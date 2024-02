Den svenske Havarikommisjonen er i full gang med å undersøke både togsettet og jernbaneskinnene ved Vassijaure stasjon, hvor et tomt malmtog fra gruveselskapet LKAB på vei til Kiruna sporet av lørdag.

– Målet er å finne ut hva som har skjedd. På en eller annen måte har togvognene sporet av, sier granskingsleder Jonas Bäckstrand til NRK.

Avsporingen i helga er den andre siden midten av desember, og skjedde bare få dager etter at Ofotbanen nettopp hadde åpnet igjen etter den forrige ulykken.

Da hadde Ofotbanen, eller Malmbanan som den heter på svensk side, vært stengt i 65 dager.

Etterforskes som sabotasje

Mandag, samme dag som Sverige får grønt lys til inntreden i Nato, melder det svenske politiet at de åpner etterforskning av begge de uforklarlige avsporingene.

Det er uklart hvor lenge jernbanen blir stengt. Gruveselskapet LKAB taper enorme summer etter avsporingen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

ulykkene beskrives som alvorlige og etterforskes som mulig sabotasje.

Karin Markaberg, som leder etterforskningsseksjonen ved politiet i Norrbotten, sa til NRK mandag at klassifiseringen som sabotasje er gjort for «å få tilgang til verktøykassen vår».

Det betyr at politiet får tilgang til flere etterforskningsmidler og mer inngripende etterforskning.

Hun ønsker ikke å kommentere hvilke utenlandske aktører som kan stå bak den eventuelle sabotasjen.

Forsker: – Ikke overrasket

NRK har tirsdag forsøkt å få en kommentar fra PST om utviklingen i etterforskningen på svensk side. De vil ikke kommentere, men i et intervju 12. januar nevner PST-leder Kjersti Helland i Nordland Ofotbanen som et eksempel på et etterretningsmål.

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen tror imidlertid det kan ligge mer bak svenskenes mistanker.

– De har nok et grunnlag som tilsier at dette kan være noe annet enn et hendelig uhell. Graden av samsvar i tid med svensk Nato-medlemskap og alliert styrkedemonstrasjon i nord, er påfallende.

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen synes det er påfallende med to togavsporinger på Malmbanan på kort tid. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Dersom det skulle vise seg å være sabotasje, vil ikke Strømmen bli overrasket.

– Dersom det er sabotasje og dersom det er Russland som står bak, så er det ikke tilfeldig. Da er det et målrettet signal for å avskrekke oss, sier han.

Og legger til:

– Sabotasje mot viktig og sårbar infrastruktur er et signal om vi bør trå varsomt. Og at vi ikke er usårlige selv om vi er Nato-medlemmer. De kan ramme våre interesser uten at det utløser artikkel 5.

Selv spekulasjoner om sabotasje kan være det Russland ønsker, ifølge forskeren.

Malmbanen, eller Ofotbanen som den heter på norsk side, er en av Nord-Norges og Nord-Sveriges viktigste transportårer. Hver dag fraktes det tonnevis med malm fra Kiruna til Narvik, der malmen sendes ut til verden med skip. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Strømmen sier det er flere årsaker til at nettopp Ofotbanen er så viktig i Nato-sammenheng.

– Av de norske havnene som er viktigst for å etterforsyne, understøtte og forsterke Sverige, Finland og deler av Baltikum, er Narvik den viktigste. Mest fordi jernbanen fra Narvik til Bottenviken er langt bedre enn Meråkerbanen, og distansen er kortere.

Med svensk Nato-medlemskap vil Russland prioritere vår region mye høyere, ifølge Strømmen.

Ble åpnet i 1903 og er Norges travleste togstrekning Ekspander/minimer faktaboks Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. Driftsmessig er den en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik.

Ofotbanen er 43 km lang fra Narvik til Riksgrensen, og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna.

Det transporteres 25 millioner tonn gods årlig på Ofotbanen, og målt i antall tonn det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Malmtrafikken begynte høsten 1902 og banen ble offisielt innviet av kong Oscar II 14. juli 1903.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året. Utenom disse går det to daglige persontogpar til og fra Sverige og dessuten godstog mellom Narvik og Alnabruterminalen ved Oslo via Sverige; de såkalte Arctic Rail Express-togene. Schenker kjører også egne godstog.

Ofotbanen eies og vedlikeholdes av Bane NOR og har et stort vedlikeholdsbehov på grunn av de tunge togene. Kilde: Wikipedia

– Norge er ikke lenger bare en mottaker av forsterkninger. Vi er også et ei bru mellom USA, Storbritannia og andre på den ene siden, og Sverge, Finland og Baltikum på den andre. Vi blir en stat som langt mer enn tidligere må forvente å bidra til andres forsvar.

– Å oppgradere jernbanen er kanskje den viktigste investeringen Norge kan gjøre som alliert, legger Strømmen til.

Allerede mandag var den svenske havarikommisjonen på plass i Vassijaure, hvor nok et malmtog sporet av. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Skal løfte av deler av togsettet

Så langt har ikke den svenske Havarikommisjonen funnet spor som kan tyde på sabotasje.

Tre personer jobber nå med å undersøke både vognene og skinnene på ulykkesstedet ved Vassijaure stasjon. Planen er å løfte av deler av togsettet.

Granskingsleder Jonas Bäckstrand opplyser at undersøkelsene etter planen avsluttes onsdag.

Det er foreløpig ingenting som tyder på sabotasje, etter at et tog sporet av på Ofotbanen ved Vassijaure på svensk side lørdag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi undersøker om det kan ha vært noe feil på togvognene eller på selve sporet. Eller en kombinasjon. Så langt ser det ut som en avsporing som har skjedd litt bortenfor her og forplantet seg i toget fram til stasjonen.

På spørsmål om beviser på en eventuell sabotasje henviser Bäckstrand til politiet.

– Enn så lenge har vi ikke funnet beviser på det. Vi behandler ulykken som en vanlig togavsporing.

Tapte 100 millioner om dagen

Det svenske gruveselskapet LKAB står for 85 prosent av jernmalmen som produseres innenfor EU.

Gruveselskapet LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) Ekspander/minimer faktaboks LKAB, er et svensk statseid gruveselskap grunnlagt i 1890 og er den største jernmalmprodusenten i Europa.

Selskapet har hovedkontor i Luleå i Lappland og drifter gruver og foredlingsverk i Kiruna og Malmberget.

Malmen eksporteres til Narvik via Ofotbanen og til Luleå, hvor LKAB har lasteanlegg og lager.

Selskapet operer med Europa som hjemmemarked, men selger og eksporterer også jernmalm til Nord-Afrika, USA, Midtøsten og Asia. Kilde: Store Norske Leksikon

LKAB kjører vanligvis ti daglige tog fullastet med jernmalm med Ofotbanen. At banen ble stengt før jul førte til at det svenske gruveselskapet tapte rundt 100 millioner svenske kroner per dag.

De taper enorme summer på at banen igjen er stengt.

Tidligere i februar skrev NRK at 3 millioner tonn jernpellets med en verdi på 5 milliarder kroner hadde hopet seg opp på industriområdene i Kiruna og Svappavaara.

Det er uklart hvor lenge jernbanen blir stengt, ifølge gruveselskapet LKAB. De taper enorme summer på at banen igjen er stengt.

Før det svenske Trafikverket kan starte sine undersøkelser av den skadde delen av skinnene, må Havarikommisjonen bli ferdig med sin jobb. Det skjer tidligst onsdag.

– Først da kan vi si noe om hvor lang tid det vil ta før jernbanen kan åpne, sier Peter Jonsson i Trafikverket til SVT.