– Uavhengig av om de har skjønt om mediene i Norge er uavhengige eller ikke, så har de lenge hatt en interesse av å fremstille det som at de ikke er det. Fordi de passer inn i fortellingen om at Vesten vil ødelegge Russland.

Det sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Hun mener det er vanskelig å vite om Russland tror på sin egen propaganda når de sier at myndighetene i de nordiske landene styrer allmennkringkastere som NRK.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen trekker paralleller mellom Russlands utspill mot mediene og utspill mot mennekerettighetsorganisasjoner. Foto: Simen Hunding Strømme / NRK

Wilhelmsen viser til at det er en konspirasjonsteori fra Russland om at Vesten styrt fra Washington vil ødelegge Russland med alle mulige slags midler.

– En del av det vestlige «trikset» er å si at deres egne institusjonene er uavhengige, men egentlig så er de det ikke. Denne konspirasjonene er en sentral del av Kremls propaganda, og den har blitt sterkere og sterkere – spesielt etter at krigen i Ukraina startet, sier Wilhelmsen.

Dokumentaren Skyggekrigen er et samarbeid mellom NRK, svenske SVT, finske YLE og danske DR Foto: NRK

– Snakker til sine egne

Bakgrunnen er NRKs samarbeid med de nordiske allmennkringkasterne. I dokumentaren «Skyggekrigen» har NRK kartlagt hvordan russisk skipstrafikk kan bli brukt til spionasje i Norden.

Fredag kom svaret fra Russland. De mener det er åpenbart at det er myndighetene i de nordiske landene som egentlig står bak prosjektet.

Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener Russland kan oppnå flere ting ved å komme med slike påstander.

– Det ene er at man snakker både til det hjemlige publikumet og det internasjonale publikum. Man ønsker alltid å legitimere sine handlinger.

Men han tror også at slike utspill er en del av en langsiktig tenkning.

– Når Russland reagerer veldig hardt på utspill og politiserer dokumentarer kan det være en måte å oppnå selvsensur. Hensikten er at journalister til å tenke seg om en ekstra gang før de gjør noe slikt igjen, sier Knutsen.

Daværende leder Torbjørn Jagland la nobel-medaljen i den tomme stolen under tildelingen av fredsprisen i 2010. Fredsprisvinner Liu Xiaobo satt fengslet i Kina frem til sin død i 2016. Foto: NRK

Da Kina brøt kontakten

Da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 mottok Nobels fredspris, brøt Kina de politiske båndene til Norge.

Carl Henrik Knutsen tror det er mest sannsynlig at Russland vet at de lyver. Foto: PRIO

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre var i 2010 ikke i tvil om Kina visste at fredsprisen ikke kom fra den norske regjeringen, men fra en uavhengig komité. Det tok likevel seks år før kontakten ble gjenopptatt og forholdet etter hvert normalisert.

Carl Henrik Knutsen, som blant annet forsker på diktaturer, mener det er en god mulighet for at land som Russland og Kina forstår at institusjonene i vestlige land er uavhengige.

– Jeg tror det er mye konspirasjonstenkning i land som Russland og Kina. At man ser etter bakenforliggende motiver. Men når det er sagt tror jeg det er mest nærliggende å tro at dette er propaganda, sier han.

«Ett system i Vesten»

Seniorforsker Julie Wilhelmsen mener at Russlands fremstilling av norske medier har en parallell til slik de fremstiller vestlige menneskerettighetsorganisasjoner som kritiserer diktaturer som Russland. At de egentlig ikke er uavhengige.

– Det kan være at de skjønner at systemene i for eksempel Norge er forskjellig fra Russland. Likevel vil fremstille det som at Vesten er én enhet og de vestlige institusjonene er én enhet. At man i de vestlige landene går i takt i en kampanje mot Russland.

