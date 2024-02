– Det hender vi har sett mennesker som har tuslet rundt byggene våre. Når vi spør om hva de gjør her, får de det travelt med å forsvinne.

Det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen.

Han har trolig god grunn til å holde øynene åpne.

I forrige uke ble trusselvurderingen lagt frem av PST, E-tjenesten og NSM.

Her kommer det frem at særlig Kina og Russland blir frem som de største truslene mot norsk sikkerhet.

Blant annet forventer man at etterretningen fra disse landene vil øke i årene som kommer, og at både enkeltpersoner og virksomheter kan være mål.

PST: Mener det foregår etterretning på Andøya

Ett av områdene PST mener det foregår etterretningsvirksomhet er på Andøya.

– Andøya er ett av stedene som vi mener det foregår etterretningsvirksomhet på, sier leder for PST i Nordland, Kjersti Helland, til NRK.

– Vi har nevnt Andøya fordi det er et relativt lite område med mange sivile og militære etterretningsmål, fortsetter Helland.

Kjersti Helland er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nordland.

Ikke bare har Forsvaret en flystasjon på øya, men her ligger også Andøya Space.

De er en av Nord-Norges mest høyteknologiske bedrifter og er et senter for oppskyting av forskningsraketter, slipp av vitenskapelige ballonger og testing av våpen.

2. november åpnet kronprins Haakon Andøya Spaceport, som blir den første romhavnen for satellitter på det kontinentale Europa.

Forsvarets flystasjon på Andøya er et mål for utenlandsk etterretning, mener PST. Her er forsvarstoppene Tonje Skinnarland, Eirik Kristoffersen, Eystein Malkenes Kvarving og Eirik Guldvog på besøk i 2020. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi har utvikling av Europas første fastlandsforbindelse til verdensrommet på Andøya, der testes det også høyteknologiske våpensystemer, legger Helland i PST til.

Ketil Olsen har vært sjef ved Andøya Space siden 2021. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Sa de var fugletittere – hadde masse bilder av låser

Ved flere anledninger har de også nærmest «avslørt» folk med uredelige hensikter i aksjon.

– Vi har over år opplevd at folk har kommet hit og sagt at de er fugletittere, men når vi har fått se på kameraene, så er det bilder av dører, låser og lignende.

Olsen understreker at disse hendelsene ligger noen år tilbake i tid, og at det ikke har vært mange av dem.

– Men vi har registrert noen tilfeller.

En endring Andøya Space derimot har lagt merke til, er hvordan etterretningen har blitt mer avansert med årene.

En ting er at de blir utsatt for stadige digitale angrep, såkalte cyberangrep.

Men den største frykten er at de skal få noen med uredelige hensikter på innsiden av selskapet.

– Den største bekymringen vår er egentlig innside, at folk kommer seg inn i bedriften vår og er på innsiden. Da kan de få tak i viktig og verdifull informasjon.

Andøya Spaceport skal bli Europas første utskytingssenter for satellitter. Her testes også høyteknologiske våpen, som kan være av interesse for fremmede stater. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Sier nei til studenter

For Andøya Space tilbyr også romrelatert undervisning – og her har selskapet merket økt interesse.

– Vi har studenter fra land som Kina, Russland og Iran som ønsker å melde seg på kurs og delta på det som skjer.

Men der setter Andøya Space ned foten.

Foto: Andøya Space

– Vi sier da nei til studenter som kommer fra nasjoner som Norge ikke har en sikkerhetsavtale med.

– Hva kan spioner finne interessant her på Andøya?

– Når det gjelder Andøya Space har vi disse utskytingsrampene og det som foregår der. Det er i hovedsak sivil vitenskapelig virksomhet, men som kan være interessant for andre. Så åpnet kronprinsen romhavnen 2. november i fjor, og det gir et helt annet potensial.

PST: Vær oppmerksom

Helland i PST sier at det er viktig at virksomheter som kan være et mål, blir klar over dette.

– Da kan de gjøre en verdivurdering, identifisere sårbarheter og iverksette tiltak. Så vil det være mulig for oss å få noe tilbake, slik at vi kan lage bedre trusselvurderinger.

PST ber folk være generelt oppmerksomme på ting som er utenom normalen.

– Man bør være oppmerksom på folk som er der de ikke skal være. På folk som tar bilder som ikke er tydelige feriebilder, og personer som stiller inngående spørsmål om virksomheten de jobber med, eller personer og virksomheter som forsøker å kjøpe produkter som kan være underlagt eksportkontrollregelverket.

Hun understreker at personene som driver etterretningsvirksomhet mot Norge ikke trenger å være fra Russland eller Kina.

– Det kan være folk fra andre nasjonaliteter som blir brukt av andre stater.

Ordføreren i kommunen, Kjell-Are Johansen (Ap), mener det er viktig at PST informerer åpent.

Andøy-ordfører, Kjell-Arne Johansen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han er også tydelig på hva vanlige folk burde gjøre.

– Ser man noe man ikke er vant med, meld ifra. Særlig om det er utenlandske kjøretøy.

Johansen påpeker at kommunen også er opptatt av IT-sikkerhet, men sier det likevel er lite spennende for spioner å finne i kommunens systemer.

– Vi jobber med arealplaner, sykehjem- og skoleplasser. Det er begrenset hva man bruke mot Andøy kommune i etterretningssammenheng.