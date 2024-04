USA har i hemmelighet sendt langtrekkende raketter til Ukraina

De amerikanske rakettene er av typen Atacms og har en rekkevidde på 300 kilometer.

De er svært nøyaktige og kan gjøre stor skade på målene de treffer.

Ukrainske myndigheter har i lang tid bedt USA om å få slike raketter, men amerikanske myndigheter har vært tilbakeholdne.

De har vært bekymret for at Atacms kan bli brukt mot russisk territorium, og at det eventuelt kan involvere USA mer direkte i krigen i Ukraina.

Men den siste tiden har amerikanerne sendt slike raketter i hemmelighet til Ukraina.

Det sier ikke navngitte amerikanske tjenestemenn til nyhetsbyråene AP og Reuters.

Flere raketter på vei

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan i Det hvite hus bekrefter at et «betydelig antall» langdistanseraketter er sendt.

NY UTVIKLING: Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan i Det hvite hus bekrefter at Ukraina har fått de nye rakettene. Foto: Reuters

– Vi vil sende flere nå som vi har mer penger. Jeg tror at de vil gjøre en forskjell, sier Sullivan.

Han sier at Ukraina har forpliktet seg til kun å bruke våpnene på ukrainsk område som russerne har okkupert, ikke mot mål i Russland.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier til NRK at frykten fra vestlig side for å sende avanserte våpen til Ukraina har blitt mindre.

– Russland har hatt stor suksess med å skremme vestlige beslutningstakere slik at våpenstøtten har blitt forsinket. Men dette argumentet holder ikke lenger, mener Ydstebø.

Dette bildet er fra sosiale medier og skal vise russiske luftvernraketter på Krim som har blitt ødelagt av Atacms tidligere denne måneden.

De amerikanske kildene sier at rakettene ble brukt for første gang i morgentimene 17. april mot en russisk flybase på Krim-halvøya, 165 kilometer unna. De skal ha blitt brukt ved to anledninger så langt.

Rakettene av typen ATACMS inngikk i en hjelpepakke på 300 millioner dollar som president Joe Biden godkjente 12. mars.

Større rekkevidde

I fjor fikk Ukraina et mindre antall raketter av samme type, men disse hadde bare halvparten så lang rekkevidde som de nye rakettene.

Den militære hjelpepakken som president Biden undertegnet onsdag, omfatter flere raketter av denne typen.

EKSPERTER: Russerne må trekke sine viktigste styrker lenger bort fra frontlinja når ukrainerne får flere Atacms. Foto: US ARMY / AFP

En av kildene sier at Russlands systematiske angrep mot kritisk infrastruktur i Ukraina fikk Biden til å godkjenne enstemmige anbefalinger fra militære ledere og medlemmer av egen regjering i midten av februar.

– Vi advarte Russland om dette, men de bare fortsatte, sier kilden. Russland brukte langtrekkende ballistiske raketter fra Nord-Korea i desember og januar, til tross for advarslene fra USA

USA nølte i mange måneder med å sende langdistanseraketter til Ukraina. Dette bygde på usikkerhet om hvorvidt de ville bli brukt til å treffe mål langt inne på russisk område og dermed bidra til opptrapping av krigen.

– Nå kan ukrainerne angripe alle russiske mål i de okkuperte områdene, inkludert på Krim, sier oberstløytnant Ydstebø.

Risiko

Kildene sier at Det hvite hus og militære strateger nøye har overveid risikoen ved å forsyne Ukraina med disse rakettene og bestemt seg for at det er riktig å sende slikt utstyr på dette tidspunktet.

KRAFTIGE: Amerikanske soldater laster Atacms på utskytingsrampen. Foto: AP

Admiral Christopher Grady, nestleder i forsvarsstaben, sa nylig i et intervju med AP at langdistansevåpen vil hjelpe Ukraina med å slå ut logistikksentre og troppekonsentrasjoner som ligger et stykke bak fronten.

Grady ville ikke spesifisere hvilke våpen han snakket om, men han la til at slike våpen vil være svært ødeleggende hvis de blir de blir brukt riktig.