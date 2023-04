Fra dette taket avlytter Russland norske mobilsamtaler

Taket på den russiske ambassaden i Drammensveien 74. i Oslo ser ikke ut som andre hustak i Norges hovedstad. 8 parabolantenner, radiomaster, og et mystisk skur på taket skiller det ut fra andre hustak i byen.

Russland har omfattende kapasitet til å drive signaletterretning i Norge, bekrefter leder for PSTs kontraetterretning, Inger Haugland, i et intervju med NRK.

– Signaletterretning er viktig for Russland. Landet har en betydelig signaletterretnings-kapasitet i Norge. Og vi vet at Russland har brukt ambassader og konsulater i andre land for å drive med signaletterretning, sier Haugland.

– Hvem er det som har snakket med hvem?

PST er bekymret over den russiske kapasiteten til å drive signaletterretning fra ambassaden, og hvordan informasjon de får, kan bli brukt.

– Et tenkt eksempel kan være at det blir kjent at det er tatt en viktig politisk beslutning i Norge som er av betydning for Russland. Da er det interessant å kunne gå inn og se på hvem er det som har snakket med hvem, hvor har de vært når de snakket sammen og så videre. Og kanskje også innholdet i de samtalene, det vil åpenbart gi mye informasjon til Russland, sier Haugland til NRK.

Inger Haugland leder PSTs arbeid med kontraetterretning. Foto: Tom Balgaard

Forrige uke ble det kjent at Norge erklærer uønsket 15 russiske etterretningsoffiserer som er her under diplomatisk dekke.

Etter det NRK forstår jobbet flere av de 15 etterretningsoffiserene med signaletterretning.

Signaletterretning (SIGINT) er en etterretningsdisiplin som baserer seg på oppfanging av signaler, for eksempel ved radiospaning.

Slik jobber de

Etterretningsoffiserene på ambassaden jobber både ute i det norske samfunnet, med blant annet å rekruttere norske kilder og ressurspersoner. Men mange av dem jobber også inne på ambassaden med signaletterretning, etter det NRK forstår.

Noen jobber i tekniske støttefunksjoner inne på ambassaden. De gjør opptak av lyd og bilde når agenter er ute og møter norske kilder. Noen sitter altså inne på ambassaden og tar imot og bearbeider.

Russland har også mobile støttefunksjoner i biler, som også gjør opptak av møter med norske kilder. Eller de er ute og gjør kontraetterretning, sørger for at kysten er klar, at PST ikke er på plass for eksempel i forkant av et møte. Til alt dette kan utstyret på taket av ambassaden være nyttig.

Den russiske ambassaden i Oslo, sett fra sjøsiden. På taket er det mye teknisk utstyr og antenner. Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Falske mobilmaster

Etter det NRK forstår har også Russland kapasitet til å kunne vite hvilke mobiltelefoner som er i et visst område, for eksempel nær ambassaden. Ved hjelp av teknologi som setter opp falske mobilmaster, såkalte «IMSI-catchere», fra ambassaden eller via mobile enheter. Dette er teknologi som vil fremstå som legitime mobilmaster for alle telefoner i nærheten, slik at hele eller deler av all mobiltrafikk lekkes til IMSI-catcheren. Det er veldig vanskelig å oppdage.

Hensikten er å kunne finne ut om interessante personers mobiltelefon er i nærheten. Og det kan brukes til å kunne installere avlyttingsprogrammer på telefonen.

Det samme skal ha blitt oppdaget i København

Dette er utstyr som russisk etterretning har brukt tidligere, ifølge kilder. NRK kjenner til en at det skal ha blitt avdekket en russisk operasjon i København hvor det ble tatt i bruk falske mobilmaster. Danske journalister, som NRK har samarbeidet med til dokumentaren «Skyggekrigen», har fått forklart dette fra etterretningskilder.

For noen år siden ble det oppdaget i nærheten av en stor politisk hendelse i København. Et identifisert russisk kjøretøy med en IMSI-catcher inni kjørte forbi. Formålet var, ifølge kildene, å avlytte telefonsamtaler, oppsnappe meldinger og å få en oversikt over hvem som var til stede på møtet. Det er ikke kjent for journalistene om etterretningsoperasjonen lyktes.

– Har åpenbart et skadepotensial

– Vi er åpenbart bekymret for den signaletterretnings-kapasiteten som Russland har også i Norge, sier Inger Haugland i PST.

– Hvorfor det?

– Signaletterretning er en måte å hente inn informasjon på som er viktig for Russland og gir mye informasjon.

Det å kunne se og forstå hvem som snakker sammen, og hva de snakker om, har åpenbart et skadepotensial, sier Inger Haugland.

