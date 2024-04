Hva er konse­kvensen av ulovlig fiske?

Hva er overfiske?

Det skjer et overfiske når det blir fisket for mye på en art, slik at bestanden ikke blir opprettholdt. Det betyr at det ikke er nok voksne fisk som kan formere seg, slik at det kommer nye generasjoner med fisk. Det kan i verste fall ende med at enkelte arter blir utryddet.