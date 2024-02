Lørdag kveld sporet et ulastet malmtog av på Malmbanan ikke langt fra den norske grensen.

Malmbanan og Ofotbanen er en av Nord-Norges viktigste transportårer. Hver dag fraktes det tonnevis med malm fra Kiruna til Narvik, der malmen sendes ut til verden med skip.

Avsporingen skjedde bare få dager etter at Malmbanan nettopp hadde åpnet igjen etter den forrige ulykken.

Et fullastet tog med jernmalm på vei til Narvik sporet av i Nord-Sverige 17. desember.

Det førte til at den viktige togstrekningen ble stengt i 65 dager. Først tirsdag denne uken startet togtrafikken opp igjen.

Politiet etterforsker

De to avsporingene blir nå etterforsket av svensk politi.

De skriver i en oppdatering at hendelsene for øyeblikket klassifiseres som sabotasje.

De understreker at de rutinemessig starter etterforskning av slike større hendelser for kunne gjøre flere etterforskningsgrep.

De skriver også at det foreløpig ikke er noen mistenkte og at de etterforsker bredt.

– Det dreier seg om alvorlige hendelser som har hatt stor innvirkning på infrastrukturen, og i disse tilfellene har vi startet en etterforskning av en alvorlig forbrytelse, sier Karin Markaberg, leder for etterforskningsseksjonen ved politidistrikt Norrbotten, til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Hun utdyper til NRK:

– Når vi har en sånne her alvorlig hendelser, både avsporingen i helgen og den som var i desember, starter vi rutinemessig etterforskning for å ha mulighet til å ta nødvendige etterforskningsskritt, og for å kunne samarbeide med andre myndigheter som Trafikverket og Havarikommisjonen for å klarlegge hendelsesforløpet.

– Hva gjør at dere klassifiserer dette som sabotasje?

– Det er klassifiseringen vi har valgt nå for å få tilgang til verktøykassen vår, sier Markaberg.

– Hvordan vil politiet jobbe videre med saken for å avklare om det faktisk er sabotasje?

– Akkurat hva vi gjør kommer vi ikke til å kommunisere i media. Men vi samarbeider tett med Trafikverket og Havarikommisjonen.

Markabeg sier videre at etterforskningen av begge ulykkene kommer til å ta tid. Årsaken er blant annet at avsporingene har skjedd i et terreng som er utilgjengelig, særlig på vinterstid.

Hun ønsker ikke å kommentere om det kan være utenlandske aktører som står bak den eventuelle sabotasjoen.

Tapte 100 millioner om dagen

Det svenske gruveselskapet LKAB står for 85 prosent av jernmalmen som produseres innenfor EU.

LKAB kjører vanligvis ti daglige tog fullastet med jernmalm med Ofotbanen. At banen ble stengt førte til at det svenske gruveselskapet tapte rundt 100 millioner svenske kroner per dag.

Tidligere i februar skrev NRK at 3 millioner tonn jernpellets med en verdi på 5 milliarder kroner hadde hopet seg opp på industriområdene i Kiruna og Svappavaara.

Halvannen måned meg togstans gjør at LKAB ikke vil klare å komme à jour med malmhaugene som har hopet seg opp.

– Det kommer til å ta lang tid, kanskje fram til 2030 eller lenger.

Det opplyser Linda Bjurholt, som er logistikksjef ved LKAB til SVT.

Vil ha dobbeltspor

Pressesjef Anders Lindberg i LKAB har tidligere fortalt NRK at en tredjedel av malmen som utvinnes fra gruvene fraktes til den svenske kystbyen Luleå, og fraktes ut derfra.

Men islagt hav i Bottenviken gjør at Luleå ikke er like attraktiv som utskipingshavn.

Narvik havn er isfri, har større kapasitet og er lettere tilgjengelig for LKABs kunder.

– Uten Narvik havn ville ikke LKAB vært det selskapet vi er i dag. Men enkeltsporet på Malmbanan/Ofotbanen er ekstremt sårbart og ikke nok. Vi må se investeringer på hele banen.

– Blir viktig for Nato

I Norge har det vært liten politisk vilje til å bygge dobbeltspor på Ofotbanen. Situasjonen har ikke vært bedre på svensk side. Men kanskje er det i ferd med å snu.

– Vi opplever at det er en økende forståelse for hvor viktig denne jernbanen er. Dels takket være inntektene som LKAB gir til den svenske staten, dels til transport av varer og personer. Det forestående Nato-medlemskapet gir en annen dimensjon til Malmbanans strategiske betydning, sier Lindberg.