri har vært en fiende av Norge, og det er heller ikke det russiske folket. De lever i fred med Norge, og forholder seg til at Sysselmesteren bestemmer, sier han.

Han mener det nok ville vært mer snakk om samarbeidsklima for noen år siden.

– Samarbeidet er nedgradert til en viss form for samhandling.

En ting er alle enige om: hold de arktiske strøk ren! Slik ser søppelkassene i Barentsburg ut. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Chemerilo reagerer på den økte kontrollen som er etablert rundt Svalbard det siste året. For norske myndigheter innførte person- og tollkontroll i fjor.

Han mener det motsier artikkel 3 i Svalbardtraktaten, om at alle som har signert kontrakten skal ha lik tilgang til øygruppa.

Og når det gjelder artikkel 9, om at øygruppa ikke skal brukes i krigsøyemed, trekker Chemerilo fram det han beskriver som økt militær aktivitet til Sjøforsvaret, Kystvakten og Luftforsvaret.

– Det gir grunn til ettertanke om at det er klare forberedelser til å tre bestemmelsen til side, hevder han.

Også i Longyearbyen håper svalbardianeren Terje Aunevik at noe blir som før. Men ikke alt.

Det russiske flagget kan ses på flere av husene i Barentsburg. Dette er flaggstangen utenfor konsulatet. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Den gode nabo?

På kaia i Longyearbyen står Kystvakten klar til nye inspeksjoner i havgapet.

Terje håper man på sikt klarer å få tilbake det gode naboskapet i nord. Men det er viktig å ikke være naiv, mener han.

– Vi bor to seilingsdøgn unna nærmeste sivilisasjon. Vi er fullstendig overgitt de ressursene vi har her lokalt.

Terje Aunevik er spent på den sikkerhetspolitiske situasjonen framover. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Terje mener det er nødvendig å tenke annerledes om Russland i en usikker situasjon i sikkerhetspolitikken globalt.

For han mener Russland allerede har vist hva de er i stand til, når de har gått inn i en aggressiv krig med et naboland. Og de ser på Svalbard som en del av bastionforsvaret sitt.

Når Terje tar av seg skipsagent-hatten og på seg politikerhatten, sier han:

– Jeg tror ikke vi skal gå rundt å være redd for en krig på Svalbard, men vi er nødt til å tenke beredskap og sårbarhet på en helt ny måte.

Terje er bekymret for forholdet mellom folk på Svalbard om situasjonen utvikler seg. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Likevel vil han holde hodet kaldt. Norge er det eneste grenselandet som Russland ikke har vært i krig med, og det er også i deres interesser å ha stabilitet i nord.

– Vi er nødt til å tenke litt mer «hva, hvis» enn vi har gjort til nå. Men jeg velger å tro at vi klarer å få tilbake den gode relasjonen til vår nabo.

For han innrømmer at det er både sårt og trist at situasjonen er slik den er nå.

– Jeg har en så god fortelling og historie med Russland, så det er en sårhet. Men vi må markere tydelig hva vi aksepterer og ikke, så du snakker om ambivalens altså.

– Vanlig diplomatisk arbeid

Pressetalsmann Timur Tsjekanov fra den russiske ambassaden i Oslo svarer at generalkonsulen i Barentsburg utfører vanlig diplomatisk arbeid og konsulær jobb. Han mener det er en myte blant journalister og eksperter om «krigsscenarioer» og «planer om å etablere kontroll over Spitsbergen», og at det ikke finnes reelt grunnlag for slike påstander.

Alt av teknologi som brukes i Barentsburg, inkludert basestasjoner, brukes etter tillatelser fra norske myndigheter, viser Tsjekanov til. Påstander om forfølgelse av gruvebyens befolkning, avviser han som «tull».

Samtlige russiske diplomater identifisert som aktive etterretningsoffiserer i Norden har blitt kontaktet angående påstanden. Kun en av dem har svart. Da SVT stopper Vladimir Laypin ved ambassaden i Stockholm og spør om han er en etterretningsoffiser, svarer han:

– For et dumt spørsmål,. Vi jobber alle for Utenriksdepartementet.

I en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet sier talskvinne Maria Zakharova at dokumentarserien «Skyggekrigen» er en «koordinert, falsk historie», og at det ikke er bevis for den påståtte ulovlige aktiviteten til russiske diplomater.

Ifølge henne er publisering av bilder og personopplysninger om ambassadens nåværende og tidligere ansatte i strid med folkeretten og personvernet ukrenkelighet.

Ingen av ambassadørene vil stille til intervju, men ambassadøren i Oslo, Tejmuraz Ramishvili skriver at «påstandene om at diplomater er etterretningsoffiserer, nok en gang bekrefter at saken er oppfunnet av de hemmelige tjenestene» i Norge. Han sier at diplomatene driver normal virksomhet.