– Er det noe dere kan gjøre noe med? Har dere noe hjemmel for å stoppe det?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Skuret på taket

På toppen av boligdelen på ambassaden, der det tekniske utstyret er plassert, er det bygget et skur. På bilder går flere ledninger inn i dette skuret. Ingen av ekspertene NRK har snakket med er i stand til å si hva dette skuret inneholder. Heller ikke PST ønsker å si noe om det.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Men i en kartlegging den svenske avisen Expressen har gjort sammen med Dossier Center og andre europeiske aviser, går det fram at vestlige sikkerhetstjenester mener tilsvarende skur på takene av russiske ambassader skjuler spionasjeutstyr. Kartleggingen viser at det i 11 EU-land finnes et slikt skur på takene av russiske ambassader.

Etter det NRK forstår er også PST bekymret over hva som er inne i skuret på ambassaden, og at mistanken er som i andre europeiske land at skuret inneholder utstyr for avlytting og overvåking. Russland er svært opptatt av å beskytte og skjule det som er i skuret. Det er etter det NRK forstår PSTs vurdering.

Forstyrre radiosignaler

NRK har vist bildene vi har tatt fra taket på den russiske ambassaden til ulike ekspertmiljøer på signaletterretning i Norge. En av dem er Orlogsmester Johnny Grøneng Aase ved Forsvarets høyskole – Cyberingeniørskolen, ekspert på satellittkommunikasjon. Han deler det han ser inn i tre temaer

Parabolantenner Det er åtte parabolantenner på taket. De står i litt forskjellig vinkel. Det er egentlig ingenting mystisk ved det. Det kommer av at man snakker med forskjellige satellitter, slik at ambassaden kan ta ned russisk fjernsyn og motta og sende store filer, uavhengig av norske kabler og vestlige satellitter og rett hjem til Moskva via satellitt. Parabolantenner Disse parabolene gjør at Russland har kontroll på hele verdikjeden. Parabolantenner kan potensielt benyttes til å avlytte trafikk fra kommunikasjonssatellitter som leses ned i Oslo-området. Antenne for å forstyrre signaler? På mønet på skuret på taket står det en såkalt yagi-antenne. Det er en retningsbestemt antenne, som fungerer best i en bestemt retning. Den kan brukes til å forstyrre andre radiosignaler i området, hvis den rettes i riktig retning. Svake signaler blir forsterket. Antenne for å forstyrre signaler? Når man sender med slike antenner blir også all radioenergien sendt i en bestemt retning. Dette betyr at du bruker mindre energi for å nå fram til mottakeren, og det blir vanskeligere å fange opp radiosignalene dine fra andre retninger. Du unngår samtidig å forstyrre andre som bruker samme frekvens i nærheten. Reservesamband Helt til venstre er det en lang stang som ser ut som den er en del av en HF (High Frequency, frekvensområde 3–30 MHz) antenne. Dette er et robust reservesamband, som trolig brukes hvis satellittsambandet faller ut. Den tar ikke like mye trafikk, men det er en god reserveløsning. Det er en god praksis å ikke bare basere seg på kun en type samband.

Nils Kalstad, instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU har også vurdert bildene for NRK, og er enig i vurderingene til Johnny Grøneng Aase.

Johnny Grøneng Aase er ekspert på signaletterretning. Foto: Forsvaret

NRK har også bedt Dossier Center om å se antenneparken i Oslo opp mot det de har sett i andre europeiske land. Analysen er gjort av en tidligere ansatt i en europeisk sikkerhetstjeneste som er spesialisert på signaletterretning. Konklusjonen er at «sammenlignet med antallet antenner på andre ambassadebygninger i andre land, har Oslo et stort antall parabol-antenner».

Avlytting av mobilsamtaler

Men kan Russland fra taket eller på andre måter avlytte innholdet i samtaler på mobil?

PST bekrefter at Russland også kan fange opp innhold i mobilsamtaler. Foto: Tom Balgaard

Inger Haugland i PST svarer på spørsmålet på denne måten.

– Vi vet i hvert fall at det er en kapasitet som Russland har. De har stasjonære kapasiteter, altså kapasiteter montert på faste hus og bygninger. Og de har kapasiteter som er mobile, som kan være i for eksempel biler, hvor man kan kjøre rundt og fange opp signaler, som for eksempel mobiltrafikk.

– Det å kunne fange opp hvem som snakker med hvem, og også innholdet i en samtale, vil være en del av den kapasiteten som vi må legge til grunn at Russland har når det gjelder signaletterretning.

–Også i Norge?

– Vi mener at det er en del av den kapasiteten som Russland har, og som de kan og mest sannsynligvis vil bruke også mot Norge, sier Haugland.

Russland: Usann informasjon

NRK har sendt over påstandene i denne saken til den russiske ambassaden i Oslo. De skriver i en e-post at "Uttalelser som NRK viser til i sin artikkel er rykter og fakes, noe som ambassaden ikke kommenterer. Norske myndigheter vet godt at lignende satellit og radioelektronisk utstyr er installert på ambassader av andre land. Dersom dere er innstill om å spre en slik usann informasjon så kan vi ikke hindre NRK å drive med det", skrier ambassaden i e-posten til NRK.