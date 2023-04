Ansatte ved Russlands ambassade utvises fra Norge: – En trussel mot Norge

– Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Russerne har vært i Norge som diplomater, men norske myndigheter mener altså at de egentlig har drevet med etterretning. Det skriver UD i en pressemelding.

– De 15 etterretningsoffiserene erklæres uønsket fordi de har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier Huitfeldt.

Samtlige av de uønskede russerne må nå forlate landet om kort tid. Akkurat hvor lang tid de har på seg kan ikke utenriksministeren være konkret på.

Dette skjer bare dager før NRK, SVT, DR og Yle publiserer et omfattende arbeid om nettopp russisk etterretning i Norden.

Regjeringens beslutning bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.

Har fulgt med på de 15 over lengre tid

Norges forhold til Russland er nå på et absolutt minimum sier utenriksministeren.

– Vi opplever at vi er mer sårbare, og at deres aktivitet i Norge har mer skadeomfang enn tidligere.

Norske myndigheter har fulgt med på aktiviteten til de 15 ambassadeansatte over lengre tid. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og den økte trusselen fra russisk etterretningsaktivitet mot Norge er grunnen for at den 15 nå er uønsket.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier Huitfeldt.

Russlands ambassade i Oslo. Foto: Vegard Tjørhom

Konkret hva de utviste russeren skal ha gjort kan ikke utenriksministeren svare på, og henviser til PST.

Men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) henviser foreløpig tilbake Utenriksdepartementet i denne saken. Det sier seniorrådgiver Eirik Veum til NRK.

Har vært flere utvisninger etter Ukraina-krigen

Også i april i fjor måtte tre russere forlate landet fordi Norge mente de var etterretningsoffiserer.

Da svarte Russland med å utvise tre norske diplomater.

Også denne gangen vi Russland vil komme et svar på utvisningene fra Norge. Det sier det russiske utenriksdepartementet til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, melder Reuters.

– Russland har ingen grunn til å reagere mot Norge, sier Huitfeldt. Hun understreker at ingen norske diplomater i Russland driver med etterretning.

Etter det NRK vet er det per nå 19 norske diplomater i Russland. Hvis Russland også denne gangen utviser like mange som Norge har utvist, vil det altså bli får diplomater igjen i Russland.

– Jeg vil understreke at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge. Det vi nå gjør retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet, sier Huitfeldt.

Også andre europeiske land har i den senere tid gjort tiltak for å redusere antallet russiske etterretningsoffiserer i sine egne land.

–De siste årene har flere hundre russiske etterretningsoffiserer i andre land blitt erklært uønsket, sier Huitfeldt.

Venstre: – Betryggende

Venstres leder Guri Melby er fornøyd med at Norge tar grep når det gjelder de mistenkte etterretningsoffiserene.

– Det er betryggende å se at regjeringen tar trusselen fra russisk etterretning mot Norge på alvor. Jeg vil berømme regjeringen for denne beslutningen. Det er nødvendig med en tøffere linje mot Russland framover, sier Melby.